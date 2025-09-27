Đà Nẵng: Phát hiện nhiều cơ sở sản xuất bánh trung thu vi phạm, gần chục nghìn chiếc bánh sắp tung ra thị trường

Ngày 27/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa liên tiếp phát hiện loạt vụ vi phạm nghiêm trọng trong sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu.

Cụ thể, ngày 23/9, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra Công ty TNHH C.M.T. (xã Thăng Điền), phát hiện hơn 4.000 bánh Trung thu không có hóa đơn chứng từ, chưa công bố sản phẩm, cùng 6.000 sản phẩm bánh kẹo hết hạn. Cùng ngày, kiểm tra cơ sở sản xuất bánh M.H. (xã Thăng Điền), lực lượng chức năng phát hiện gần 500 bánh Trung thu thập cẩm chưa tự công bố sản phẩm, thiếu hóa đơn nguyên liệu.

Công an Đà Nẵng kiểm tra loạt cơ sở sản xuất bánh trung thu. Ảnh: CACC

Đến ngày 24/9, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở bánh H.S. (xã Thăng Bình), phát hiện gần 5.000 bánh Trung thu nướng thành phẩm chưa công bố chất lượng, thiếu chứng từ nguyên liệu và có vi phạm về xử lý nước thải. Ngày 25/9, kiểm tra Công ty TNHH SX-TM-DV K.A.P. (phường Bàn Thạch), phát hiện gần 500 bánh Trung thu thập cẩm không công bố sản phẩm theo quy định.

Nhiều cơ sở sản xuất bánh trung thu bị sai phạm. Ảnh: CACC

Chỉ trong 3 ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ngăn chặn kịp thời gần 10.000 bánh Trung thu vi phạm và hơn 6.000 bánh kẹo hết hạn sử dụng, góp phần quan trọng bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, giữ vững sự minh bạch của thị trường dịp Tết Trung thu.

Cơ quan công an làm việc với chủ cơ sở sản xuất bánh trung thu. Ảnh: CACC

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân chỉ nên mua bánh Trung thu tại cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời kêu gọi cộng đồng phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin vi phạm để cùng xây dựng một mùa Trung thu an toàn – đoàn viên – trọn vẹn.