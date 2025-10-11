Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Đà Nẵng công bố 10 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện “ra hàng”

Diệu Bình Thứ bảy, ngày 11/10/2025 13:34 GMT+7
Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng thông báo danh sách 10 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai, trong đó có nhiều dự án lớn như Thủy Tú, Capital Square, FPT Plaza 3 và Tổ hợp căn hộ bên bờ sông Hàn.
Hàng loạt dự án nhà ở thương mại tại Đà Nẵng đủ điều kiện mở bán

Ngày 11/10, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đã có thông báo danh sách 10 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Các dự án gồm: Khu đô thị du lịch Thủy Tú (phường Hải Vân) do Công ty CP Tài chính và Phát triển doanh nghiệp (FBS) làm chủ đầu tư, quy mô 695 căn; The Nam Khang Resort Residences (phường Ngũ Hành Sơn) với 18 căn biệt thự; Căn hộ Mia Plaza (phường Liên Chiểu) quy mô 167 căn; Khu đô thị Capital Square 2 và Capital Square 3 (phường An Hải) lần lượt 530 và 586 căn hộ; Dự án Bất động sản và Bến du thuyền Đà Nẵng (phường Sơn Trà) 34 căn biệt thự; Khu chung cư cao tầng, văn phòng thương mại và nhà ở Tuyên Sơn (phường Hòa Cường) 1.112 căn hộ; Tổ hợp căn hộ bên bờ sông Hàn (phường Sơn Trà) 941 căn hộ; FPT Plaza 3 (phường Ngũ Hành Sơn) 837 căn hộ; và Khu đô thị Cồn Tiến (phường Hội An Đông) 340 căn nhà liền kề, song lập, biệt thự.

Hàng loạt dự án nhà ở thương mại tại Đà Nẵng đủ điều kiện mở bán. Ảnh: D.B

Sở Xây dựng lưu ý, các chủ đầu tư nếu có thế chấp một phần hoặc toàn bộ dự án thì phải giải chấp trước khi ký hợp đồng mua bán với khách hàng.

Đồng thời, việc thanh toán lần đầu không vượt quá 30% giá trị hợp đồng, tổng thanh toán trước bàn giao không quá 70% và chỉ được thu tối đa 95% khi bên mua chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Tiền đặt cọc không quá 5% giá bán khi dự án đã đủ điều kiện kinh doanh theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

