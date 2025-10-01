Đà Nẵng trích 6 tỷ đồng và phát động quyên góp, ủng hộ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 10

Sáng 1/10, tại Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả 3 tháng tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phát động đợt quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề do bão số 10 (bão Bualoi) gây ra.

Tại buổi phát động, đông đảo lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã tích cực tham gia đóng góp. Toàn bộ số tiền này sẽ được thành phố tổng hợp, trao tới đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 10.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết thông tin, để góp phần sẻ chia với những thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra đối với đồng bào các tỉnh miền Trung, thành phố quyết định trích số tiền 6 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất, gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, sẻ chia kịp thời của người dân Đà Nẵng, chung tay góp sức giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Theo thông tin sơ bộ, cơn bão số 10 đã làm 19 người chết, 13 người mất tích và 92 người bị thương. Về nhà, có 122.874 nhà hư hỏng, tốc mái, 3.371 nhà ngập, đến 05h/30/9 còn 1.426 hộ bị cô lập, chia cắt tại Hà Tĩnh.

Về nông nghiệp, có 22.578 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại (Lào Cai 180ha, Sơn La 23ha, Phú Thọ 191ha, Tuyên Quang 171ha, Cao Bằng 81ha, Thái Nguyên 5ha, Hải Phòng 947ha, Hưng Yên 870ha, Thanh Hóa 6.703ha, Nghệ An 8.224ha, Hà Tĩnh 1.552ha, Quảng Trị 445ha, Đà Nẵng 37ha).

Bên cạnh có 1.769 ha thủy sản bị thiệt hại (Hưng Yên 43ha, Ninh Bình 55ha, Thanh Hóa 35ha, Nghệ An 1.066ha, Hà Tĩnh 364ha, Quảng Trị 205ha).

Ngập lụt, ách tắc giao thông tại 163 điểm ngầm tràn trên các tuyến đường Quốc lộ tại các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng; ngập, sạt lở một số tuyến đường tỉnh lộ và giao thông nông thôn gây ách tắc giao thông. Sạt lở 6.410m kè, bờ sông, bờ biển (Thanh Hóa 60m, Nghệ An 50m; Quảng Trị 3.300m; Huế 3.000m). Tốc mái 65.000m2 mái tôn nhà máy, văn phòng tại khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Về điện lực: 5.590 cột điện bị gãy, đổ (tập trung tại Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh); hiện các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị đang bị mất điện diện rộng.

Về cây xanh: 51.219 cây xanh bị gãy đổ (tập trung ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh).



