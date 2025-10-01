Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại đoàn kết dân tộc
Thứ tư, ngày 01/10/2025 09:53 GMT+7

Đà Nẵng trích 6 tỷ đồng và phát động quyên góp, ủng hộ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 10

Lam Hàn - Đình Thiên Thứ tư, ngày 01/10/2025 09:53 GMT+7
Đà Nẵng trích 6 tỷ đồng và phát động quyên góp, ủng hộ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 10, thông tin vừa được đưa ra sáng nay (1/10).
Đà Nẵng trích 6 tỷ đồng và phát động quyên góp, ủng hộ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 10

Sáng 1/10, tại Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả 3 tháng tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phát động đợt quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề do bão số 10 (bão Bualoi) gây ra.

Tại buổi phát động, đông đảo lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã tích cực tham gia đóng góp. Toàn bộ số tiền này sẽ được thành phố tổng hợp, trao tới đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 10.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết thông tin, để góp phần sẻ chia với những thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra đối với đồng bào các tỉnh miền Trung, thành phố quyết định trích số tiền 6 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất, gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Đà Nẵng trích 6 tỷ đồng và phát động quyên góp, ủng hộ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 10

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, sẻ chia kịp thời của người dân Đà Nẵng, chung tay góp sức giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Theo thông tin sơ bộ, cơn bão số 10 đã làm 19 người chết, 13 người mất tích và 92 người bị thương. Về nhà, có 122.874 nhà hư hỏng, tốc mái, 3.371 nhà ngập, đến 05h/30/9 còn 1.426 hộ bị cô lập, chia cắt tại Hà Tĩnh.

Về nông nghiệp, có 22.578 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại (Lào Cai 180ha, Sơn La 23ha, Phú Thọ 191ha, Tuyên Quang 171ha, Cao Bằng 81ha, Thái Nguyên 5ha, Hải Phòng 947ha, Hưng Yên 870ha, Thanh Hóa 6.703ha, Nghệ An 8.224ha, Hà Tĩnh 1.552ha, Quảng Trị 445ha, Đà Nẵng 37ha).

Bên cạnh có 1.769 ha thủy sản bị thiệt hại (Hưng Yên 43ha, Ninh Bình 55ha, Thanh Hóa 35ha, Nghệ An 1.066ha, Hà Tĩnh 364ha, Quảng Trị 205ha).

Ngập lụt, ách tắc giao thông tại 163 điểm ngầm tràn trên các tuyến đường Quốc lộ tại các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng; ngập, sạt lở một số tuyến đường tỉnh lộ và giao thông nông thôn gây ách tắc giao thông. Sạt lở 6.410m kè, bờ sông, bờ biển (Thanh Hóa 60m, Nghệ An 50m; Quảng Trị 3.300m; Huế 3.000m). Tốc mái 65.000m2 mái tôn nhà máy, văn phòng tại khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Về điện lực: 5.590 cột điện bị gãy, đổ (tập trung tại Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh); hiện các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị đang bị mất điện diện rộng.

Về cây xanh: 51.219 cây xanh bị gãy đổ (tập trung ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh).


Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú động viên, hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả cơn bão số 10

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú động viên, hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả cơn bão số 10

Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đà Nẵng

Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đà Nẵng
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Thi đua yêu nước ở Lâm Đồng cần chú ý tập quán, văn hóa các dân tộc thiểu số

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu phong trao thi đua yêu nước ở Lâm Đồng cần chú ý đến phong tục, tập quán, đặc điểm văn hóa các dân tộc thiểu số để thấm sâu, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, cổ vũ, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú động viên, hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả cơn bão số 10

Đại đoàn kết dân tộc

Đại đoàn kết dân tộc
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú động viên, hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả cơn bão số 10

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Ưu tiên cao nhất là đảm bảo tính mạng, ổn định đời sống người dân

Đại đoàn kết dân tộc

Đại đoàn kết dân tộc
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Ưu tiên cao nhất là đảm bảo tính mạng, ổn định đời sống người dân

Lễ trao giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V diễn ra cuối tháng 10/2025

Đại đoàn kết dân tộc

Đại đoàn kết dân tộc
Lễ trao giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V diễn ra cuối tháng 10/2025

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cấp học bổng toàn phần cho cán bộ Mặt trận và sinh viên Lào

Đại đoàn kết dân tộc

Đại đoàn kết dân tộc
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cấp học bổng toàn phần cho cán bộ Mặt trận và sinh viên Lào

TP. HCM gỡ vướng cho 54 khu đất nông nghiệp làm nhà ở thương mại
Nhà đất

TP. HCM gỡ vướng cho 54 khu đất nông nghiệp làm nhà ở thương mại

Nhà đất

HĐND TP. HCM chấp thuận thông qua danh mục 54/74 khu đất thí điểm sử dụng đất nông nghiệp làm dự án nhà ở thương mại (không nhất thiết có 100% đất ở như quy định của luật hiện hành).

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Nông nghiệp là “con ngựa thồ” của nền kinh tế
Kinh tế

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Nông nghiệp là “con ngựa thồ” của nền kinh tế

Kinh tế

Tại Diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói", Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: "Có thể nói, nông nghiệp chính là “con ngựa thồ” của nền kinh tế trong giai đoạn khó khăn vừa qua".

Vận may của 12 con giáp trong tháng 10: Tý thăng tiến, Dần sung túc, Thân đầy trắc trở
Gia đình

Vận may của 12 con giáp trong tháng 10: Tý thăng tiến, Dần sung túc, Thân đầy trắc trở

Gia đình

Tháng 10 đến, vận mệnh của 12 con giáp cũng có những thay đổi mới, trong đó vận đỏ có Tý, Dần, Mão, còn Thân, Thìn, Hợi gặp nhiều khó khăn.

Đường phố Hà Nội ngập nước, phụ huynh 'ngập' bức xúc
Xã hội

Đường phố Hà Nội ngập nước, phụ huynh "ngập" bức xúc

Xã hội

Ảnh hưởng của cơn bão số 10, Hà Nội hứng chịu trận mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố ngập sâu, giao thông tê liệt. Chưa khi nào, ngành Giáo dục Thủ đô lúng túng đến thế và cũng được "nhắc" nhiều đến thế.

TP.HCM kiên quyết ngăn chặn tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM kiên quyết ngăn chặn tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, quận, huyện nâng cao trách nhiệm, kiên quyết ngăn chặn tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Hoa hậu Hoàn vũ có chiều cao khiêm tốn nhất, được mệnh danh là 'viên ngọc phương Đông'
Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Hoàn vũ có chiều cao khiêm tốn nhất, được mệnh danh là "viên ngọc phương Đông"

Văn hóa - Giải trí

Apasra Hongsakula từng trở thành tâm điểm tranh luận khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 14 với chiều cao 1m63.

Nhà Trắng tuyên bố chính phủ Mỹ đóng cửa trong 2 tiếng nữa, ông Trump cảnh báo sa thải hàng loạt
Thế giới

Nhà Trắng tuyên bố chính phủ Mỹ đóng cửa trong 2 tiếng nữa, ông Trump cảnh báo sa thải hàng loạt

Thế giới

Nhà Trắng đã chính thức tuyên bố chính phủ sắp đóng cửa sau khi cuộc bỏ phiếu gia hạn ngân sách trước nửa đêm 30/9 thất bại tại Thượng viện, các nghị sĩ không thông qua dự luật chi tiêu do Đảng Cộng hòa hậu thuẫn để duy trì nguồn tài trợ cho các cơ quan liên bang đến ngày 21/11.

Chính thức triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại bệnh viện trường Đại học Trà Vinh qua Agribank
Doanh nghiệp

Chính thức triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại bệnh viện trường Đại học Trà Vinh qua Agribank

Doanh nghiệp

Chiều ngày 30/9, Agribank Chi nhánh Trà Vinh phối hợp cùng Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh tổ chức Lễ thỏa thuận hợp tác thanh toán không dùng tiền mặt.

Phát triển nhà ở xã hội tại TP.HCM: HoREA đề xuất “cởi trói” lãi suất vay
Chuyển động Sài Gòn

Phát triển nhà ở xã hội tại TP.HCM: HoREA đề xuất “cởi trói” lãi suất vay

Chuyển động Sài Gòn

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa kiến nghị Chính phủ xem xét áp dụng lại mức lãi suất vay ưu đãi 4,8%/năm cho người mua và thuê mua nhà ở xã hội nhằm giảm gánh nặng tài chính và thúc đẩy phát triển phân khúc nhà ở dành cho người thu nhập thấp.

TP.HCM đốc thúc công tác bồi thường, tái định cư, giao UBND cấp xã phê duyệt giá đất
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đốc thúc công tác bồi thường, tái định cư, giao UBND cấp xã phê duyệt giá đất

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM chỉ đạo đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao UBND cấp xã phê duyệt giá đất, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Tin sáng (1/10): VFF làm gì khi FIFA trừng phạt bóng đá Malaysia?
Thể thao

Tin sáng (1/10): VFF làm gì khi FIFA trừng phạt bóng đá Malaysia?

Thể thao

VFF làm gì khi FIFA trừng phạt bóng đá Malaysia? M.U sắp chia tay Joshua Zirkzee; West Ham muốn chiêu mộ Christian Pulisic; Marcus Rashford chưa xác định rõ tương lai tại Barcelona; Vợ chưa cưới của Cristiano Ronaldo có hình xăm mang tính bùa chú.

Cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc: Phải đảm bảo 4 điều kiện mới được thực hiện?
Bạn đọc

Cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc: Phải đảm bảo 4 điều kiện mới được thực hiện?

Bạn đọc

Theo Điều 88 Luật Đất đai 2024, việc cưỡng chế kiểm đếm chỉ được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện về vận động, thuyết phục, niêm yết và thông báo công khai quyết định cưỡng chế, quyết định có hiệu lực thi hành và người bị cưỡng chế đã nhận hoặc bị lập biên bản từ chối nhận quyết định.

Bia mộ cổ nhánh dòng họ Nông ở Phúc Sen, tỉnh Cao Bằng viết nội dung gì mà nghe ra ai cũng tâm phục?
Nhà nông

Bia mộ cổ nhánh dòng họ Nông ở Phúc Sen, tỉnh Cao Bằng viết nội dung gì mà nghe ra ai cũng tâm phục?

Nhà nông

Trong tháng 3/2025, chúng tôi có cơ duyên được một nhánh dòng họ Nông gốc ở bản Phja Chang, xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng cho phép tiếp cận với bia mộ tổ, cũng là mộ cổ. Sau khi tiến hành dập, dịch bia, đã giải mã được ý nghĩa triết lý nhân sinh vô cùng sâu sắc mà người xưa đã gửi gắm trong đó.

Tập huấn nghiệp vụ bồi thường cho cán bộ, đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Tập huấn nghiệp vụ bồi thường cho cán bộ, đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Hơn 1.500 công chức, viên chức tại TP.HCM vừa tham gia chương trình tập huấn chuyên sâu về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công.

Rôm rả kéo lưới bắt cá biển ở Khánh Hòa, dân cầm 'tiền tươi' ngay sáng sớm
Nhà nông

Rôm rả kéo lưới bắt cá biển ở Khánh Hòa, dân cầm "tiền tươi" ngay sáng sớm

Nhà nông

Cứ vào mỗi buổi sáng các ngư dân vùng quen biển khu vực phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) trở nên rôm rả, sau những chuyến kéo lưới, đánh bắt cá, xuất bán cá ngay cho các thương lái để có thêm thu nhập.

Ông Trump lại thể hiện thất vọng với Nga: 4 năm chiến tranh mà vẫn là hổ giấy
Thế giới

Ông Trump lại thể hiện thất vọng với Nga: 4 năm chiến tranh mà vẫn là hổ giấy

Thế giới

Phát biểu trước các tướng lĩnh Mỹ được triệu tập về từ khắp thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa sử dụng cụm từ “hổ giấy”, mặc dù trước đó ông từng hứa sẽ không dùng lại.

Đắk Lắk tạo bứt phá trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới hiện đại
Nông thôn mới

Đắk Lắk tạo bứt phá trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới hiện đại

Nông thôn mới

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đắk Lắk duy trì tốc độ tăng trưởng khá, nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò “trụ đỡ”, chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật. Đây là nền tảng để tỉnh bước vào giai đoạn 2025 - 2030 với khát vọng phát triển nhanh, bền vững, văn minh và đậm đà bản sắc.

Chủ tịch TP.HCM làm Trưởng ban Chỉ đạo chống buôn lậu
Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch TP.HCM làm Trưởng ban Chỉ đạo chống buôn lậu

Chuyển động Sài Gòn

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả TP.HCM vừa được thành lập với Chủ tịch UBND TP làm Trưởng ban.

Sát Hải Đại Vương Hoàng Tá Thốn và chiến hữu đánh bại quân Nguyên trên sông Bạch Đằng như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Sát Hải Đại Vương Hoàng Tá Thốn và chiến hữu đánh bại quân Nguyên trên sông Bạch Đằng như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng Tá Thốn (1254-1339) sinh tại làng Vạn Phần (tỉnh Nghệ An ngày nay). Theo gia phả họ Hoàng thì ông thuộc đời thứ ba, cha ông là cụ Hoàng Quý công (chưa rõ tên thực), mẹ là bà Trương Thị Hoa.

Nữ doanh nhân nhìn ra “cửa thắng” của nông nghiệp Việt
Chuyển động Sài Gòn

Nữ doanh nhân nhìn ra “cửa thắng” của nông nghiệp Việt

Chuyển động Sài Gòn

Ra mắt cuốn sách Right to Win - “Cửa thắng” của nông nghiệp Việt, bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch Hội đồng Quản trị AgriS (Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa) và Betrimex (Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre) phân tích sâu về cách tích hợp ESG vào nông nghiệp để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

3 ứng viên thay HLV Nguyễn Anh Đức dẫn dắt Becamex TP.HCM
Thể thao

3 ứng viên thay HLV Nguyễn Anh Đức dẫn dắt Becamex TP.HCM

Thể thao

HLV Nguyễn Thành Công, Nguyễn Đức Thắng và Văn Sỹ Sơn đang được xem là ứng cử viên sáng giá để thay Nguyễn Anh Đức dẫn dắt Becamex TP.HCM.

Thanh tra Chính phủ trả lời về kiến nghị thanh tra tình trạng tăng giá điện
Bạn đọc

Thanh tra Chính phủ trả lời về kiến nghị thanh tra tình trạng tăng giá điện

Bạn đọc

Thanh tra Chính phủ trả lời về kiến nghị thanh tra, kiểm tra rà soát tránh tình trạng tăng giá điện.

Shop kinh doanh SkyM: tâm điểm giao thương bên vịnh di sản Hạ Long
Nhà đất

Shop kinh doanh SkyM: tâm điểm giao thương bên vịnh di sản Hạ Long

Nhà đất

Loạt shop kinh doanh tại SkyM được kiến tạo như không gian thương mại thế hệ mới bên vịnh di sản, kết nối trực tiếp với hồ nhạc nước, bán đảo lễ hội và chuỗi tiện ích Halong Marina, kích hoạt chuỗi trải nghiệm nghỉ dưỡng, ẩm thực, giải trí và mua sắm toàn diện.

Kim Soo Hyun công bố 150 lá thư tình thời quân ngũ
Văn hóa - Giải trí

Kim Soo Hyun công bố 150 lá thư tình thời quân ngũ

Văn hóa - Giải trí

Ngày 30/9, Kim Soo Hyun chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn yêu Kim Sae Ron khi cô còn ở tuổi vị thành niên, đồng thời công bố 150 lá thư tình gửi bạn gái trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hưng Yên: Tiến độ dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái sân golf Khoái Châu chưa đạt kỳ vọng
Đầu tư - Tài chính

Hưng Yên: Tiến độ dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái sân golf Khoái Châu chưa đạt kỳ vọng

Đầu tư - Tài chính

Theo đánh giá, tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái sân golf Khoái Châu, Hưng Yên vẫn còn chậm, chưa đạt được tiến độ đã đề ra.

Giá xăng dầu hôm nay 1/10: Tiếp đà lao dốc kỷ lục
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 1/10: Tiếp đà lao dốc kỷ lục

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 1/10, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô tiếp tục lao dốc mạnh phiên thứ 2, các loại dầu thô tiếp tục giảm gần 1 USD USD/thùng.

Tổng thống Phần Lan: Ông Trump sắp tung đòn nặng tay với ông Putin
Thế giới

Tổng thống Phần Lan: Ông Trump sắp tung đòn nặng tay với ông Putin

Thế giới

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, người trước đây đã nhiều lần đưa ra những tuyên bố chống Nga gay gắt, tin rằng cách tiếp cận của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đối với giải pháp cho vấn đề Ukraine đã thay đổi và sẽ trở nên cứng rắn hơn.

Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói
Kinh tế

LIVE
Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói

Kinh tế

Hôm nay ngày 1/10/2025, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025: Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói, với chủ đề “Kết nối thị trường - Xây dựng thương hiệu - Thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số”.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trước đây xã nào cũng có cán bộ địa chính, kế toán nay nhập lại thì cán bộ này đi đâu?
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trước đây xã nào cũng có cán bộ địa chính, kế toán nay nhập lại thì cán bộ này đi đâu?

Tin tức

"Không thể để thiếu cán bộ sau khi sáp nhập xã. Trước đây xã nào cũng có cán bộ địa chính, kế toán, chưa kể đến cán bộ của huyện không thể về tỉnh, nay nhập lại thì cán bộ này đi đâu?" – Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính để bộ máy thật sự phục vụ dân.

Đừng trồng trầu bà, cây cảnh này lá xanh tươi, hoa tinh tế như ngàn sao lấp lánh, còn dễ chăm sóc hơn
Gia đình

Đừng trồng trầu bà, cây cảnh này lá xanh tươi, hoa tinh tế như ngàn sao lấp lánh, còn dễ chăm sóc hơn

Gia đình

Cây cảnh này không chỉ ưa bóng râm, dễ chăm sóc, còn có thể nở những bông hoa hình sao mỏng manh, tinh tế, khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu.

1

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

2

Vụ kê khống dịch vụ tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

Vụ kê khống dịch vụ tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

3

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

4

Tin nóng 29/9: Cựu tiền đạo Liverpool và ĐT Australia dẫn dắt Hà Nội FC?

Tin nóng 29/9: Cựu tiền đạo Liverpool và ĐT Australia dẫn dắt Hà Nội FC?

5

Mưu sĩ nào có danh nhưng bất tài, may cho Đông Ngô là Tôn Quyền không trọng dụng?

Mưu sĩ nào có danh nhưng bất tài, may cho Đông Ngô là Tôn Quyền không trọng dụng?