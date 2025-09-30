Đà Nẵng: Cử tri kiến nghị kéo giãn thời gian áp dụng thuế khoán trên 1 tỷ đồng/năm, ngành thuế nói gì?

Ngày 30/9, Cục Thuế TP Đà Nẵng đã có thông tin phản hồi ý kiến của cử tri về kiến nghị kéo giãn thời gian áp dụng thuế khoán trên 1 tỷ đồng/năm.

Theo đó, cử tri H.T.H (trú phường Phước Ninh, TP Đà Nẵng) phản ánh, việc triển khai chủ trương thuế khoán đối với hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm còn quá gấp, khiến nhiều tiểu thương chưa kịp làm quen, khó nắm bắt cách sử dụng phần mềm và máy khởi tạo tính tiền. Cử tri đề nghị cần có lộ trình kéo giãn để các hộ kinh doanh có thêm thời gian thích ứng.

Liên quan đến vấn đề này, Cục Thuế TP Đà Nẵng cho biết, quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/3/2025 của Chính phủ (có hiệu lực từ 01/6/2025), quy định hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu hằng năm từ 1 tỷ đồng trở lên, có hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Do đó, kiến nghị kéo giãn thời gian áp dụng của cử tri vượt quá thẩm quyền và không có cơ sở giải quyết.

Theo Nghị định 70, từ 1/6/2025 hộ kinh doanh có doanh thu 1 tỷ đồng/năm bước đầu tiên phải thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Ảnh: D.B

Theo Cục Thuế, việc triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền là chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm hiện đại hóa công tác quản lý thuế, tăng tính công khai minh bạch, tạo môi trường kinh doanh công bằng và chống thất thu ngân sách, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính – thuế.

Để hỗ trợ người dân, thời gian qua ngành thuế thành phố đã triển khai nhiều giải pháp: tổ chức các lớp tập huấn chính sách mới; phối hợp với nhà cung cấp giải pháp phần mềm hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở; bố trí tổ hỗ trợ thường trực tại các chi cục thuế; mở đường dây nóng giải đáp vướng mắc; đồng thời làm việc với chính quyền địa phương, ban quản lý chợ, hiệp hội ngành hàng để đồng hành cùng hộ kinh doanh.

“Đến nay, 100% số hộ thuộc diện áp dụng đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, trong đó 94% đã đưa vào sử dụng thực tế”, Cục Thuế TP thông tin.

Theo Nghị định 70, từ 1/6/2025 hộ kinh doanh có doanh thu 1 tỷ đồng/năm bước đầu tiên phải thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Điều này có nghĩa là mọi hộ kinh doanh cần trang bị máy tính tiền hoặc phần mềm bán hàng, sau đó kết nối với phần mềm hóa đơn điện tử. Khi xuất hóa đơn, thông tin sẽ được truyền trực tiếp đến cơ quan thuế. Đây là bước quan trọng đầu tiên trong quá trình chuyển đổi.



Bước thứ hai, từ năm 2026, phương pháp tính thuế khoán sẽ không còn, thay vào đó là phương pháp kê khai. Các hộ kinh doanh phải chuyển từ phương pháp khoán sang phương pháp kê khai, đồng nghĩa với việc quản lý doanh thu, chi phí, xuất hóa đơn điện tử và khai báo định kỳ. Đây được coi là bước tiến nhằm tăng tính minh bạch, tạo cơ hội tiếp cận vốn tín dụng.