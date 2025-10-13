Đà Nẵng: Nhiều vụ án tham nhũng thu hồi tài sản vượt mức thiệt hại

Chiều 13/10, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP Đà Nẵng (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ 2 để cho ý kiến một số nội dung quan trọng và triển khai công việc thời gian tới. Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, sau khi hợp nhất hai địa phương, khối lượng công việc của Ban Chỉ đạo tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, hoạt động của Ban vẫn được triển khai quyết liệt, đồng bộ, bài bản, đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và phù hợp với kế hoạch công tác của thành phố Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại phiên họp. Ảnh: D.B

Theo ông Triết, thời gian qua, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Đà Nẵng tiếp tục được đẩy mạnh. Các cơ quan chức năng đã tập trung rà soát, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án phức tạp, dư luận quan tâm, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và tiến độ đề ra. Đáng chú ý, công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt nhiều kết quả tích cực, một số vụ việc thu hồi vượt số tiền thiệt hại — được xem là điểm sáng trong công tác phòng, chống tham nhũng của thành phố.

Ban Chỉ đạo thành phố đã chỉ đạo Cơ quan Thường trực phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu triển khai các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, tập trung thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát quyền lực, tăng cường phòng chống lãng phí theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương. Đồng thời, Ban Chỉ đạo thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước; chủ động rà soát, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công.

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP Đà Nẵng tổ chức phiên họp thứ 2 chiều 13/10. Ảnh: D.B

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại phiên họp thứ 2, Ban Chỉ đạo cho ý kiến vào 11 nội dung lớn, trong đó có các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, chỉ đạo từ phiên họp thứ nhất; xem xét báo cáo đề xuất đưa thêm một số vụ án, vụ việc vào diện theo dõi; báo cáo kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng; và kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị.

Phiên họp cũng thống nhất tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc trọng điểm; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản thất thoát, chiếm đoạt; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đà Nẵng.