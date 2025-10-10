Đã giảm rồi nay còn giảm thêm, giá lợn hơi ở Việt Nam liệu đã thủng mức giá thấp nhất trong 2 năm qua?

Giá lợn lao dốc, miền Nam ghi nhận mức giá lợn hơi chỉ còn 50.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay đã rời khỏi mốc 55.000 đồng/kg và tiếp tục giảm xuống trong bối cảnh dịch bệnh và bão lũ gây thiệt hại nặng cho ngành chăn nuôi.

Miền Bắc giảm tại nhiều tỉnh: Lai Châu, Sơn La xuống mức giá 52.000 đồng/kg; Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hưng Yên,... về giá 53.000 đồng/kg.

Miền Trung hôm nay đi ngang, dao động trong khoảng 50.000 - 52.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam hạ tiếp 1 giá tại Cần Thơ về 53.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại giữ giá đi ngang.

Giá lợn hơi bình quân cả nước hiện ở mức 52.800 đồng/kg, thấp nhất trong vòng 18 tháng qua và đang trên đà quay trở lại mức giá 50.000 đồng/kg thiết lập hồi tháng 1/2024.

Thị trường lợn hơi tiếp đà giảm tại cả ba miền hôm nay.

Giá lợn hơi tiếp tục giảm và chưa có dấu hiệu ngừng khi các doanh nghiệp lớn trong ngành cũng hạ giá bán. Công ty C.P Việt Nam cũng điều chỉnh giá lợn ở miền Bắc xuống còn 56.000 đồng/kg; miền Nam giữ mức 54.500 đồng/kg. Tương tự, giá lợn hơi tại thị trường lân cận là Trung Quốc cũng tiếp tục giảm, chỉ còn 43.000 đồng/kg hôm nay.

Chỉ trong vòng nửa năm, giá lợn hơi từ mức đỉnh gần 80.000 đồng/kg đã lao dốc không phanh và giảm đến hơn 25.000 đồng/kg, trở về vùng đáy thấp nhất. Nguyên nhân lớn nhất theo các doanh nghiệp là do sức tiêu thụ thịt lợn trên thị trường tụt xuống mạnh.

Theo thống kê của Bộ NN-MT, hiện nay, nhiều tỉnh có đàn lợn giảm mạnh so với cùng thời điểm năm trước do thiệt hại từ dịch bệnh, số lượng lợn chết và tiêu hủy lớn, các hộ nuôi chưa đủ điều kiện để tái đàn.

Mặc dù các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chịu nhiều thiệt hại do dịch bệnh, nhưng tại các doanh nghiệp và các cơ sở chăn nuôi theo chuỗi liên kết vẫn đang ổn định sản xuất khi đảm bảo được các điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học.

Ước tính tổng đàn lợn cả nước đến thời điểm cuối tháng 9 giảm khoảng khoảng 0,6% so với cùng thời điểm năm 2024; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 9 tháng ước đạt 4,04 triệu tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo báo cáo của Bộ NN-MT, dịch bệnh trên gia súc vẫn chưa được khống chế, đến cuối tháng 9, cả nước còn 827 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 31/34 tỉnh, thành phố, đàn lợn bị tiêu hủy là gần 1 triệu con.

Các cơ quan chuyên môn khuyến cáo địa phương tiếp tục tiêm phòng đầy đủ, tăng cường kiểm soát vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ động vật nhằm ngăn dịch lan rộng trong những tháng cuối năm.

Trong khi đó, nhập khẩu thịt lợn từ đầu năm đến nay lại quá nhiều, nguồn cung thịt đông lạnh giá rẻ tràn về khiến thịt lợn trong nước bị ảnh hưởng và phải giảm giá.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam nhập khẩu 623,6 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 1,26 tỷ USD, tăng 11,9% về lượng và tăng 13,8% về trị giá so với 8 tháng đầu năm 2024.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh của Việt Nam đạt 102,1 nghìn tấn, với trị giá 274,78 triệu USD, tăng 66,7% về lượng và tăng 95,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Giá trung bình nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh về Việt Nam 8 tháng đầu năm 2025 ở mức 2.688 USD/tấn, tăng 17,17% so với 8 tháng đầu năm 2024.

Các chuyên gia ngành chăn nuôi đánh giá, việc gia tăng nhập khẩu là xu hướng khó tránh khi nguồn cung trong nước gặp biến động. Tuy nhiên, cần phải cân đối giữa nhu cầu thị trường và khả năng phát triển bền vững của ngành chăn nuôi trong nước.

Tiêu thụ thịt tăng mạnh cuối năm, giá lợn hơi sẽ đi lên?

Cục Chăn nuôi - Thú y (Bộ NN-MT), cho biết bước vào quý IV/2025, ngành chăn nuôi đã chủ động phối hợp các địa phương đánh giá tình hình, chuẩn bị giải pháp ứng phó. Trọng tâm hiện nay là ổn định nguồn cung thực phẩm cuối năm, cân đối cung – cầu, kiểm soát giá con giống, thức ăn, thuốc thú y và giảm chi phí sản xuất.

Công tác phòng, chống dịch và tái đàn an toàn sinh học được tăng cường nhằm bảo vệ vùng nguyên liệu, duy trì chuỗi sản xuất. Song song đó, ngành đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng xuất khẩu thịt gia cầm, sữa và lợn chế biến sang Singapore, Hồng Kông. Cục Chăn nuôi - Thú y nhấn mạnh, sẽ cần chủ động sản xuất và linh hoạt nhập khẩu để bảo đảm an ninh thực phẩm và hướng tới phát triển chăn nuôi bền vững.

Dù còn đối mặt nhiều rủi ro về dịch bệnh và chi phí đầu vào, ngành chăn nuôi Việt Nam vẫn được kỳ vọng giữ vững đà tăng trưởng nhờ nguồn cầu tiêu dùng nội địa tăng cao dịp cuối năm và hoạt động xuất khẩu được mở rộng.

Bộ NN-MT cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi xanh, hướng tới phát triển bền vững toàn ngành trong năm 2026.

Nhu cầu tiêu thụ gia súc, gia cầm dự báo sẽ tăng mạnh từ nay đến cuối năm và đạt đỉnh vào dịp Tết Nguyên đán 2026, khi nhu cầu chế biến và tiêu dùng thực phẩm tăng 15–20%.

Theo báo cáo của Bộ NN-MT, từ nay đến cuối năm, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản sẽ còn bị ảnh hưởng bởi hậu bão và mưa lớn trên diện rộng tại hầu hết khu vực Bắc bộ, gây thiệt hại về trồng trọt, chăn nuôi lợn và nuôi trồng thủy sản.

Hiện nay các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả của bão và mưa lũ, nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân nơi bị ảnh hưởng. Chăn nuôi lợn bị ảnh hưởng do dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp nhưng dần sẽ được khắc phục; chăn nuôi gia cầm vẫn tăng khá do các điều kiện sản xuất tương đối thuận lợi, dịch bệnh được kiểm soát tốt, không bùng phát các ổ dịch dịch bệnh gia cầm lớn, giá bán sản phẩm ở mức ổn định.

Nhận định về tình hình thị trường chăn nuôi những tháng cuối năm 2025, các chuyên gia cho rằng, rủi ro dịch bệnh và tác động của thiên tai sau các đợt mưa bão có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến sản lượng thịt trong nước. Dù vậy, nhu cầu tiêu thụ gia súc, gia cầm dự báo sẽ tăng mạnh từ nay đến cuối năm và đạt đỉnh vào dịp Tết Nguyên đán 2026, khi nhu cầu chế biến và tiêu dùng thực phẩm tăng 15–20%.

Giải pháp then chốt giúp ổn định giá các sản phẩm chăn nuôi và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành trong giai đoạn cao điểm cuối năm là cần tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh, đảm bảo nguồn cung ổn định đồng thời đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ...

