Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Nhà nông
Chủ nhật, ngày 19/10/2025 19:13 GMT+7

Đà Nẵng chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

+ aA -
Lam Hàn Chủ nhật, ngày 19/10/2025 19:13 GMT+7
Từ sáng đến chiều nay (16/10) trên địa ban TP Đà Nẵng có mưa kéo dài, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Đà Nẵng chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Chiều 16/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (PTDS) TP Đà Nẵng đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và UBND các xã, phường chủ động triển khai phương án phòng chống thiên tai trong thời gian từ ngày 16 đến 25/10.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, tại TP Đà Nẵng sẽ chịu ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua Trung Bộ, kết hợp với xoáy thuận nhiệt đới hình thành trên Biển Đông từ ngày 19/10 và không khí lạnh tăng cường vào các ngày 20–21 và 23/10. Dự báo trong các ngày 19–21 và 24–25/10, khu vực Đà Nẵng có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to, kèm theo dông, lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất trên sườn dốc.

Trong khi đó theo ghi nhận của PV Dân Việt, từ trưa hôm nay (16/10) tại trung tâm TP Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài nhiều giờ ảnh hưởng đến việc sinh hoạt, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người đi đường.

Đà Nẵng chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Ban Chỉ huy PTDS TP Đà Nẵng đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của UBND thành phố về khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão. Đồng thời, các chủ đầu tư và ban quản lý dự án cần rà soát, khơi thông dòng chảy tại các công trình đang thi công để tránh ngập úng cục bộ.

Bên cạnh đó, yêu cầu UBND các xã, phường được yêu cầu thông báo kịp thời tình hình thời tiết đến người dân, vận động khơi thông cống rãnh, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét và chuẩn bị phương án sơ tán dân đến nơi an toàn. Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai biện pháp chống ngập úng; Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn sản xuất an toàn trong điều kiện mưa lớn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo an toàn cho du khách tại các điểm du lịch ngoài trời.

Bộ đội Biên phòng thành phố thông báo cho tàu thuyền hoạt động trên biển về tình hình thời tiết để chủ động phòng tránh. Các đơn vị quản lý hồ chứa nước tăng cường kiểm tra, theo dõi lượng mưa và mực nước hồ, vận hành điều tiết theo đúng quy trình, đồng thời thông báo kịp thời cho vùng hạ du khi xả lũ.

Từ tối 15 đến chiều 16/10, nhiều nơi tại Đà Nẵng ghi nhận lượng mưa trên 200mm, như hồ Cây Thông (243mm), hồ Phước Hà (208mm), Hòa Bắc (204mm). Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo mưa lớn có thể kéo dài, gây ngập lụt tại các khu đô thị, vùng trũng thấp và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Tham khảo thêm

Cửa Lò ngổn ngang sau bão số 10: Kè biển vỡ nát, quảng trường xác xơ

Cửa Lò ngổn ngang sau bão số 10: Kè biển vỡ nát, quảng trường xác xơ

Khuyến nông Quốc gia cùng nông dân Thanh Hóa xử lý ao tôm, dựng lại vườn rau màu do bão số 10

Khuyến nông Quốc gia cùng nông dân Thanh Hóa xử lý ao tôm, dựng lại vườn rau màu do bão số 10

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Sự thật về một cụ già U70 có tên “Mệ Huyền Quảng Trị” bán đặc sản online, cả làng biết, chỉ người thiên hạ bất ngờ

“Mệ Huyền Quảng Trị” là từ khóa được nhiều người dùng mạng xã hội tìm kiếm để xem video hài hước và mua những món ăn đặc sản. Mệ Huyền – cụ bà U70 do chị Trần Thị Huyền (43 tuổi, trú xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) diễn xuất để tạo tiếng cười cho người xem, đồng thời thu hút khách hàng mua đặc sản do mình làm ra.

Cách TPHCM 160km, ở Đồng Nai có cánh đồng lúa này đẹp mê ly, mọc xen kẽ các cây cổ thụ hoành tráng

Nhà nông
Cách TPHCM 160km, ở Đồng Nai có cánh đồng lúa này đẹp mê ly, mọc xen kẽ các cây cổ thụ hoành tráng

Tin bão mới nhất: Chiều tối mai (19/10), bão FENGSHEN vào biển Đông, thành cơn bão số 12, dự báo sớm kịch bản đổ bộ

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Chiều tối mai (19/10), bão FENGSHEN vào biển Đông, thành cơn bão số 12, dự báo sớm kịch bản đổ bộ

Nơi này ở Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng, dân trồng rau thơm gì mà tốt um, cản chả kịp, hễ cắt lên bờ là bán hết veo?

Nhà nông
Nơi này ở Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng, dân trồng rau thơm gì mà tốt um, cản chả kịp, hễ cắt lên bờ là bán hết veo?

"Đánh liều" nuôi động vật hoang dã có cặp mắt sáng long lanh, ông nông dân Quảng Ninh bán 20 triệu/cặp giống

Nhà nông
'Đánh liều' nuôi động vật hoang dã có cặp mắt sáng long lanh, ông nông dân Quảng Ninh bán 20 triệu/cặp giống

Đọc thêm

Bà Rịa-Vũng Tàu có các làng quê đáng sống, tuyến đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu đẹp mê tơi, trước sáp nhập TPHCM
Nhà nông

Bà Rịa-Vũng Tàu có các làng quê đáng sống, tuyến đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu đẹp mê tơi, trước sáp nhập TPHCM

Nhà nông

Trồng hoa, chăm sóc các tuyến đường hoa nông thôn mới đẹp như phim, bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế...là những mô hình, hoạt động mà huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (trước thời điểm bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với TPHCM, Bình Dương). Xây dựng tuyến đường hoa nông thôn mới nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hình thành làng quê đáng sống...

TP.HCM công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10: Phụ huynh, học sinh Hà Nội 'gọi', Sở GDĐT bao giờ trả lời?
Xã hội

TP.HCM công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10: Phụ huynh, học sinh Hà Nội "gọi", Sở GDĐT bao giờ trả lời?

Xã hội

Nhiều phụ huynh ở Hà Nội chia sẻ, khi thấy TP.HCM nhanh chóng công bố và lựa chọn môn thi vào lớp 10 phù hợp với mong muốn của học sinh, họ không khỏi "chạnh lòng" và ao ước Hà Nội cũng sớm có quyết định tương tự.

3 mỹ nhân Việt kết hôn ở tuổi 19 có cuộc sống thành công sau ly hôn
Văn hóa - Giải trí

3 mỹ nhân Việt kết hôn ở tuổi 19 có cuộc sống thành công sau ly hôn

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tuyến, Diệp Bảo Ngọc và Thùy Dương từng kết hôn ở tuổi 19. Điểm chung ở 3 mỹ nhân này là nghị lực mạnh mẽ sau đổ vỡ, xây dựng cuộc sống độc lập và tự chủ như hiện tại.

Tuyên bố bất ngờ của Thủ tướng Đức về Ukraine khiến phương Tây sửng sốt
Điểm nóng

Tuyên bố bất ngờ của Thủ tướng Đức về Ukraine khiến phương Tây sửng sốt

Điểm nóng

Sau cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã thay đổi rõ rệt giọng điệu trong các tuyên bố liên quan đến xung đột tại Ukraine — theo nhận định của nhà phân tích Zoltan Koskovics từ Trung tâm Quyền Cơ bản Hungary, đăng trên mạng xã hội X.

Nông trường Sông Hậu nợ thuế gần 20 tỷ, doanh nghiệp kiến nghị điều quan trọng gì?
Nhà nông

Nông trường Sông Hậu nợ thuế gần 20 tỷ, doanh nghiệp kiến nghị điều quan trọng gì?

Nhà nông

Nông trường Sông Hậu (TP Cần Thơ) đang gặp khó khăn lớn do nợ thuế và tiền phạt truy thu giai đoạn 2007–2011 với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Doanh nghiệp kiến nghị TP Cần Thơ xem xét hỗ trợ, cho phép xử lý tài sản để trả nợ, tạo điều kiện tiếp tục duy trì sản xuất và ổn định đời sống cho hàng nghìn hộ dân trong vùng nông trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo thanh kiểm tra những nơi trọng điểm về cấp mỏ cát, không để xảy ra tình trạng trục lợi
Kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo thanh kiểm tra những nơi trọng điểm về cấp mỏ cát, không để xảy ra tình trạng trục lợi

Kinh tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết sẽ chỉ đạo lực lượng thanh tra tỉnh, thanh tra bộ và cơ quan công an thanh tra, kiểm tra những nơi trọng điểm về cấp mỏ cát phục vụ các dự án cao tốc.

Năm 1997, sửa bờ mương, đào ao, dân làng này ở Hưng Yên tình cờ đụng trúng cổ vật 'khổng lồ' 2.300 tuổi này
Nhà nông

Năm 1997, sửa bờ mương, đào ao, dân làng này ở Hưng Yên tình cờ đụng trúng cổ vật "khổng lồ" 2.300 tuổi này

Nhà nông

Năm 1997, khi tu sửa bờ mương và đào ao ở gần làng, nhân dân thôn Động Xá (thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) tình cờ đụng trúng, phát hiện trong lòng đất 1 trống đồng nguyên vẹn ở độ sâu 2,5m so với mặt ruộng. Chiếc trống đồng phát hiện ở Động Xá (gọi là trống đồng Động Xá) là chiếc trống đồng rất độc đáo.

Trai làng An Giang bất ngờ phát tài khi dụ động vật hoang dã bé tí ti vào ở cái tổ xinh xinh, nuôi chơi ra tiền thật
Nhà nông

Trai làng An Giang bất ngờ phát tài khi dụ động vật hoang dã bé tí ti vào ở cái tổ xinh xinh, nuôi chơi ra tiền thật

Nhà nông

Anh Nguyễn Trung Thành, nông dân phường Thới Sơn, tỉnh An Giang (vùng Bảy Núi, địa bàn TX Tịnh Biên trước đây) đã phát triển mô hình nuôi ong dú thành công. Với người dân vùng Bảy Núi, con ong dú (ong tầng) là loài động vật hoang dã, loài côn trùng không xa lạ. Loài ong dú xuất hiện ở bụi hoa dại ven đường, trong những vườn cây xanh mát...

Thực hư lợi ích của việc uống 3 lít nước mỗi ngày
Xã hội

Thực hư lợi ích của việc uống 3 lít nước mỗi ngày

Xã hội

Nước chiếm từ 45-75% trọng lượng cơ thể con người và đóng vai trò thiết yếu trong mọi hoạt động sống - từ điều hòa thân nhiệt, vận chuyển dinh dưỡng đến duy trì chức năng não và tim mạch. Tuy nhiên, câu hỏi “Có nên uống 3 lít nước mỗi ngày?” vẫn là chủ đề được nhiều người quan tâm.

Chính phủ: Nhiều khó khăn trong việc xử lý một số tổ chức tín dụng yếu kém
Kinh tế

Chính phủ: Nhiều khó khăn trong việc xử lý một số tổ chức tín dụng yếu kém

Kinh tế

Báo cáo gửi tới Quốc hội chỉ ra rằng, việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém còn nhiều vướng mắc về pháp lý và cơ chế hỗ trợ cho các tổ chức tham gia xử lý/nhận chuyển giao bắt buộc.

Tử tù trước khi bị hành hình thường có yêu cầu gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Tử tù trước khi bị hành hình thường có yêu cầu gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Tử tù trước khi bị hành hình có những yêu cầu đặc biệt về bữa ăn cuối hay nói lời trăn trối khác người...

Giải thưởng doanh nhân xuất sắc ASEAN vinh danh nữ Anh hùng Lao động của Việt Nam
Kinh tế

Giải thưởng doanh nhân xuất sắc ASEAN vinh danh nữ Anh hùng Lao động của Việt Nam

Kinh tế

Ngày 17/10/2025, trong không gian trang trọng với sự tham dự của hơn 400 khách mời quốc tế, đại diện Chính phủ Singapore, các doanh nhân ASEAN và truyền thông quốc tế, giải thưởng uy tín Doanh nhân Xuất sắc ASEAN - ASEAN Entrepreneurial Excellence Award 2025 đã tôn vinh Anh hùng Lao động Thái Hương của Việt Nam “với tầm nhìn truyền cảm hứng mạnh mẽ về thực phẩm sạch, an toàn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục chất lượng cao không chỉ ở Việt Nam mà còn đang ngày càng mở rộng ra thế giới”.

Nga tung “vũ khí bí mật” từ thời cổ đại, 'sát thủ trên không' Ukraine tê liệt, Kiev choáng váng
Thế giới

Nga tung “vũ khí bí mật” từ thời cổ đại, "sát thủ trên không" Ukraine tê liệt, Kiev choáng váng

Thế giới

Một “mẹo” cũ kỹ từ thời chiến tranh cổ đại – tận dụng thời tiết để che giấu chuyển động quân sự – đang được Nga hồi sinh tại Ukraine, và hiệu quả của nó khiến giới phân tích phương Tây phải chú ý trong khi Kiev "đứng ngồi không yên", theo National Interest.

Cựu sao U23 Việt Nam, từng bị cấm thi đấu 6 tháng vì tham gia cá cược
Thể thao

Cựu sao U23 Việt Nam, từng bị cấm thi đấu 6 tháng vì tham gia cá cược

Thể thao

Hậu vệ cánh trái Võ Minh Trọng là cầu thủ thuộc biên chế Becamex TP.HCM, từng khoác áo U23 Việt Nam.

Vì sao nhiều loại hoa tăng giá gấp đôi, gấp ba dịp 20/10?
Xã hội

Vì sao nhiều loại hoa tăng giá gấp đôi, gấp ba dịp 20/10?

Xã hội

Do nhu cầu mua hoa tươi tặng người thân, bạn bè, đối tác tăng cao, cộng thêm với tình trạng khan hiếm hoa bởi ảnh hưởng của mấy trận bão lớn vừa qua… nên giá hoa dịp 20/10 tại Hà Nội tăng mạnh, thậm chí có loại hoa đội giá gấp đôi, gấp ba.

Diễn viên Bảo Anh 3 lần ngoại tình, khiến vợ bỏ nhà đi
Văn hóa - Giải trí

Diễn viên Bảo Anh 3 lần ngoại tình, khiến vợ bỏ nhà đi

Văn hóa - Giải trí

Diễn viên "Không có gì và không một ai" thừa nhận trong thời gian chung sống với vợ đã 3 lần ngoại tình, khiến bà xã phải bỏ nhà đi.

Lào Cai: Náo nức 'Ngày hội hương cốm' Hợp Thành, tôn vinh 'hạt ngọc' từ nương rẫy Tây Bắc
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai: Náo nức "Ngày hội hương cốm" Hợp Thành, tôn vinh "hạt ngọc" từ nương rẫy Tây Bắc

Lào Cai thi đua yêu nước

Sáng 19/10, Lễ hội cốm truyền thống xã Hợp Thành (Lào Cai) năm 2025 đã chính thức khai mạc trong không khí tưng bừng, náo nức. Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc, thu hút đông đảo du khách mà còn là dịp để đồng bào các dân tộc Tày, Giáy... tôn vinh giá trị nông sản và tri ân trời đất sau một mùa vụ no ấm.

Tuyên Quang phòng ngừa dịch bệnh sau mưa lũ
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang phòng ngừa dịch bệnh sau mưa lũ

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Trước nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh sau đợt mưa lũ gây ngập úng nghiêm trọng vừa qua, đặc biệt tại khu vực phường Hà Giang 2; Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan đồng loạt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Công an vào cuộc xác minh bé gái bị cha dượng đánh phải nhập viện
Pháp luật

Công an vào cuộc xác minh bé gái bị cha dượng đánh phải nhập viện

Pháp luật

Công an xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) đang vào cuộc xác minh thông tin bé gái lớp 5 bị cha dượng hành hung phải nhập viện.

Lisa lại gây bàn luận
Văn hóa - Giải trí

Lisa lại gây bàn luận

Văn hóa - Giải trí

Trong concert mới đây, Lisa xuất hiện với những bộ đồ ôm sát hoặc cắt xẻ khoe đường cong cơ thể, kèm theo vũ đạo gợi cảm.

Uống rượu thuốc, 6 người nhập viện cấp cứu
Xã hội

Uống rượu thuốc, 6 người nhập viện cấp cứu

Xã hội

Nhận tin 6 người dân xã Sơn Lâm ngộ độc rượu thuốc, Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương (Nghệ An) khẩn cấp kích hoạt báo động đỏ. Có 4 ca nặng được đặt nội khí quản, thở máy trước khi chuyển xuống tuyến tỉnh điều trị.

Đà Nẵng “hồi sinh” di sản Chăm Pa giữa phố
Media

Đà Nẵng “hồi sinh” di sản Chăm Pa giữa phố

Media

Giữa lòng TP Đà Nẵng hiện đại, công trình Bảo tàng Điêu khắc Chăm – “di sản Chăm Pa giữa phố” đang được đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp, hướng tới diện mạo mới xứng tầm điểm đến văn hóa đặc sắc của miền Trung.

Hà Nội ra mắt bộ ba sản phẩm du lịch hấp dẫn chỉ cách trung tâm Thủ đô gần 40km
Xã hội

Hà Nội ra mắt bộ ba sản phẩm du lịch hấp dẫn chỉ cách trung tâm Thủ đô gần 40km

Xã hội

Nhằm phát triển du lịch hiệu quả, bền vững, đồng thời đa dạng sản phẩm du lịch, bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, khơi nguồn sáng tạo, kết nối di sản - làng nghề với đời sống đương đại, Sở Du lịch Hà Nội đã công bố ba sản phẩm mới đầy hấp dẫn và tạo sức hút tới du khách.

NHM Việt Nam phản ứng thế nào về kết quả bốc thăm vòng bảng bóng đá nam SEA Games 33?
Thể thao

NHM Việt Nam phản ứng thế nào về kết quả bốc thăm vòng bảng bóng đá nam SEA Games 33?

Thể thao

Đánh giá về kết quả bốc thăm vòng bảng bóng đá nam SEA Games 33, nhiều CĐV Việt Nam cho rằng U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik là ứng cử viên cho tấm huy chương vàng nên không e ngại bất cứ đối thủ nào.

Tin bão mới nhất: Bão FENGSHEN đã chính thức đi vào biển Đông, thành cơn bão số 12, vẫn đang tăng cấp
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão FENGSHEN đã chính thức đi vào biển Đông, thành cơn bão số 12, vẫn đang tăng cấp

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay, 19/10, bão FENGSHEN đã chính thức đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 12 và sẽ còn tăng cấp.

Nhiều người “dính” nồng độ cồn sau tiệc cưới, thôi nôi ở TP.HCM, 'uống chút cho vui' bị phạt 10 triệu đồng
Chuyển động Sài Gòn

Nhiều người “dính” nồng độ cồn sau tiệc cưới, thôi nôi ở TP.HCM, "uống chút cho vui" bị phạt 10 triệu đồng

Chuyển động Sài Gòn

Lực lượng CSGT Bình Triệu vừa lập biên bản hàng loạt trường hợp lái xe máy vi phạm nồng độ cồn trong trưa 19/10. Không ít người cho biết vừa đi đám cưới, thôi nôi về, “uống chút cho vui” rồi cầm lái, bị xử phạt đến 10 triệu đồng.

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng
Điểm nóng

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

Điểm nóng

Các vấn đề của Ukraine đang gia tăng: nợ công sẽ sớm vượt quá GDP, thâm hụt tài chính ngày càng tăng, và các gói viện trợ mới đang được ban hành một cách miễn cưỡng. Các đối tác phương Tây đang công khai khuyến nghị tìm kiếm các nguồn lực trong nước.

Dấu hiệu cảnh báo bạn đang ăn quá nhiều tinh bột, nhiều người mắc mà không biết
Gia đình

Dấu hiệu cảnh báo bạn đang ăn quá nhiều tinh bột, nhiều người mắc mà không biết

Gia đình

Ăn rồi nhưng luôn cảm thấy đói, đường huyêt tăng, táo bón đầy hơi, da nổi mụn... là một trong những nguyên nhân do bạn đang ăn quá nhiều tinh bộ trong chế độ ăn của mình.

“Đất vàng” giữa trung tâm Đà Nẵng sắp được đấu giá để thu hồi hơn 3.600 tỷ đồng
Kinh tế

“Đất vàng” giữa trung tâm Đà Nẵng sắp được đấu giá để thu hồi hơn 3.600 tỷ đồng

Kinh tế

“Đất vàng” tại khu vực sân vận động Chi Lăng, trung tâm TP Đà Nẵng sắp được đưa ra đấu giá nhằm thu hồi hơn 3.600 tỷ đồng trong vụ thi hành án liên quan đến Phạm Công Danh và Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (CB Bank).

Chu Đệ 5 lần bắc phạt Mông Cổ, bị chết trên đường như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Chu Đệ 5 lần bắc phạt Mông Cổ, bị chết trên đường như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Người Mông Cổ sau khi lui về thảo nguyên phương bắc vẫn không ngừng quấy nhiễu Trung Hoa, khiến hoàng đế nhà Minh Chu Đệ phải 5 lần dẫn quân bắc phạt, hao tổn thời gian và sức lực.

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (17/10): Đến lượt trung vệ Gustavo Santos 1m95 có quốc tịch Việt Nam?

Tin tối (17/10): Đến lượt trung vệ Gustavo Santos 1m95 có quốc tịch Việt Nam?

2

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách

3

7 vị trí cán bộ, công chức, viên chức giáo dục phải luân chuyển công tác: Đó là những vị trí nào?

7 vị trí cán bộ, công chức, viên chức giáo dục phải luân chuyển công tác: Đó là những vị trí nào?

4

Đổ bê tông lúc trời mưa to ở Quảng Trị, nhà thầu bị chủ đầu tư lập biên bản

Đổ bê tông lúc trời mưa to ở Quảng Trị, nhà thầu bị chủ đầu tư lập biên bản

5

Ngắm rạp cưới thiếu gia Nguyễn Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Thị Hà dựng trên nền siêu dự án 2.200 tỷ đồng của Sơn Hải

Ngắm rạp cưới thiếu gia Nguyễn Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Thị Hà dựng trên nền siêu dự án 2.200 tỷ đồng của Sơn Hải