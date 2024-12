Đà Nẵng: Cảnh giác lừa đảo với thủ đoạn nhờ đặt mua hàng

Bằng thủ đoạn sử dụng các số điện thoại "rác" hoặc tài khoản mạng xã hội giả mạo các cơ quan, tổ chức, đối tượng liên hệ với các cơ sở kinh doanh để đặt hàng với số lượng lớn, đồng thời chuyển tiền cọc để tạo uy tín cho chủ cơ sở kinh doanh. Sau đó, đối tượng sẽ đưa ra yêu cầu đặt thêm một số mặt hàng khác mà cơ sở không có hoặc có nhưng đối tượng cho rằng không đạt yêu cầu. Lúc này, đối tượng sẽ giới thiệu cho chủ cơ sở một cơ sở khác và đề nghị chủ cơ sở liên hệ để đặt mua hàng rồi giao lại cho đối tượng với giá cao hơn. Sau đó, đối tượng (lúc này với tư cách là chủ cơ sở mới được giới thiệu) sẽ lừa để chiếm đoạt tiền đặt cọc của cơ sở kinh doanh nếu họ quyết định đặt hàng theo yêu cầu, khi nạn nhân chuyển tiền, chúng sẽ chặn liên lạc, chiếm đoạt tài sản.

Cảnh giác lừa đảo với thủ đoạn nhờ đặt mua hàng.

Mới đây nhất, lúc 15 giờ ngày 9/12, ông N.V.N (49 tuổi), trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê đến Công an phường trình báo về việc bị các đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn trên. Theo đó, trong sáng cùng ngày, ông N nhận được cuộc gọi qua mạng Zalo của một người lạ. Qua trò chuyện, trao đổi, người này đặt mua gạo và thực phẩm với số lượng lớn, tuy nhiên, do ông N không đủ khả năng đáp ứng nên đối tượng đã giới thiệu và nhờ ông N liên hệ với một "đại lý" khác để mua giúp, đổi lại, ông N sẽ nhận được hoa hồng cao hơn. Tin tưởng vào miếng "bánh vẽ" kể trên, ông N đã 06 lần chuyển tiền qua tài khoản 225616868, chủ tài khoản là "CT TNHH Dich Vu PTT Nhan Viet" với tổng số tiền 343,2 triệu đồng. Sau lần chuyển tiền cuối cùng, đối tượng đã chặn zalo của ông N buộc ông này phải đến cơ quan Công an trình báo.

Qua vụ việc trên, có thể thấy các đối tượng đã thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có việc khai thác các thông tin công khai trên ứng dụng Google map (tên cửa hàng, địa chỉ, số điện thoại…). Dựa vào các thông tin này, các đối tượng lập kế hoạch, kịch bản, gọi điện "thao túng tâm lý", đánh vào lòng tham và sự mất cảnh giác khiến cho nạn nhân tin theo.

Để phòng ngừa loại tội phạm nêu trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác với những đơn đặt hàng lớn từ các đối tượng không rõ nguồn gốc; không chuyển tiền cho bất kỳ ai không rõ lai lịch, đặc biệt là khi được yêu cầu mua thêm các loại hàng hóa ngoài danh sách đặt hàng ban đầu. Để xác tín thông tin, người dân cần liên hệ trực tiếp với đơn vị đặt hàng hoặc địa điểm nhận hàng để xác nhận đơn hàng trước khi tiến hành. Khi phát hiện cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan Công an địa phương giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.