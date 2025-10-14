Đà Nẵng đề xuất gói vốn “khủng” hơn 20.000 tỷ đồng cho các dự án hạ tầng chiến lược

Theo UBND TP Đà Nẵng, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2025 của Đà Nẵng là 17.638 tỷ đồng, đến ngày 22/9 đã giải ngân 7.112 tỷ đồng. Một số dự án lớn đạt tiến độ giải ngân cao như Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung có tổng mức đầu tư 3.426,3 tỷ đồng, đã giải ngân 2.947 tỷ đồng, đạt 85,9% tổng mức đầu tư.

Dự án giao thông Liên kết vùng miền Trung, tổng vốn 768 tỷ đồng, dài 31,85 km đi qua 5 địa phương gồm Tam Kỳ, Thăng Bình, Phú Ninh, Tiên Phước và Bắc Trà My, hiện đã thực hiện 67 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch. Dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tổng mức đầu tư 982,2 tỷ đồng, đã giải ngân 231 tỷ đồng, đạt 58,3% kế hoạch vốn năm 2025.

Để đẩy nhanh hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, Đà Nẵng kiến nghị Trung ương hỗ trợ từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương đầu tư nâng cấp các tuyến Quốc lộ 14D và 14B đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam cũ. Theo Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 19-7-2025, Thủ tướng Chính phủ đã giao bổ sung vốn tăng thu ngân sách Trung ương 500 tỷ đồng để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 14D.

Quốc lộ 14B đoạn qua địa phận Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Trong những tháng cuối năm 2025, UBND TP Đà Nẵng sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao bổ sung. Đồng thời, thành phố kiến nghị Trung ương tiếp tục bố trí kế hoạch vốn năm 2026 với tổng nhu cầu 1.500 tỷ đồng, gồm 1.000 tỷ đồng cho Quốc lộ 14D và 500 tỷ đồng cho Quốc lộ 14B (dự kiến khởi công trong năm 2026).

Đối với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn, Đà Nẵng thực hiện tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dài 45,22 km với diện tích thu hồi khoảng 238,65 ha. Dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, liên quan đến nhiều khu dân cư, khu công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật hiện hữu, đòi hỏi nguồn vốn lớn. Thành phố đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý, lập dự toán và báo cáo HĐND để bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, song ngân sách địa phương còn hạn chế.

Vì vậy, Đà Nẵng kiến nghị Trung ương phân bổ 19.000 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương trong các giai đoạn 2021 - 2025, 2026 - 2030 và kế hoạch vốn năm 2025 - 2026 để triển khai tiểu dự án này, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án quốc gia, tăng tính kết nối liên vùng và thúc đẩy phát triển bền vững khu vực miền Trung.

Đà Nẵng đang triển khai giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao. Ảnh: M.H

Ngoài ra, Đà Nẵng đề xuất Trung ương hỗ trợ đầu tư 6 trường học ở vùng biên giới với tổng vốn khoảng 1.736 tỷ đồng, gồm các trường tại xã Avương, Tây Giang, Hùng Sơn, La Êê, La Dêê và Đắc Pring; cùng với đó là 2 dự án khoa học - công nghệ tổng vốn 660 tỷ đồng, phục vụ phát triển hạ tầng số, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và chính quyền số đô thị thông minh.

Sau sáp nhập, số lượng xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực khó khăn tại Đà Nẵng tăng đáng kể. Thành phố kiến nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ nguồn lực ngân sách để triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần phát triển đồng đều, nâng cao đời sống người dân vùng khó.