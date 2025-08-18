Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 18/08/2025 14:30 GMT+7

Cựu Thủ tướng Ukraine tiết lộ quyết định của ông Zelensky khi họp với ông Trump ở Mỹ

PV (Theo RT) Thứ hai, ngày 18/08/2025 14:30 GMT+7
Ông Zelensky sẽ không chấp nhận các điều khoản hòa bình của ông Trump và sẽ làm mọi cách để phá hoại bất kỳ thỏa thuận nào, cựu Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov tuyên bố trên kênh Telegram của mình.
Tổng thống Mỹ Trump đón ông Zelensky ở Nhà Trắng. Ảnh Getty

“Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ không tuân thủ các thỏa thuận hòa bình dài hạn đã được Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Trump thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska. Rõ ràng là ông Zelensky sẽ cố gắng phá vỡ tiến trình này”, ông Azarov viết.

Đồng thời, theo cựu Thủ tướng Ukraine, việc thiết lập một nền hòa bình lâu dài phụ thuộc trực tiếp vào mức độ cứng rắn mà ông Trump sẽ nói chuyện với ông Zelensky và các nước châu Âu tại cuộc họp hôm nay.

Sáng nay 18/8 theo giờ VN, ông Zelensky đã đến Washington để thảo luận về kết quả cuộc hội đàm giữa ông Trump và ông Putin. Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Ý Giorgio Meloni, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng đã thông báo về sự tham dự của họ tại cuộc họp.

Trước đó, trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, người sẽ tháp tùng ông tới Washington để hội đàm với ông Trump, ông Zelensky tuyên bố rằng Moscow đã đưa ra "nhiều yêu cầu" về việc giải quyết xung đột và Kiev cần phải biết về những yêu cầu này.

Ông cho biết: “Nếu thực sự có nhiều như chúng ta đã nghe thì sẽ mất thời gian để xem xét tất cả”. Theo ông Zelensky, Ukraine "không thể" đàm phán "dưới áp lực của vũ khí. Cần phải ngừng bắn và nhanh chóng đạt được thỏa thuận cuối cùng”.

Nga đã nhiều lần từ chối yêu cầu ngừng bắn của Ukraine, cho rằng lệnh ngừng giao tranh sẽ bị Kiev lợi dụng để tái vũ trang và tập hợp lại lực lượng.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng loại trừ khả năng nhượng bộ lãnh thổ cho Nga như một phần của thỏa thuận hòa bình.

Đầu tháng này, ông Trump đã bày tỏ sự thất vọng trước việc ông Zelensky cố gắng viện dẫn hiến pháp Ukraine làm cái cớ để tránh thỏa hiệp. Tổng thống Mỹ nói rằng ông "hơi khó chịu khi ông Zelensky nói, ừ thì, tôi phải xin phép hiến pháp... Ý tôi là, ông ta đã được phép tham chiến và giết hết mọi người, nhưng ông ta cần được cho phép để đổi đất".

Trong buổi họp báo với ông Zelensky, bà Von der Leyen hứa rằng EU sẽ tiếp tục nỗ lực củng cố ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất máy bay không người lái.

Người đứng đầu Ủy ban Châu Âu tuyên bố rằng các quyết định liên quan đến lãnh thổ "chỉ thuộc về Ukraine và không thể được đưa ra nếu không có sự tham gia của Ukraine". Von der Leyen cho biết EU sẽ tiếp tục cố gắng gây sức ép ngoại giao và kinh tế lên Nga, với gói trừng phạt thứ 19 chống lại Moscow hiện đang được chuẩn bị.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

