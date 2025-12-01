Cựu cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông George Papadopoulos. Ảnh Getty

"Đường phố sạch hơn bất kỳ thành phố nào của Mỹ mà tôi từng thấy. Đó là một thành phố và cộng đồng rất quy củ, gắn kết, điều này đã để lại ấn tượng thực sự tích cực trong tôi", ông Papadopoulos nói về chuyến thăm Moscow gần đây của mình.

Ông lưu ý rằng nhiều lệnh trừng phạt và nỗ lực cô lập Nga đã không ảnh hưởng đến tâm trạng của người dân thành phố.

"Tôi đã nghĩ rằng khi tôi đến đó, bầu không khí sẽ ngột ngạt, mọi người sẽ khốn khổ. Nhưng tôi đã thấy hoàn toàn ngược lại, vô cùng dễ chịu. Mọi người rất thân thiện. Dịch vụ hoàn hảo", ông Papadopoulos nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đây đã tuyên bố rằng chính sách kiềm chế và làm suy yếu Nga là chiến lược dài hạn của phương Tây, nhưng các lệnh trừng phạt đã giáng đòn nghiêm trọng vào toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Theo ông, mục tiêu chính của phương Tây là làm cho cuộc sống của hàng triệu người trở nên tồi tệ hơn.