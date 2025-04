Miss World 2025: Hoa hậu Ý Nhi bị mỹ nhân Thái Lan "vượt mặt" trước ngày thi

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp quốc tế Sash Factor gây chú ý khi đăng tải bảng xếp hạng dự đoán lần 2 về thứ hạng của các thí sinh tranh tài tại Miss World 2025. Theo chuyên trang sắc đẹp này dự đoán Hoa hậu Ý Nhi lọt Top 20 chung cuộc. Cụ thể, đại diện Việt Nam được xếp thứ 19, dù trước đó cô từng được xếp vào nhóm thí sinh tiềm năng khi có tên trong Top 15 chung cuộc.

Trong khi đó, người đẹp Opal Suchata Chuangsri - đại diện Thái Lan được Sash Factor dự đoán đăng quang Miss World 2025. Xếp sau đại diện Thái Lan trong bảng xếp hạng dự đoán của chuyên trang sắc đẹp này lần lượt là: Đại diện Philippines, Nam Phi, Pháp và đại diện Bờ Biển Ngà.

Dù bảng xếp hạng dự đoán của Sash Factor không phải kết quả chính thức từ phía tổ chức Miss World, nhưng điều này khiến cộng đồng yêu nhan sắc không khỏi lo lắng cho Hoa hậu Ý Nhi trước khi so tài với dàn đối thủ "đáng gờm".

Hoa hậu Ý Nhi - đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss World 2025. (Ảnh: FBNV)

Dự đoán thứ hạng của Hoa hậu Ý Nhi và mỹ nhân Thái Lan tại Miss World 2025 thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. (Ảnh: Sash Factor)

Trước đó, Hoa hậu Ý Nhi gây chú ý khi hé lộ hành trang chuẩn bị cho cuộc thi Miss World 2025 sẽ diễn ra ở Ấn Độ từ ngày 7/5 đến ngày 31/5. Đáng chú ý, khi Ý Nhi thể hiện màn vũ đạo tiết mục "Vũ điệu đại ngàn" được cô chuẩn bị cho phần Dance Of The World tại Miss World 2025 tại sự kiện khởi động hành trình tham gia cuộc thi và hôm 23/4 đã nhận về không ít ý kiến trái chiều.

Ngoài những lời khen ngợi Hoa hậu Ý Nhi nỗ lực thể hiện những động tác như nhào lộn trong tiết mục này thì không ít người chê bai màn vũ đạo của cô không hấp dẫn, động tác rời rạc...

Trước những ý kiến trái chiều, Hoa hậu Ý Nhi cho biết, cô đón nhận những lời góp ý từ khán giả khi thể hiện tiết mục "Vũ điệu đại ngàn". Người đẹp sinh năm 2002 hứa hẹn sẽ nỗ lực, cố gắng hơn trong hành trình sắp tới tại Miss World 2025.

"Vượt mặt" Hoa hậu Ý Nhi trước ngày thi Miss World 2025, mỹ nhân Thái Lan vừa bị tước danh hiệu là ai?

Hiện tại, người đẹp Opal Suchata Chuangsri - đại diện Thái Lan được đánh giá là đối thủ "đáng gờm" của Hoa hậu Ý Nhi tại đấu trường Miss World 2025. Trước khi đại diện Thái Lan tại cuộc thi này, Opal Suchata Chuangsri đã là gương mặt quen thuộc cộng đồng yêu nhan sắc khi từng giành danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Hoàn vũ 2024.

Ngày 22/4, BTC Hoa hậu Hoàn vũ ra quyết định tước danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Hoàn vũ 2024 của Opal Suchata Chuangsri sau khi cô được bổ nhiệm là đại diện Thái Lan tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2025 tổ chức tại Ấn Độ.

Người đẹp Opal Suchata Chuangsri - đại diện Thái Lan tại Miss World 2025. (Ảnh: Miss World)

"Chúng tôi đưa ra quyết định khó khăn là thu hồi danh hiệu Á hậu 3 do cô ấy (Opal Suchata Chuangsri - PV) vi phạm nghĩa vụ hợp đồng bằng cách tham gia một cuộc thi khác. Quyết định này nhấn mạnh kỳ vọng tất cả Hoa hậu, Á hậu phải hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ trong suốt nhiệm kỳ", BTC Hoa hậu Hoàn vũ cho biết.

Mới đây, Opal Suchata Chuangsri chính thức lên tiếng xoay quanh việc cô bị tước danh hiệu Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Cô khẳng định mình chỉ ký hợp đồng với tổ chức TPN Global, không bị ràng buộc với bất kỳ tổ chức nào khác.

Mỹ nhân Thái Lan cho biết, cô tôn trọng quyết định của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ và việc đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2024, trở thành Á hậu 3 Hoa hậu Hoàn vũ 2024 sẽ theo cô suốt đời.

Vẻ đẹp quyến rũ của Opal Suchata Chuangsri trước ngày thi Hoa hậu Thế giới 2025. (Ảnh: Instagram nhân vật)

Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2024, Opal Suchata Chuangsri được đánh giá là một trong những mỹ nhân sở hữu chiều cao nổi bật 1,8m cùng ngoại hình gợi cảm. Cô là sinh viên Luật tại Đại học Thammasat, chuyên ngành Quan hệ Quốc tế. Ngoài tiếng mẹ đẻ, Opal Suchata Chuangsri có thể nói tiếng Anh, tiếng Quan thoại.

Được biết, mỹ nhân Thái Lan từng chiến thắng căn bệnh ung thư vú và mong muốn được truyền tải hi vọng cho những người phụ nữ. "Tôi luôn tin tưởng rằng sức mạnh có thể được truyền tải qua câu chuyện của chúng ta. Giống như tôi đã được phẫu thuật cắt bỏ ung thư vú và thực hiện dự án Opal for her - góp phần nâng cao nhận thức và quan trọng hơn là trở thành người hướng dẫn, niềm hy vọng cho những người đang chiến đấu giống mình", người đẹp Opal Suchata Chuangsri từng chia sẻ.