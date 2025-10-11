Đà Nẵng công bố 10 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện “ra hàng”

Hàng loạt dự án nhà ở thương mại tại Đà Nẵng đủ điều kiện mở bán

Ngày 11/10, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đã có thông báo danh sách 10 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Các dự án gồm: Khu đô thị du lịch Thủy Tú (phường Hải Vân) do Công ty CP Tài chính và Phát triển doanh nghiệp (FBS) làm chủ đầu tư, quy mô 695 căn; The Nam Khang Resort Residences (phường Ngũ Hành Sơn) với 18 căn biệt thự; Căn hộ Mia Plaza (phường Liên Chiểu) quy mô 167 căn; Khu đô thị Capital Square 2 và Capital Square 3 (phường An Hải) lần lượt 530 và 586 căn hộ; Dự án Bất động sản và Bến du thuyền Đà Nẵng (phường Sơn Trà) 34 căn biệt thự; Khu chung cư cao tầng, văn phòng thương mại và nhà ở Tuyên Sơn (phường Hòa Cường) 1.112 căn hộ; Tổ hợp căn hộ bên bờ sông Hàn (phường Sơn Trà) 941 căn hộ; FPT Plaza 3 (phường Ngũ Hành Sơn) 837 căn hộ; và Khu đô thị Cồn Tiến (phường Hội An Đông) 340 căn nhà liền kề, song lập, biệt thự.

Hàng loạt dự án nhà ở thương mại tại Đà Nẵng đủ điều kiện mở bán. Ảnh: D.B

Sở Xây dựng lưu ý, các chủ đầu tư nếu có thế chấp một phần hoặc toàn bộ dự án thì phải giải chấp trước khi ký hợp đồng mua bán với khách hàng.

Đồng thời, việc thanh toán lần đầu không vượt quá 30% giá trị hợp đồng, tổng thanh toán trước bàn giao không quá 70% và chỉ được thu tối đa 95% khi bên mua chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Tiền đặt cọc không quá 5% giá bán khi dự án đã đủ điều kiện kinh doanh theo quy định.