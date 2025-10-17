Đà Nẵng: Phát triển du lịch như thế nào sau sáp nhập?

Phát triển du lịch Đà Nẵng như thế nào sau sáp nhập?

Tại hội thảo “Phát triển du lịch Đà Nẵng sau sáp nhập”, ông Tán Văn Vương – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Đà Nẵng cho biết, sau sáp nhập, thành phố đã mở ra nhiều cơ hội chiến lược mới với không gian rộng hơn gấp 10 lần, nguồn tài nguyên du lịch cũng được mở rộng đáng kể.



“Đà Nẵng đang khẳng định vị thế điểm đến quốc tế trên đà phát triển mạnh mẽ, phục hồi nhanh sau đại dịch, thích ứng linh hoạt với xu thế du lịch toàn cầu”, ông Vương nhấn mạnh.



Toàn cảnh buổi Hội thảo “Định hướng phát triển Du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn mới” tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng.

Theo số liệu được công bố, giai đoạn 2020–2025, ngành du lịch Đà Nẵng ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng với 17,3 triệu lượt khách, gấp 4 lần năm 2020; trong đó khách quốc tế đạt 7,6 triệu lượt, tăng gấp 10 lần. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 59.000 tỷ đồng, tăng gần 3,5 lần so với năm 2020, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 37%/năm.



Dù vậy, ngành du lịch Đà Nẵng vẫn đối mặt không ít thách thức như tác động từ biến động kinh tế toàn cầu, biến đổi khí hậu, cạnh tranh gay gắt trong khu vực và tình trạng hạ tầng chưa đồng bộ. Một số vấn đề tồn tại như chèo kéo du khách, bán hàng rong tại các điểm du lịch cũng cần được khắc phục triệt để để nâng cao hình ảnh điểm đến.



Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển giai đoạn mới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng xác định nhiều giải pháp trọng tâm: mở rộng không gian du lịch gắn với tiêu chuẩn xanh; phát triển du lịch biển, nghỉ dưỡng, MICE, văn hóa – tâm linh và chăm sóc sức khỏe; đẩy mạnh chuyển đổi số và quảng bá điểm đến; đồng thời hoàn thiện hạ tầng, triển khai các dự án động lực như Làng Vân, Nam Ô, Danang Downtown, Bà Nà – Suối Mơ, hướng tới xây dựng Đà Nẵng trở thành cửa ngõ du lịch quốc tế của miền Trung – Tây Nguyên.



Đà Nẵng cần chú trọng đa dạng hóa sản phẩm du lịch theo hướng chất lượng cao và bền vững.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng lượng khách lưu trú tại Đà Nẵng đạt khoảng 14,4 triệu lượt, tăng hơn 22% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt 5,8 triệu lượt (tăng 27,4%), khách nội địa đạt gần 8,6 triệu lượt (tăng 19%). Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt gần 41.000 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm trước – minh chứng cho sức bật mạnh mẽ của ngành du lịch thành phố sau sáp nhập.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề xuất 7 định hướng trọng tâm cho Đà Nẵng, trong đó nhấn mạnh phát triển du lịch xanh, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng nhân lực, hướng tới xây dựng Đà Nẵng thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn hàng đầu khu vực.

Ngoài ra, hội thảo trao đổi thảo luận thêm về các chủ đề: Định hướng phát triển du lịch TP.Đà Nẵng sau hợp nhất giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Định vị thương hiệu Du lịch Đà Nẵng và chiến lược phát triển sản phẩm thị trường; Giải pháp khai thác giá trị di sản và văn hóa bản địa để phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc thu hút khách du lịch; Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Đề xuất các ý tưởng tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa – thể thao – du lịch thu hút khách…