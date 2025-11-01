Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, huy động toàn lực khắc phục hạ tầng giao thông hư hỏng

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã ký Quyết định số 2291/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai nhằm ứng phó và khắc phục các hư hỏng nghiêm trọng đối với kết cấu hạ tầng giao thông do ảnh hưởng của bão số 12 và mưa lớn kéo dài từ ngày 26/10.

Theo quyết định, UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì triển khai ngay công tác khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý các điểm sạt lở, ùn tắc, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn. Đồng thời, Sở Xây dựng có trách nhiệm đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định triển khai các dự án khẩn cấp phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Căn cứ vào diễn biến thực tế và tiến độ khắc phục, Sở Xây dựng sẽ báo cáo Chủ tịch UBND thành phố để công bố kết thúc tình huống khẩn cấp khi đủ điều kiện.

Sạt lở vùi lấp xe tải tại xã Phước Thành, TP Đà Nẵng. Ảnh: P.T

Sở Tài chính được giao tham mưu, bố trí kinh phí cần thiết để phục vụ công tác khắc phục. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng sẽ trực tiếp đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, tổng thiệt hại do mưa lớn sau bão số 12 gây ra trên hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy nội địa toàn thành phố ước tính hơn 156 tỷ đồng, nhiều tuyến quốc lộ và đường tỉnh vẫn sạt lở, hư hỏng nặng.

Sở Xây dựng cho biết đã chỉ đạo các đơn vị bảo trì, thi công và Ban quản lý dự án khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị xử lý sạt lở, đảm bảo thông xe bước 1 tại nhiều vị trí. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều đoạn vẫn chưa thể tiếp cận để khắc phục, nguy cơ tái sạt lở còn cao.

Việc công bố tình huống khẩn cấp thể hiện quyết tâm cao của chính quyền TP Đà Nẵng trong việc huy động tối đa nguồn lực, xử lý kịp thời các điểm hư hỏng, sạt lở, sớm khôi phục kết nối giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và ổn định đời sống người dân sau thiên tai.