Đà Nẵng chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Chiều 16/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (PTDS) TP Đà Nẵng đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và UBND các xã, phường chủ động triển khai phương án phòng chống thiên tai trong thời gian từ ngày 16 đến 25/10.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, tại TP Đà Nẵng sẽ chịu ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua Trung Bộ, kết hợp với xoáy thuận nhiệt đới hình thành trên Biển Đông từ ngày 19/10 và không khí lạnh tăng cường vào các ngày 20–21 và 23/10. Dự báo trong các ngày 19–21 và 24–25/10, khu vực Đà Nẵng có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to, kèm theo dông, lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất trên sườn dốc.

Trong khi đó theo ghi nhận của PV Dân Việt, từ trưa hôm nay (16/10) tại trung tâm TP Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài nhiều giờ ảnh hưởng đến việc sinh hoạt, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người đi đường.

Ban Chỉ huy PTDS TP Đà Nẵng đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của UBND thành phố về khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão. Đồng thời, các chủ đầu tư và ban quản lý dự án cần rà soát, khơi thông dòng chảy tại các công trình đang thi công để tránh ngập úng cục bộ.

Bên cạnh đó, yêu cầu UBND các xã, phường được yêu cầu thông báo kịp thời tình hình thời tiết đến người dân, vận động khơi thông cống rãnh, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét và chuẩn bị phương án sơ tán dân đến nơi an toàn. Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai biện pháp chống ngập úng; Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn sản xuất an toàn trong điều kiện mưa lớn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo an toàn cho du khách tại các điểm du lịch ngoài trời.

Bộ đội Biên phòng thành phố thông báo cho tàu thuyền hoạt động trên biển về tình hình thời tiết để chủ động phòng tránh. Các đơn vị quản lý hồ chứa nước tăng cường kiểm tra, theo dõi lượng mưa và mực nước hồ, vận hành điều tiết theo đúng quy trình, đồng thời thông báo kịp thời cho vùng hạ du khi xả lũ.

Từ tối 15 đến chiều 16/10, nhiều nơi tại Đà Nẵng ghi nhận lượng mưa trên 200mm, như hồ Cây Thông (243mm), hồ Phước Hà (208mm), Hòa Bắc (204mm). Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo mưa lớn có thể kéo dài, gây ngập lụt tại các khu đô thị, vùng trũng thấp và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.