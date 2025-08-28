Giá lợn hơi xuống dưới 60.000 đồng/kg, người chăn nuôi lo lắng

Giá lợn hơi bình quân cả nước giảm còn hơn 54.000 đồng/kg

Miền Bắc đang có giá lợn rất thấp: Một số ít tỉnh như Tuyên Quang, Phú Thọ và Bắc Ninh đạt giá 56.000 đồng/kg. Trung bình vùng chỉ còn 54.700 đồng/kg. Mức giá phổ biến 55.000 đồng/kg duy trì tại nhiều địa phương; riêng Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai cùng 54.000 đồng/kg; còn Lai Châu, Điện Biên và Sơn La 53.000 đồng/kg.

Miền Trung giao dịch chênh lệch tùy nơi, giá thu mua trong khoảng 51.000 - 56.000 đồng/kg. Tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi, giá lợn hơi giảm thêm 1.000 đồng, chỉ còn 51.000 đồng/kg, bằng với Quảng Trị - mức thấp nhất cả nước và cũng thấp nhất trong khoảng 2 năm gần đây. Những tháng qua, dịch bệnh lan rộng nên chi phí chăn nuôi tăng.

Thị trường miền Nam dao động trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg. Tại miền Nam, giá lợn hơi đồng loạt giảm mạnh khi có đến 4 địa phương giảm 2.000 đồng, gồm Tây Ninh, Đồng Tháp xuống 57.000 đồng/kg; Vĩnh Long 56.000 đồng/kg và Cà Mau 58.000 đồng/kg. TP.HCM, Đồng Nai và An Giang giảm 1.000 đồng, còn 57.000 đồng/kg... Giá lợn hơi bình quân cả nước giảm còn hơn 54.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay giảm mạnh, nguy cơ rớt xuống dưới giá thành, người chăn nuôi có thể đối mặt với thua lỗ.

Giá lợn hơi tiếp đà giảm mạnh trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến khó lường, nhu cầu tiêu thụ giảm sút.

Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, tổng đàn lợn tăng sau quá trình tái đàn ào ạt, trong khi nguồn cầu giảm đã tác động đến giá lợn.

Về xử lý dịch bệnh, lãnh đạo Bộ NN-MT thời gian qua đã nhiều lần chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng dập dịch, khống chế dịch tả lợn châu Phi bằng mọi giải pháp, bởi đàn lợn bệnh chết và bị tiêu hủy sẽ gây thiệt hại rất lớn cho người chăn nuôi, nguồn cung thiếu hụt cũng sẽ đẩy giá thịt lợn tăng cao vào cuối năm, gây áp lực cho chỉ số giá tiêu dùng.



Cục chăn nuôi và Thú y hiện đã thành lập 8 đoàn đến các địa phương kiểm tra, đánh giá tình hình cụ thể và có giải pháp để giải quyết dịch bệnh. Vì thế tác động của tình trạng này sẽ không thể kéo dài. Khi dịch bệnh qua đi, thị trường thịt lợn sẽ ổn định hơn.

Trong bối cảnh dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp chăn nuôi lớn đã khẳng định kiên quyết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ đàn lợn bằng mọi giá.

Ông Ngô Cao Cường - Phó Tổng Giám đốc CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã: BAF) khẳng định các trại nuôi của doanh nghiệp đang được bảo vệ rất nghiêm ngặt.

Trong buổi tiếp xúc nhà đầu tư mới đây, BAF khẳng định các trại nuôi của BAF đang được chú ý bảo vệ hơn bao giờ hết, vì định vị từ đầu của BAF là giữ được đàn lợn, giữ đàn là để duy trì và bảo đảm được lợi nhuận, BAF chia sẻ.

BAF đã đầu tư mạnh vào chăn nuôi lợn từ năm 2021, sau khi dịch ASF đã xuất hiện (năm 2020). Bởi vậy, ngay từ đầu, các trang trại đã được xây dựng rất bài bản, có hành lang an toàn sinh học đủ dày. Bên cạnh đó là việc hợp tác cùng chăn nuôi tập đoàn chăn nuôi lợn quy mô top đầu thế giới từ Trung Quốc, Muyuan cũng khiến BAF tự tin. Bởi Muyuan chuyển giao công nghệ cho BAF để làm sao tối ưu nhất trong việc phát hiện ASF, cũng như cách xử lý khi có dịch.

Trường hợp có dịch, các công nghệ của Muyuan cho phép BAF phát hiện sớm để cách ly, truy vết, không bị ảnh hưởng cả trang trại.

Không chỉ BAF, Dabaco cũng khẳng định người tiêu dùng có thể tin vào chuỗi thực phẩm sạch, minh bạch và kiểm soát nghiêm ngặt của mình.

Dabaco sở hữu chuỗi sản xuất khép kín được cho là đang có lợi thế khi có thể kiểm soát toàn bộ quá trình từ con giống, thức ăn, thú y, đến giết mổ và phân phối.

Dabaco cho biết, tập đoàn không đợi có dịch mới ứng phó mà đặt an toàn sinh học là nguyên tắc cốt lõi, là “tường thành bảo vệ” xuyên suốt toàn hệ thống.

Dabaco yêu cầu toàn bộ các đơn vị chăn nuôi siết chặt quy trình phòng chống dịch, nâng mức cảnh báo sinh học lên cao nhất và duy trì giám sát 24/7.

Đồng thời, các trại triển khai hệ thống an toàn sinh học đa lớp, kiểm soát khép kín người và phương tiện ra vào, cách ly tuyệt đối đàn nuôi mới và không nhập lợn từ nguồn bên ngoài.

Dabaco cũng chủ động sản xuất được vaccine dịch tả lợn châu Phi ASF giúp đàn lợn được tiêm phòng đầy đủ, phòng dịch bệnh.

Dabaco còn áp dụng hệ thống mã QR trên bao bì sản phẩm để người tiêu dùng kiểm tra và để tập đoàn chịu trách nhiệm đến cùng cho sản phẩm.

Các chuyên gia dự báo, giá lợn hơi nhiều khả năng sẽ còn giảm bởi nguồn cung thịt lợn toàn cầu dự kiến sẽ còn tăng đều đặn trong thập kỷ tới.

Theo Báo cáo Triển vọng Nông nghiệp 2025 - 2034 của OECD - FAO (do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế - OECD - và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc - FAO phối hợp thực hiện), nguồn cung thịt lợn toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 124 triệu tấn trong giai đoạn cơ sở (năm 2022-2024) lên 130 triệu tấn vào năm 2034, tương đương với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 0,4%.

Trong thập kỷ tới, sản lượng thịt toàn cầu dự kiến sẽ tăng 13% lên 406 triệu tấn và thịt lợn sẽ chiếm khoảng 13% tổng mức tăng vào năm 2034.

Theo dự báo của OECD-FAO, sản xuất thịt ở châu Á sẽ đóng góp 55% tổng tăng trưởng toàn cầu. Phần lớn mức tăng trưởng dự kiến về sản xuất thịt lợn sẽ diễn ra ở các khu vực đang phát triển, trong đó châu Á đóng góp chính. Theo OECD, Đông Nam Á dự kiến sẽ chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng ở các quốc gia như Việt Nam, Philippines và Thái Lan. Dự kiến sự phục hồi sau dịch tả lợn châu Phi sẽ diễn ra trên toàn khu vực trong nửa đầu giai đoạn dự báo.

Sự phục hồi của Việt Nam sau đợt bùng phát dịch tả lợn châu Phi dữ dội năm 2018 sẽ hỗ trợ tăng trưởng 2,8% mỗi năm trong thập kỷ tới. Ngành chăn nuôi Việt Nam đang chuyển dịch từ chăn nuôi quy mô nhỏ sang các đơn vị quy mô lớn hơn, chú trọng vào an toàn sinh học.

Philippines cũng là thị trường lớn, sản lượng sẽ tăng trưởng 3,8% trong thập kỷ tới. Nhu cầu ngày càng tăng ở thị trường nội địa sẽ thúc đẩy tăng trưởng sản lượng. Tuy nhiên, giống Việt Nam, dịch tả lợn châu Phi vẫn là một thách thức đối với ngành.

Indonesia và Thái Lan dự kiến sẽ chứng kiến sản lượng tăng lần lượt 2,8% và 1,1% mỗi năm trong thập kỷ tới.

Trong khi đó, Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ thịt lợn lớn nhất thế giới, dự kiến sản lượng thịt lợn sẽ duy trì ổn định ở mức hiện tại. Nền kinh tế trì trệ và sự hợp nhất thị trường đang gây áp lực lên ngành công nghiệp.

Mỹ Latinh đóng góp 15% sản lượng chăn nuôi toàn cầu. OED - FAO dự đoán sản lượng thịt lợn sẽ tăng trưởng 1,3% vào năm 2034, đóng góp 20% tổng sản lượng thịt bổ sung của khu vực trong thập kỷ tới. Giá thức ăn chăn nuôi giảm tương đối trong trung hạn dự kiến sẽ thúc đẩy sản lượng tăng.

Tất cả các quốc gia trong khu vực đều được dự báo tăng trưởng dương trong giai đoạn này. Brazil, quốc gia sản xuất thịt lợn lớn nhất khu vực, dự kiến sẽ tăng trưởng 0,7% vào năm 2034, với giá thức ăn thức chăn nuôi và chi phí lao động thấp hơn, giúp thịt lợn Brazil có sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Các thành viên OECD cho thấy mức tăng trưởng không đáng kể.

Sự bùng phát dịch bệnh trên thị trường toàn cầu là một trong những thách thức lớn gây rủi ro cho sản xuất. Gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự lây lan của dịch bệnh ASF, FMD và PRRS. Điều này gây áp lực lên sản xuất trong nước ở các khu vực bị nhiễm bệnh và hạn chế thương mại.

Trong bối cảnh giá lợn hơi trong nước giảm, dịch bệnh diễn biến phức tạp thì nhập khẩu thịt về Việt Nam những tháng qua đã tăng rất mạnh. Trong quý II, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 34.500 tấn thịt lợn, trị giá hơn 92 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng nhập khẩu tăng 26,5% và trị giá tăng tới 50,3%. Việt Nam đang cố cân bằng giữa sản xuất trong nước và nhập khẩu thịt để đảm bảo làm sao cho người chăn nuôi có lãi. Tuy nhiên, biến động thị trường, dịch bệnh gần đây làm cho công tác dự báo và giá lợn trở nên bấp bênh, nhập khẩu khó dự báo...