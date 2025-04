Á hậu là Quán quân Vietnam's Next Top Model từng giấu mặt khi "nửa kia" cầu hôn

Mâu Thủy (sinh năm 1992) bước vào làng giải trí Việt với vai trò người mẫu. Cô sở hữu chiều cao 1,79m, đôi chân dài 1,1m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 84–62– 93cm. Năm 2012, cô thử sức mình tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và lọt vào vòng chung khảo phía Nam.

Năm 2013, Mâu Thủy trở thành Quán quân cuộc thi Vietnam’s Next Top Model, đồng thời được B-Beauties-Vmodel bình chọn lọt vào Top 6 Nữ người mẫu có gương mặt đẹp nhất năm.

Dấu son trong sự nghiệp của Mâu Thủy khi trở lại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, giành giải Á hậu 2.

Mâu Thủy giành giải Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. (Ảnh: BTC)

Sau đó, người đẹp sinh năm 1992 trở thành cố vấn của cuộc thi Vietnam's Next Top Model và trình diễn trên nhiều sàn diễn trong nước và quốc tế như: New York Fashion Week (2015), New York Couture Fashion Week...

Ngoài sự nghiệp thăng tiến, Á hậu Mâu Thủy khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Năm 2022, Á hậu Mâu Thủy khiến cộng đồng yêu nhan sắc ngỡ ngàng khi chia sẻ hình ảnh được bạn trai giấu mặt cầu hôn. Sau đó, cô đăng tải loạt ảnh mang thai con đầu lòng dù cả hai chưa tổ chức đám cưới.

Ngày 13/2/2023, Á hậu Mâu Thủy hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng - bé Mun. Con trai của Quán quân cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2013 thừa hưởng đôi mắt to tròn, sống mũi cao và làn da bánh mật giống mẹ. Thời điểm Á hậu Mâu Thủy chính thức công khai diện mạo "nửa kia" khi con trai nhỏ của cặp đôi đầy tháng.



Trước khi là Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Mâu Thủy từng giành giải Quán quân cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2013. (Ảnh: FBNV)

Cuộc sống của Á hậu Mâu Thủy bây giờ ra sao?

Sau khi sinh con trai đầu lòng, Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cũng giống như nhiều "mẹ bỉm sữa" khác, dành thời gian lớn chăm lo cho tổ ấm nhỏ. Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1992 tham gia các sự kiện của showbiz Việt, show diễn thời trang...

Theo Á hậu Mâu Thủy, gia đình cô cũng hối thúc chuyện cả hai tổ chức đám cưới nhưng cô không muốn vội vàng. Bởi, cô quan niệm, đám cưới là kết quả tình yêu chứ không phải vì cả hai có con mới phải cưới.

Gia đình nhỏ của Á hậu Mâu Thủy. (Ảnh: FBNV)

"Tôi không phải bắt người đàn ông chịu trách nhiệm về việc có con bởi tôi cũng có trách nhiệm trong đó. Tôi muốn hôn lễ của mình là sự kết tinh tình yêu của 3 người, tôi - chồng và con", Á hậu Mâu Thủy cho hay.

Vì kín tiếng về chuyện tình cảm nên không ít lời đồn đoán cho rằng người đẹp sinh năm 1992 lấy chồng đại gia. Chia sẻ với PV Dân Việt, Á hậu Mâu Thủy hài hước cho biết: "Lời đồn này nghe rất hấp dẫn, không biết là vợ của đại gia sẽ cảm thấy như thế nào nhưng hiện tại tôi cảm thấy khá trọn vẹn".

Mỹ nhân sở hữu đôi chân dài 1,1m cho biết, cô hạnh phúc khi luôn có "nửa kia" bên cạnh hỗ trợ cùng chăm con trai. "Những tháng ở cữ, anh ấy tạm gác lại công việc ở nhà chăm sóc hai mẹ con và tới thời điểm hiện tại khi anh đi làm về là anh chăm con hết.

Cuối tuần nào gia đình tôi cũng đi đây đó trong thành phố để thư giãn. Tôi mong con trai mau lớn cứng cáp hơn sẽ dẫn con đi du lịch cùng ba mẹ", Á hậu Mâu Thủy tiết lộ.

Vẻ đẹp quyến rũ của Á hậu Mâu Thủy khiến người đối diện khó rời mắt. (Ảnh: FBNV)

Để "giữ lửa" tỉnh yêu, Á hậu Mâu Thủy cho biết: "Những công việc về nuôi dạy và chăm sóc con, chúng tôi luôn chia sẻ với nhau để hiểu hơn. Nhiều khi chúng tôi cho con ngủ lúc 7 giờ tối rồi nhờ bà ngoại trông giúp con. Tôi và anh còn đi ăn riêng hoặc đi với bạn bè, trốn con đi chơi là cảm giác rất thú vị".