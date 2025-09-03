Ông chủ Asanzo Phạm Văn Tam và em ruột bị truy tố tội buôn lậu và trốn thuế





Ông Phạm Văn Tam, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo. Ảnh: DV

Ngày 3/9, Viện KSND TP.HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố về tội buôn lậu và trốn thuế đối với Phạm Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo.

Cùng bị truy tố về tội trốn thuế trong vụ án còn có, Phạm Xuân Tình (em ruột Tam).

Theo cáo trạng, ông Phạm Văn Tam bị cáo buộc đã chỉ đạo Công ty Asanzo nhập khẩu hàng điện tử từ nước ngoài, sau đó mua linh kiện để gia công, lắp ráp. Các sản phẩm hoàn chỉnh được dán nhãn hiệu Asanzo và bán ra thị trường mà không xuất hóa đơn, không kê khai thuế.

Kết quả thanh tra của Cục Thuế TP.HCM vào cuối năm 2019 cho thấy Công ty Asanzo đã có nhiều sai phạm nghiêm trọng. Cụ thể, công ty này mua linh kiện từ Công ty Trần Thoàn, sau đó lắp ráp thành máy điều hòa và bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo mà không có hóa đơn, để ngoài sổ sách kế toán.

Kết luận giám định thuế xác định từ năm 2017 đến giữa năm 2019, Công ty Asanzo đã trốn thuế tổng cộng hơn 15,7 tỷ đồng, bao gồm hơn 4,1 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và hơn 11,5 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt.

Sau khi Cục Thuế chuyển hồ sơ sang cơ quan công an, Công ty Asanzo đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền thuế trốn là 15,8 tỷ đồng vào tháng 3/2020. Tuy nhiên, hành vi vi phạm đã cấu thành tội phạm hình sự, dẫn đến việc ông Tam và ông Tình bị truy tố.