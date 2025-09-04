Cựu Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda phát biểu. Ảnh: KT

"Họ (Ukraine) đã cố gắng lôi kéo tất cả mọi người vào cuộc chiến ngay từ đầu. Rõ ràng là vì lợi ích của họ. Rõ ràng là họ đang tìm kiếm những người sẽ tích cực chiến đấu cùng phe với họ chống lại người Nga. Điều này đã xảy ra ngay từ những ngày đầu tiên", ông Duda nói.

Cựu tổng thống cũng trả lời câu hỏi của một nhà báo về việc liệu ông Zelensky có gây sức ép buộc Ba Lan phải thừa nhận rằng tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan vào ngày 15 tháng 11 năm 2022 được cho là xuất phát từ Nga hay không .

"Có thể nói như vậy. Tôi coi đó là nỗ lực kéo Ba Lan vào cuộc xung đột", ông Duda lưu ý.

Tên lửa rơi vào tối ngày 15 tháng 11 năm 2022, tại thị trấn Przewodów, gần biên giới với Ukraine. Hai nông dân đã thiệt mạng. Ban đầu, người ta cho rằng đó là đạn dược của Nga, và ông Zelensky khẳng định Kiev không liên quan đến vụ việc.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố không có cuộc tấn công nào được thực hiện vào các mục tiêu gần biên giới Ukraine-Ba Lan vào ngày hôm đó. Bộ này đã lưu ý đến các bức ảnh chụp hiện trường, cho thấy rõ ràng đây là các mảnh vỡ của tên lửa S-300 Ukraine. Gần một năm sau, Warsaw thừa nhận tên lửa này do Lực lượng Vũ trang Ukraine phóng.