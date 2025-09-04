



Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố về tội “Buôn lậu” và “Trốn thuế” đối với Phạm Văn Tam, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo. Cùng bị truy tố về tội trốn thuế trong vụ án còn có, Phạm Xuân Tình (em ruột Tam), cựu Giám đốc công ty này.

Ông Phạm Văn Tam, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo. Ảnh: DV

Hành vi trốn thuế tinh vi

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến tháng 7/2019, Công ty Asanzo đã thực hiện nhiều hành vi gian lận thuế. Dưới sự chỉ đạo của Phạm Văn Tam, Chủ tịch HĐQT và sự điều hành của Phạm Xuân Tình, Giám đốc công ty, Asanzo đã mua linh kiện từ Công ty Trần Thoàn, sau đó thuê Công ty VTB gia công lắp ráp một phần để tạo ra thành phẩm là máy điều hòa nhiệt độ.

Hành vi trốn thuế được thực hiện bằng cách Công ty Asanzo xuất bán các sản phẩm này cho Công ty Điện lạnh Asanzo mà không xuất hóa đơn, không khai báo thuế. Ngoài ra, Asanzo còn sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp để hạch toán đầu vào, kê khai là hoạt động thương mại, trong khi nội dung hóa đơn ghi là "mặt hàng điều hòa nhiệt độ" không đúng với thực tế là "linh kiện điều hòa nhiệt độ".

Kết quả giám định thuế cho thấy, từ năm 2017 đến quý II/2019, Công ty Asanzo đã trốn thuế với tổng số tiền hơn 15,7 tỷ đồng, bao gồm hơn 4,1 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và hơn 11,5 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt.

Phạm Văn Tam và Phạm Xuân Tình đã thừa nhận hành vi trốn thuế tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. Tuy nhiên, trước khi bị truy tố, Công ty Asanzo đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền thuế là hơn 15,8 tỷ đồng vào ngày 24/3/2020.

Buôn lậu qua công ty "ma"

Cáo trạng cũng nêu rõ hành vi buôn lậu mà Phạm Văn Tam là người tổ chức và chỉ đạo. Theo đó, ông Tam đã sử dụng Công ty Sa Huỳnh, do ông làm chủ, để nhập khẩu hàng hóa.

Vào ngày 5/9/2018, Công ty Sa Huỳnh đã mở tờ khai nhập khẩu tại Cảng ICD Phước Long 3, khai báo lô hàng là "linh kiện lò nướng thủy tinh". Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế 100% của cơ quan hải quan cho thấy lô hàng gồm 1.300 bộ lò nướng thủy tinh nguyên chiếc, tháo rời, mới 100%. Lô hàng này không thể hiện xuất xứ và là hàng nhập khẩu có điều kiện, cần phải đăng ký kiểm tra chất lượng Nhà nước trước khi nhập khẩu. Giá trị lô hàng buôn lậu được định giá là hơn 414 triệu đồng.

Sau khi bị phát hiện, Phạm Văn Tam đã chỉ đạo Trương Ngọc Liêm, một nhân viên cũ, đứng tên Giám đốc Công ty Sa Huỳnh để làm việc với cơ quan hải quan. Khi bị công an mời làm việc, ông Tam đã chỉ đạo Liêm né tránh và chu cấp 30 triệu đồng mỗi tháng thông qua tài khoản của vợ Liêm.

Dù Phạm Văn Tam không thừa nhận việc chỉ đạo Liêm, nhưng dữ liệu điện tử từ điện thoại của cả hai và lời khai của những người liên quan đã đủ căn cứ chứng minh hành vi này. Tại cơ quan điều tra, ông Liêm đã khai nhận, Công ty Sa Huỳnh thực chất là của ông Phạm Văn Tam.

Theo cáo trạng, hành vi phạm tội của các bị can là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chính sách quản lý nhà nước về kinh tế, gây thất thu ngân sách và ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, do đó cần phải xử lý nghiêm.