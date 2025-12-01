Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 01/12/2025 07:19 GMT+7

Cựu Cố vấn của Tổng thống Trump đến Moscow không tin nổi thứ tận mắt nhìn thấy

PV (Theo Sputnik) Thứ hai, ngày 01/12/2025 07:19 GMT+7
Cựu cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông George Papadopoulos, đã chia sẻ những ấn tượng tích cực của mình về Moscow trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.
Cựu cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông George Papadopoulos. Ảnh Getty

"Đường phố sạch hơn bất kỳ thành phố nào của Mỹ mà tôi từng thấy. Đó là một thành phố và cộng đồng rất quy củ, gắn kết, điều này đã để lại ấn tượng thực sự tích cực trong tôi", ông Papadopoulos nói về chuyến thăm Moscow gần đây của mình.

Ông lưu ý rằng nhiều lệnh trừng phạt và nỗ lực cô lập Nga đã không ảnh hưởng đến tâm trạng của người dân thành phố.

"Tôi đã nghĩ rằng khi tôi đến đó, bầu không khí sẽ ngột ngạt, mọi người sẽ khốn khổ. Nhưng tôi đã thấy hoàn toàn ngược lại, vô cùng dễ chịu. Mọi người rất thân thiện. Dịch vụ hoàn hảo", ông Papadopoulos nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đây đã tuyên bố rằng chính sách kiềm chế và làm suy yếu Nga là chiến lược dài hạn của phương Tây, nhưng các lệnh trừng phạt đã giáng đòn nghiêm trọng vào toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Theo ông, mục tiêu chính của phương Tây là làm cho cuộc sống của hàng triệu người trở nên tồi tệ hơn.

Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Giá xăng dầu hôm nay 1/12: Biến động đầu tháng mới
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 1/12: Biến động đầu tháng mới

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 1/12, trên thị trường thế giới, giá dầu thô thế giới tháng mới biến động trái chiều.

Real Madrid mất ngôi đầu La Liga, HLV Xabi Alonso nói gì?
Thể thao

Real Madrid mất ngôi đầu La Liga, HLV Xabi Alonso nói gì?

Thể thao

Real Madrid vừa trải qua trận đấu thất vọng khi chỉ có kết quả hòa 1-1 trước Girona tại vòng 14 La Liga và HLV Xabi Alonso thể hiện rõ thái độ không hài lòng.

Cứu Arsenal thoát thua trước 10 người của Chelsea, Mikel Merino tạo nên thành tích đáng nể
Thể thao

Cứu Arsenal thoát thua trước 10 người của Chelsea, Mikel Merino tạo nên thành tích đáng nể

Thể thao

Bàn gỡ hoà cho Arsenal ở trận derby thành London với Chelsea ở vòng 13 Premier League giúp tiền vệ Mikel Merino tạo nên thống kê đáng ngưỡng mộ.

Lợn nuôi ở Hưng Yên bán giá xuất chuồng thế nào mà hễ nhà nào bán là nhà đó kêu lỗ?
Nhà nông

Lợn nuôi ở Hưng Yên bán giá xuất chuồng thế nào mà hễ nhà nào bán là nhà đó kêu lỗ?

Nhà nông

Những ngày cuối tháng 11, người chăn nuôi lợn tại tỉnh Hưng Yên rơi vào giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều năm trở lại đây khi giá lợn hơi liên tục giảm mạnh, có thời điểm lợn nuôi bán ra giá chỉ còn 47.000 đồng/kg. Mức giá lợn nuôi thế này thấp hơn nhiều so với chi phí đầu vào, khiến cả nông hộ nhỏ lẻ lẫn các trang trại quy mô lớn đều rơi vào thua lỗ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước tới Lào
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước tới Lào

Thế giới

Chuyến thăm là một trong những hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng của Việt Nam trong năm 2025 và cũng là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị mới.

TP.HCM lần đầu tiên đăng cai Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng thông minh Thế giới
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM lần đầu tiên đăng cai Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng thông minh Thế giới
4

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM lần đầu tiên đăng cai Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) từ ngày 2-5/12, đánh dấu lần đầu tiên một thành phố Đông Nam Á được ICF tin tưởng giao trọng trách tổ chức sự kiện thường niên quan trọng nhất của mạng lưới này.

Quả gùi là loại quả rừng, quả dại ở Tây Ninh, trông bắt bắt, ăn vì sao ngày càng khan hiếm, trái lại bé đi rất nhiều?
Nhà nông

Quả gùi là loại quả rừng, quả dại ở Tây Ninh, trông bắt bắt, ăn vì sao ngày càng khan hiếm, trái lại bé đi rất nhiều?

Nhà nông

Bà bán trái gùi (một loại quả rừng, quả dại ở Tây Ninh) lủi thủi trên đường 30.4. Bóng cây nhỏ xíu không che nổi cái nắng khó chịu gay gắt.

Xây dựng nông thôn mới số ở Đà Nẵng: Về tận xã đào tạo nông nghiệp công nghệ cao cho “học viên nông dân”
Nhà nông

Xây dựng nông thôn mới số ở Đà Nẵng: Về tận xã đào tạo nông nghiệp công nghệ cao cho “học viên nông dân”

Nhà nông

Lớp trung cấp nông nghiệp công nghệ cao được khai giảng ngay tại địa phương xã Tam Mỹ, thành phố Đà Nẵng nhằm giúp địa phương chuẩn bị nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành giỏi, có khả năng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới số.

Lời khai của đối tượng bị bắt trong vụ người đàn ông bị tông xe máy hất lên vỉa hè và hành hung dã man ở Hà Nội
Tin tức

Lời khai của đối tượng bị bắt trong vụ người đàn ông bị tông xe máy hất lên vỉa hè và hành hung dã man ở Hà Nội

Tin tức

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Lưu Đức Khanh (SN 1995; thường trú tại: xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Để cứu EU và NATO, Nga phải để Ukraine chiến thắng
Thế giới

Để cứu EU và NATO, Nga phải để Ukraine chiến thắng

Thế giới

Một số người ngạc nhiên khi biết rằng Bộ Ngoại giao Đan Mạch có một "giám sát viên" đặc biệt trực ban đêm, theo dõi các phát biểu của ông Trump và cộng sự của ông, để sáng hôm sau, chính phủ biết điều gì là tốt và điều gì là xấu trong ngày hôm đó.

Cán bộ Khoa Dược Bệnh viện Nội tiết Trung ương 'phím' bác sĩ kê đơn thuốc để hưởng hoa hồng?
Bạn đọc

Cán bộ Khoa Dược Bệnh viện Nội tiết Trung ương "phím" bác sĩ kê đơn thuốc để hưởng hoa hồng?

Bạn đọc

Lãnh đạo Bệnh viện Nội tiết Trung ương xác nhận thông tin có 2 cán bộ Khoa Dược liên quan đến việc "đặt hàng" bác sỹ kê loại thuốc cho đối tác là công ty dược phẩm cung cấp.

Chuyện phía sau 'siêu' Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình: Khi nhiều di tích phải di dời (Bài 1)
Xã hội

Chuyện phía sau "siêu" Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình: Khi nhiều di tích phải di dời (Bài 1)

Xã hội

Trao đổi với PV Dân Việt, người dân ở Bắc Ninh chia sẻ, để phục vụ dự án trọng điểm quốc gia xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội, ai nấy đều đồng tình, ủng hộ. Một số người có chút băn khoăn, trăn trở mong giữ được đình cổ gắn với truyền thống lịch sử, văn hoá nơi đây.

Vùng nguyên liệu đạt chuẩn, hạ tầng được 'cứng hóa', nông sản Việt tự tin trên đường ra biển lớn
Nhà nông

Vùng nguyên liệu đạt chuẩn, hạ tầng được "cứng hóa", nông sản Việt tự tin trên đường ra biển lớn

Nhà nông

Cả nước đã hình thành 5 vùng nguyên liệu đạt chuẩn, phát triển về diện tích và chất lượng, nhiều công trình xây dựng kỹ thuật hạ tầng được thi công và bàn giao cho địa phương, trong khi đó, nhiều HTX được thành lập mới và củng cố lại, cán bộ quản lý HTX và thành viên HTX được đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực...

Hà Nội công bố loạt dự án được bán cho người nước ngoài, Imperial Plaza 360 Giải Phóng trở thành tâm điểm
Nhà đất

Hà Nội công bố loạt dự án được bán cho người nước ngoài, Imperial Plaza 360 Giải Phóng trở thành tâm điểm

Nhà đất

Sở Xây dựng Hà Nội vừa cập nhật danh sách các dự án được phép bán căn hộ cho người nước ngoài. Trong đó có Imperial Plaza 360 Giải Phóng, dự án vẫn nợ sổ hồng của hàng trăm cư dân sau nhiều năm chờ đợi.

HoREA đề nghị 'chốt' thời điểm tính giá đất để gỡ vướng hàng trăm dự án
Nhà đất

HoREA đề nghị "chốt" thời điểm tính giá đất để gỡ vướng hàng trăm dự án

Nhà đất

Nhiều dự án BT vẫn đình trệ do chưa xác định được thời điểm tính giá đất thanh toán. HoREA đề nghị Quốc hội sớm ban hành nguyên tắc thống nhất để gỡ vướng, tránh nguy cơ ách tắc kéo dài cho các dự án chuyển tiếp.

Sửa Luật Đất đai 2024: Thực tiễn vênh luật, thị trường lúng túng (Bài 1)
Nhà đất

Sửa Luật Đất đai 2024: Thực tiễn vênh luật, thị trường lúng túng (Bài 1)

Nhà đất

Từng được kỳ vọng tháo gỡ ách tắc, Luật Đất đai 2024 lại nhanh chóng bộc lộ khoảng trống pháp lý, khiến doanh nghiệp khó khăn.

ĐÓN XEM: Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về 'Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn Việt Nam' 2025
Media

ĐÓN XEM: Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về "Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn Việt Nam" 2025

Media

Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025 và Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam sẽ diễn ra vào tối 5/12 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, TP. Hà Nội), tường thuật trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Nhà cổ đất Tiền Giang, làng cổ tỉnh Đồng Tháp, trăm năm rồi mà vẫn đẹp như phim thế này đây, bảo sao người ta đang đến
Nhà nông

Nhà cổ đất Tiền Giang, làng cổ tỉnh Đồng Tháp, trăm năm rồi mà vẫn đẹp như phim thế này đây, bảo sao người ta đang đến

Nhà nông

Những ngôi nhà cổ, làng cổ tại xã Cái Bè, xã Long Khánh, phường Cai Lậy… trên đất Tiền Giang là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước khi đến với tỉnh Đồng Tháp.

Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam: Vốn đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao chưa đáp ứng nhu cầu
Nhà nông

Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam: Vốn đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao chưa đáp ứng nhu cầu

Nhà nông

Nông nghiệp công nghệ cao đòi hỏi vốn đầu tư lớn, tuy nhiên hiện nay chính sách vay vốn theo nông dân TPHCM là chưa đáp ứng được nhu. Những người đứng đầu HTX nông nghiệp lớn ở TPHCM mong muốn có chính sách ưu đãi hơn, giúp nông dân yên tâm sản xuất, mở rộng vùng trồng.

Ca sĩ người Đức, gốc Việt – Trọng Hiếu, thẳng thắn thừa nhận “hồn nhiên, trẻ con nhưng không ngu dại”
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ người Đức, gốc Việt – Trọng Hiếu, thẳng thắn thừa nhận “hồn nhiên, trẻ con nhưng không ngu dại”

Văn hóa - Giải trí

Trong cuộc trò chuyện cởi mở với MC Nguyên Khang, Trọng Hiếu đã chia sẻ về những giá trị gia đình mang lại, hành trình tìm về cội nguồn và những thay đổi lớn trong âm nhạc, đặc biệt là sau các chương trình truyền hình thực tế.

Trồng rau kiểu gì mà mới vô vụ Đông chưa lâu, nông dân Ninh Bình đã lãi đậm, giá bán rau tăng gấp 4-5 lần?
Nhà nông

Trồng rau kiểu gì mà mới vô vụ Đông chưa lâu, nông dân Ninh Bình đã lãi đậm, giá bán rau tăng gấp 4-5 lần?
6

Nhà nông

Trồng rau kiểu gì mà mới vô vụ Đông chưa lâu, nông dân Ninh Bình đã lãi đậm, giá bán rau tăng gấp 4-5 lần?. Khởi đầu vụ Đông đầy khó khăn với thời tiết mưa ẩm kéo dài, nhưng nhờ sự chịu khó đầu tư bài bản cùng với sự linh hoạt áp dụng kỹ thuật, nông dân tỉnh Ninh Bình lãi đậm khi giá rau các loại tăng vọt.

Không khí lạnh ở phía Bắc có gì khác lạ mà Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi 7 tỉnh, thành phố đề nghị ứng phó?
Nhà nông

Không khí lạnh ở phía Bắc có gì khác lạ mà Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi 7 tỉnh, thành phố đề nghị ứng phó?

Nhà nông

Miền Bắc đang khô hanh, không khí lạnh, dự báo có sương mù và ô nhiễm không khí; trong khi tại Nam Trung bộ, hoàn lưu bão số 15 kết hợp không khí lạnh có thể gây mưa trở lại từ Quảng Trị đến Lâm Đồng.

Nam Giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Công nghệ thông tin 2025: Sinh năm 1975, là phó Hiệu trưởng trường nổi tiếng
Xã hội

Nam Giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Công nghệ thông tin 2025: Sinh năm 1975, là phó Hiệu trưởng trường nổi tiếng

Xã hội

GS.TS Huỳnh Trung Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM từng nhận bằng Tiến sĩ ngành Máy tính, chuyên ngành Máy tính tại Đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc.

Đoạt vé dự VCK U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam nhận thưởng 600 triệu đồng
Thể thao

Đoạt vé dự VCK U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam nhận thưởng 600 triệu đồng

Thể thao

Giành chiến thắng đậm đà 4-0 trước U17 Malaysia để hoàn tất vòng loại với 5 trận toàn thắng, U17 Việt Nam đã xuất sắc giành vé dự VCK U17 châu Á 2026. Chiến công này giúp thầy trò HLV Cristiano Roland nhận thưởng 600 triệu đồng từ VFF.

Một giống gà quý Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ mới, đang nhân giống bài bản ở nơi này
Nhà nông

Một giống gà quý Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ mới, đang nhân giống bài bản ở nơi này

Nhà nông

Nhiều năm miệt mài tìm hiểu, anh Trịnh Văn Thuấn, xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ (trước đây thuộc xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) nhận thấy giống gà Lạc Thủy-một giống gà bản địa quý, thịt thơm ngon, dai ngọt, có tiềm năng lớn để phát triển thương mại và trở thành sản phẩm đặc sản vùng cao.

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2025: 'Luồng gió mới' từ đề tài KHCN, đổi mới sáng tạo
Nhà nông

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2025: "Luồng gió mới" từ đề tài KHCN, đổi mới sáng tạo

Nhà nông

Trong gần 1.900 tác phẩm gửi về Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025, đề tài khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo được nhiều "cây bút" quan tâm, khai thác, phản ánh sự chuyển mình mạnh mẽ của nông nghiệp, nông thôn Việt Nam. Giải báo chí do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức thực hiện.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Ẩu đả tại tiệc cưới, 3 người thương vong; bắt tài xế lao ô tô vào nhóm người khiến 1 phụ nữ tử vong
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Ẩu đả tại tiệc cưới, 3 người thương vong; bắt tài xế lao ô tô vào nhóm người khiến 1 phụ nữ tử vong

Pháp luật

Ẩu đả tại tiệc cưới, 3 người thương vong; bắt giữ tài xế lao ô tô vào nhóm người khiến 1 phụ nữ tử vong; khởi tố Trưởng Ban quản trị và 13 người khác trong vụ tranh chấp chỗ đỗ xe ở hầm chung cư tại Hà Nội... là những tin nóng 24 giờ qua.

Nhịp sống nông thôn mới ngày 01/12/2025
Nhịp sống nông thôn mới

Nhịp sống nông thôn mới ngày 01/12/2025

Nhịp sống nông thôn mới

Radio online Nhịp sống nông thôn mới hôm nay có nội dung: Hỗ trợ gần năm nghìn con gà giống cho nông dân Lào Cai; Ninh Bình bàn giao mô hình xử lý rác thải tuần hoàn; phường Đông Kinh (Lạng Sơn) tổ chức hội thi “Nông dân vui khỏe”; ra mắt Tổ hội “Nông dân xanh” ở phường Đồng Thuận (Quảng Trị)…

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương: Bàn tay nuôi tạm ở chân đã được nối lại thành công cho thai phụ mang song thai
Chuyển động Sài Gòn

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương: Bàn tay nuôi tạm ở chân đã được nối lại thành công cho thai phụ mang song thai

Chuyển động Sài Gòn

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương vừa thực hiện thành công một ca phẫu thuật đặc biệt, nối lại bàn tay phải cho thai phụ mang song thai 34 tuần, sau gần hai tháng bàn tay bị đứt rời được ghép nuôi tạm vào cẳng chân.

