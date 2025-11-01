Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Kinh tế
Thứ bảy, ngày 01/11/2025 16:56 GMT+7

Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, huy động toàn lực khắc phục hạ tầng giao thông hư hỏng

+ aA -
Diệu Bình Thứ bảy, ngày 01/11/2025 16:56 GMT+7
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã ký Quyết định 2291/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, huy động Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và các lực lượng liên quan khẩn trương khắc phục thiệt hại hạ tầng giao thông do bão số 12 và mưa lớn, xử lý sạt lở, thông đường và bảo đảm an toàn cho người dân.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã ký Quyết định số 2291/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai nhằm ứng phó và khắc phục các hư hỏng nghiêm trọng đối với kết cấu hạ tầng giao thông do ảnh hưởng của bão số 12 và mưa lớn kéo dài từ ngày 26/10.

Theo quyết định, UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì triển khai ngay công tác khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý các điểm sạt lở, ùn tắc, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn. Đồng thời, Sở Xây dựng có trách nhiệm đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định triển khai các dự án khẩn cấp phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Căn cứ vào diễn biến thực tế và tiến độ khắc phục, Sở Xây dựng sẽ báo cáo Chủ tịch UBND thành phố để công bố kết thúc tình huống khẩn cấp khi đủ điều kiện.

Sạt lở vùi lấp xe tải tại xã Phước Thành, TP Đà Nẵng. Ảnh: P.T

Sở Tài chính được giao tham mưu, bố trí kinh phí cần thiết để phục vụ công tác khắc phục. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng sẽ trực tiếp đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, tổng thiệt hại do mưa lớn sau bão số 12 gây ra trên hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy nội địa toàn thành phố ước tính hơn 156 tỷ đồng, nhiều tuyến quốc lộ và đường tỉnh vẫn sạt lở, hư hỏng nặng.

Sở Xây dựng cho biết đã chỉ đạo các đơn vị bảo trì, thi công và Ban quản lý dự án khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị xử lý sạt lở, đảm bảo thông xe bước 1 tại nhiều vị trí. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều đoạn vẫn chưa thể tiếp cận để khắc phục, nguy cơ tái sạt lở còn cao.

Việc công bố tình huống khẩn cấp thể hiện quyết tâm cao của chính quyền TP Đà Nẵng trong việc huy động tối đa nguồn lực, xử lý kịp thời các điểm hư hỏng, sạt lở, sớm khôi phục kết nối giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và ổn định đời sống người dân sau thiên tai.

Tham khảo thêm

Cõng từng bao gạo, chạy xuồng máy vượt lòng hồ thủy điện cứu dân vùng bị cô lập do mưa lũ ở Đà Nẵng

Cõng từng bao gạo, chạy xuồng máy vượt lòng hồ thủy điện cứu dân vùng bị cô lập do mưa lũ ở Đà Nẵng

Đà Nẵng: Bé trai rơi xuống sông Hàn trong đêm mưa lũ, vẫn nắm chặt cây kẹo khi được cứu

Đà Nẵng: Bé trai rơi xuống sông Hàn trong đêm mưa lũ, vẫn nắm chặt cây kẹo khi được cứu

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng hôm nay (31/10): Vàng SJC và nhẫn giảm đi ngược xu hướng thế giới

Giá vàng hôm nay 31/10 ghi nhận cả vàng SJC và nhẫn đều giảm so với hôm qua. Điều này đi ngược với đà tăng trở lại của vàng thế giới.

Đại biểu Quốc hội lại "hiến kế" huy động 500 tấn vàng trong dân

Đầu tư - Tài chính
Đại biểu Quốc hội lại 'hiến kế' huy động 500 tấn vàng trong dân

Giá vàng hôm nay mới nhất (31/10) đảo chiều tăng mạnh: Nhà vàng dừng bán, người dân vẫn đội mưa xếp hàng

Thị trường
Giá vàng hôm nay mới nhất (31/10) đảo chiều tăng mạnh: Nhà vàng dừng bán, người dân vẫn đội mưa xếp hàng

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/11) đi ngang: Nhà vàng bán "nhỏ giọt", người mua vẫn xếp hàng dài bất chấp trời mưa

Thị trường
Giá vàng hôm nay mới nhất (1/11) đi ngang: Nhà vàng bán 'nhỏ giọt', người mua vẫn xếp hàng dài bất chấp trời mưa

Giá vàng hôm nay 30/10 mới nhất: Chưa thể vượt cản, giá vàng tiếp tục giảm trong ngắn hạn?

Kinh tế
Giá vàng hôm nay 30/10 mới nhất: Chưa thể vượt cản, giá vàng tiếp tục giảm trong ngắn hạn?

Đọc thêm

Nếu Khang Hi truyền ngôi cho Dận Tường, Thanh triều có thể thay đổi thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Nếu Khang Hi truyền ngôi cho Dận Tường, Thanh triều có thể thay đổi thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Nhiều ý kiến cho rằng Khang Hi đã bỏ lỡ một "viên ngọc quý" trong số các Hoàng tử của mình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định cấp 100 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp cho Đà Nẵng
Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định cấp 100 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp cho Đà Nẵng

Tin tức

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho TP Đà Nẵng nhằm giúp địa phương khắc phục thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ, ổn định đời sống người dân và khôi phục hạ tầng thiết yếu.

Ngập 0,4m khiến hơn 70 hộ dân ở tỉnh Bình Định cũ, nay là Gia Lai bị cô lập, 15 hộ dân 'khẩn cấp' rời vùng sạt lở
Tin tức

Ngập 0,4m khiến hơn 70 hộ dân ở tỉnh Bình Định cũ, nay là Gia Lai bị cô lập, 15 hộ dân "khẩn cấp" rời vùng sạt lở

Tin tức

Mặc dù nước lũ đang rút, nhưng nhiều khu vực ở xã Tuy Phước Đông (ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai) vẫn còn ngập cục bộ, hơn 70 hộ dân chưa thể đi lại bình thường. Cùng lúc, tại xã Đề Gi, 15 hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở Núi Gành đã được chính quyền di dời đến nơi tạm trú an toàn.

Cổ phiếu bất động sản đã vào pha downtrend chưa?
Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản đã vào pha downtrend chưa?

Nhà đất

Sau giai đoạn tăng mạnh từ đầu năm 2025, nhóm cổ phiếu bất động sản đang chịu áp lực điều chỉnh sâu trong tháng 10. Thị trường đỏ lửa, tài khoản gốc của nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ “bốc hơi” 20 - 30% chỉ trong thời gian ngắn. Liệu đây chỉ là nhịp nghỉ tạm thời hay là dấu hiệu của một pha downtrend thực sự?

Vừa khánh thành hơn 2 tháng, điểm trường vùng cao ở Đà Nẵng nứt gãy, sụt lún nghiêm trọng
Xã hội

Vừa khánh thành hơn 2 tháng, điểm trường vùng cao ở Đà Nẵng nứt gãy, sụt lún nghiêm trọng

Xã hội

Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến điểm trường Tak Ngo (xã Trà Linh, TP Đà Nẵng) – công trình vừa khánh thành hơn 2 tháng – bị nứt gãy, sụt lún nghiêm trọng, đe dọa an toàn của giáo viên và học sinh.

Ông Zelensky cáo buộc ông Putin muốn đến Pokrovsk và đe dọa 'chuyến đi sẽ là cuối cùng'
Thế giới

Ông Zelensky cáo buộc ông Putin muốn đến Pokrovsk và đe dọa 'chuyến đi sẽ là cuối cùng'

Thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn đến thành phố Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk và ám chỉ rõ ràng rằng ông sẽ bị ám sát tại đó.

Tin chiều 1/11: LĐBĐ Malaysia chỉ ra “kẻ đâm sau lưng”, giúp FIFA có thêm bằng chứng
Thể thao

Tin chiều 1/11: LĐBĐ Malaysia chỉ ra “kẻ đâm sau lưng”, giúp FIFA có thêm bằng chứng

Thể thao

LĐBĐ Malaysia chỉ ra “kẻ đâm sau lưng”, giúp FIFA có thêm bằng chứng; HLV Amorim “bật đèn xanh” cho Mainoo - Zirkzee ra đi; VFF xử thua Luxury Hạ Long 3-0 vì sử dụng cầu thủ sai quy định; Mbappe nhận thêm danh hiệu cá nhân; Đi mua tã cho con, Haaland xuất hiện với diện mạo gây sốc.

The Wisteria trao sổ hồng, khẳng định cam kết pháp lý
Doanh nghiệp

The Wisteria trao sổ hồng, khẳng định cam kết pháp lý

Doanh nghiệp

Hơn 3 tháng sau ngày bàn giao những căn hộ đầu tiên, cư dân The Wisteria đã chính thức được nhận sổ hồng. Điều này khẳng định uy tín, năng lực của chủ đầu tư và tính pháp lý, chất lượng an cư của dự án.

Sổ đỏ điện tử, giá trị pháp lý và cách tra cứu như thế nào?
Bạn đọc

Sổ đỏ điện tử, giá trị pháp lý và cách tra cứu như thế nào?

Bạn đọc

Luật Đất đai 2024, Nghị định 101/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/08/2024) quy định chi tiết một số nội dung về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai. Trong đó Nghị định quy định khái niệm và trình tự, thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận điện tử, bước quan trọng để triển khai “sổ đỏ điện tử” trên nền tảng dữ liệu đất đai quốc gia.

Đường dây lừa đảo, cho vay qua app của nhóm người Trung Quốc bị triệt phá ở Việt Nam
Pháp luật

Đường dây lừa đảo, cho vay qua app của nhóm người Trung Quốc bị triệt phá ở Việt Nam

Pháp luật

Bộ Công an cho biết lực lượng chức năng Việt Nam vừa phối hợp với phía Trung Quốc triệt phá 2 ổ nhóm người Trung Quốc lừa đảo, cho vay qua ứng dụng, bắt giữ 51 nghi phạm tại Hà Nội và Đà Nẵng, bàn giao cho cơ quan công an nước bạn xử lý.

Loại rau nhân sâm mùa đông, có vitamin C gấp 8 lần lê, bổ phối, dưỡng ruột, làm bánh vừa ngon vừa đẹp
Gia đình

Loại rau nhân sâm mùa đông, có vitamin C gấp 8 lần lê, bổ phối, dưỡng ruột, làm bánh vừa ngon vừa đẹp

Gia đình

Có người ví loại rau này bổ dưỡng như nhân sâm vào mùa thu đông, có thể dưỡng ẩm phổi, làm sạch ruột, tăng cường khả năng miễn dịch.

TP.HCM: Đề xuất thống nhất mức chi mừng thọ cho 1,6 triệu người cao tuổi
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM: Đề xuất thống nhất mức chi mừng thọ cho 1,6 triệu người cao tuổi

Chuyển động Sài Gòn

Việc TP.HCM (cũ), Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương sáp nhập thành TP.HCM (mới) đã tạo ra một siêu đô thị với gần 1,6 triệu người cao tuổi. Tuy nhiên, mức chi quà tặng mừng thọ khác biệt gây khó khăn trong việc áp dụng chính sách.

Vụ kính, bê tông từ ngôi nhà đang xây rơi làm chết người ở Hà Nội: Trường hợp nào xem xét vi phạm hình sự?
Bạn đọc

Vụ kính, bê tông từ ngôi nhà đang xây rơi làm chết người ở Hà Nội: Trường hợp nào xem xét vi phạm hình sự?

Bạn đọc

Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang điều tra nguyên nhân vụ tấm kính, bê tông từ ngôi nhà đang phá dỡ trên phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội) rơi xuống khiến một người chết, một người bị thương. Trong khi đó, chuyên gia pháp lý nhận định, đây là vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng.

Nutifood chính thức ra mắt hai dòng sữa Úc cao cấp tại Việt Nam
Y tế

Nutifood chính thức ra mắt hai dòng sữa Úc cao cấp tại Việt Nam

Y tế

Ngày 31/10, Nutifood vừa chính thức ra mắt 2 dòng sản phẩm sữa Úc cao cấp tại thị trường Việt Nam.

Công an TP Huế tạm giữ đối tượng hành hung CSGT đang làm nhiệm vụ giữa mưa lũ
Pháp luật

Công an TP Huế tạm giữ đối tượng hành hung CSGT đang làm nhiệm vụ giữa mưa lũ
10

Pháp luật

Đối tượng hành hung CSGT đang làm nhiệm vụ giữa thời điểm mưa lũ ở TP.Huế đã bị tạm giữ hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ.

Nữ nghệ sĩ “đại gia đất mỏ” và những căn biệt thự sang trọng khiến ai cũng trầm trồ
Văn hóa - Giải trí

Nữ nghệ sĩ “đại gia đất mỏ” và những căn biệt thự sang trọng khiến ai cũng trầm trồ

Văn hóa - Giải trí

Hồ Quỳnh Hương là một trong những ca sĩ giàu có của showbiz Việt, sở hữu bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam.

Nông thôn Hà Nội: Từ nền tảng vững chắc đến tầm nhìn nông thôn mới kiểu mẫu, thông minh
Tin tức

Nông thôn Hà Nội: Từ nền tảng vững chắc đến tầm nhìn nông thôn mới kiểu mẫu, thông minh

Tin tức

Với sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy và vai trò nòng cốt của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hà Nội đã trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới, tạo nền tảng hướng tới nông thôn kiểu mẫu, thông minh và hạnh phúc.

Hành trình gìn giữ di sản báo chí Việt của nhà sưu tầm Nguyễn Phi Dũng
Xã hội

Hành trình gìn giữ di sản báo chí Việt của nhà sưu tầm Nguyễn Phi Dũng

Xã hội

“Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu” - câu nói giản dị mà sâu sắc của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn được ông Nguyễn Phi Dũng khắc ghi trong hành trình thầm lặng mà bền bỉ: Sưu tầm và gìn giữ kho tàng báo chí Việt Nam.

Khẩn trương tiêu nước cứu vườn mai vàng Bình Lợi, huy động cả máy bơm của cảnh sát PCCC
Chuyển động Sài Gòn

Khẩn trương tiêu nước cứu vườn mai vàng Bình Lợi, huy động cả máy bơm của cảnh sát PCCC

Chuyển động Sài Gòn

Để nhanh chóng bơm nước ra khỏi những vườn mai vàng Bình Lợi bị ngập, chính quyền đã huy động cả máy bơm của lực lượng PCCC. Tình trạng ngập tại đây đã được cải thiện, tuy nhiên nước vẫn chưa rút hoàn toàn.

Đà Nẵng khẩn trương cấp nước sạch cho người dân vùng lũ
Xã hội

Đà Nẵng khẩn trương cấp nước sạch cho người dân vùng lũ
6

Xã hội

Sau những ngày mưa lũ, nhiều khu dân cư trên địa bàn TP.Đà Nẵng thiếu nước sạch, Đà Nẵng đã khẩn cấp dùng các biện pháp có thể để cung cấp nước sạch cho người dân và các trung tâm y tế, trường học.

Dở khóc dở cười: Bé trai nuốt hạt vàng trị giá nghìn USD khi “tập lưỡi”
Xã hội

Dở khóc dở cười: Bé trai nuốt hạt vàng trị giá nghìn USD khi “tập lưỡi”

Xã hội

Một bé trai 11 tuổi ở thành phố Côn Sơn (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) đã vô tình nuốt phải một hạt vàng nặng 10 gram, trị giá khoảng 10.000 nhân dân tệ (1.400 USD), trong lúc “tập thể dục cho lưỡi”. Sự việc hài hước này nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội Trung Quốc.

Các nước Châu Âu vạch ra kế hoạch chống Ukraine
Thế giới

Các nước Châu Âu vạch ra kế hoạch chống Ukraine

Thế giới

Slovakia hoan nghênh ý tưởng thành lập một liên minh chống Ukraine trong Liên minh châu Âu với Hungary và Cộng hòa Séc, Lubos Blaha, phó chủ tịch đảng Smer cầm quyền của Slovakia, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Izvestia .

Gian nan hành trình tìm kiếm con của cặp vợ chồng hiếm muộn, từng nghĩ đến ly hôn để đối phương tìm hạnh phúc mới
Y tế

Gian nan hành trình tìm kiếm con của cặp vợ chồng hiếm muộn, từng nghĩ đến ly hôn để đối phương tìm hạnh phúc mới

Y tế

Ôm hai con một trai một gái trong lòng, vợ chồng anh Hoàng không giấu nổi niềm vui, hạnh phúc vô bờ bến. Ít ai biết rằng vợ chồng anh cũng như nhiều cặp vô sinh hiếm muộn khác từng trải qua biết bao gian nan trên hành trình tìm kiếm con yêu.

Hà Nội sắp xây dựng khu đô thị Yên Xuân - Tiến Xuân có quy mô hơn 600 ha gần Hòa Lạc
Tin tức

Hà Nội sắp xây dựng khu đô thị Yên Xuân - Tiến Xuân có quy mô hơn 600 ha gần Hòa Lạc

Tin tức

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, sắp tới của Hà Nội sẽ xây dựng đô thị thông minh, với dự án khu đô thị Yên Xuân - Tiến Xuân (quy mô hơn 600 ha, thuộc vùng phụ cận Hòa Lạc) được kỳ vọng trở thành hạt nhân tăng trưởng mới, góp phần giúp Thủ đô đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Xe hybrid 'ngóng' giảm lệ phí trước bạ: Đại lý chạy đua giảm giá, người dùng có thể tiết kiệm trăm triệu đồng
Kinh tế

Xe hybrid "ngóng" giảm lệ phí trước bạ: Đại lý chạy đua giảm giá, người dùng có thể tiết kiệm trăm triệu đồng

Kinh tế

Chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) sửa đổi, sẽ có hiệu lực từ 1/1/2026, trong đó xe hybrid sẽ được áp thuế chỉ bằng 70% so với xe xăng thông thường.

Va chạm với Đỗ Hoàng Hên và bị rách tai, Nguyễn Trọng Hoàng phải khâu hơn 10 mũi
Thể thao

Va chạm với Đỗ Hoàng Hên và bị rách tai, Nguyễn Trọng Hoàng phải khâu hơn 10 mũi

Thể thao

Chia sẻ với PV Dân Việt, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng cho hay: “Tôi bị rách ở tai, khâu ba chỗ, ba đường, tổng cộng hơn mười mũi. Để được cắt chỉ cũng phải mất khoảng 7–8 ngày. Thời gian này tôi sẽ nghỉ ngơi và phục hồi".

Vụ thi thể cô gái trong cốp ô tô màu đen trên vỉa hè: Nạn nhân nghi là cô gái mất liên lạc nhiều ngày
Chuyển động Sài Gòn

Vụ thi thể cô gái trong cốp ô tô màu đen trên vỉa hè: Nạn nhân nghi là cô gái mất liên lạc nhiều ngày

Chuyển động Sài Gòn

Qua xác minh, cảnh sát nghi ngờ nạn nhân là một cô gái 27 tuổi, theo gia đình nạn nhân, cô gái có dấu hiệu bị trầm cảm, mất liên lạc nhiều ngày.

Sập giàn giáo xây dựng ở Hải Phòng làm 2 người chết
Tin tức

Sập giàn giáo xây dựng ở Hải Phòng làm 2 người chết

Tin tức

Khoảng 0 giờ ngày 1/11, tại khu vực lô 30, đường Lê Hồng Phong, phường Gia Viên, TP Hải Phòng xảy ra vụ sập giàn giáo làm 2 người chết.

Video: Điều tra viên, kiểm sát viên khám xét biệt thự diễn viên Trương Ngọc Ánh
Media

Video: Điều tra viên, kiểm sát viên khám xét biệt thự diễn viên Trương Ngọc Ánh

Media

Sau khi bị khởi tố, bắt giam Trương Ngọc Ánh, cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét căn biệt thự của nữ diễn viên tại phường An Khánh, TP.HCM.

Nguyên mẫu trong bài thơ “Dáng đứng Việt Nam” là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Nguyên mẫu trong bài thơ “Dáng đứng Việt Nam” là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 16 dũng cảm chiến đấu, tiêu diệt nhiều sinh lực địch trong trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, là nguyên mẫu để nhà thơ Lê Anh Xuân viết nên bài thơ “Dáng đứng Việt Nam”.

Tin đọc nhiều

1

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

2

Một nước EU cam kết không trả 'một xu' nào cho quân đội Ukraine

Một nước EU cam kết không trả 'một xu' nào cho quân đội Ukraine

3

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

4

Bộ Chiến tranh Mỹ có động thái quân sự bất ngờ khiến châu Âu trở tay không kịp

Bộ Chiến tranh Mỹ có động thái quân sự bất ngờ khiến châu Âu trở tay không kịp

5

Khách hàng mua gạo lớn nhất tạm ngừng nhập khẩu, các tàu chở gạo của Việt Nam đang bán đi đâu?

Khách hàng mua gạo lớn nhất tạm ngừng nhập khẩu, các tàu chở gạo của Việt Nam đang bán đi đâu?