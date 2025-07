Ngày 22/7, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết, vừa có công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện, chủ cảng, bến thủy nội địa tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT trong vận tải hành khách đường thủy nội địa trên địa bàn.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam (đơn vị quản lý các tuyến đường thủy nội địa quốc gia Hội An - Cù Lao Chàm; sông Thu Bồn…), Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.Đà Nẵng chỉ đạo bộ phận chuyên môn kiểm tra chặt chẽ giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực của phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, áo phao, phao cứu sinh…; giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên trước khi cho phương tiện rời cảng, bến.

"Kiên quyết không cấp lệnh (giấy phép) cho phương tiện rời bến khi chưa bố trí đầy đủ trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, áo phao, phao cứu sinh… theo quy định, phương tiện chở quá số lượng người được phép chở; thuyền viên có sử dụng chất kích thích", Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng yêu cầu.

Tàu du lịch hoạt động trên sông Hàn, Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Cạnh đó, Sở Xây dựng cũng lưu ý các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi thời tiết, đặc biệt là hiện tượng diễn biến phức tạp, bất thường như: giông, lốc, tầm nhìn hạn chế… để kịp thời phối hợp với các lực lượng chức năng thông báo ngừng cấp phép cho phương tiện rời cảng, bến thủy nội địa; nhanh chóng liên lạc với các phương tiện đang hoạt động để hướng dẫn vào khu vực tránh, trú an toàn.

Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, chủ phương tiện có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định đối với thuyền viên, người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận chuyển khách du lịch; kê khai giá vận chuyển hành khách; phát hành và quản lý vé hành khách; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách đường thủy nội địa; phổ biến văn bản này đến thuyền viên, người điều khiển phương tiện và nhân viên phục vụ trên phương tiện.

Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng giao chủ cảng, bến thủy nội địa, người quản lý khai thác cảng, bến duy trì hoạt động an toàn, các thiết bị neo đậu phương tiện và báo hiệu đường thủy nội địa tại cảng, bến; xây dựng nội quy hoạt động, niêm yết giá vé hành khách và dịch vụ khác; chủ động xây dựng phương án ứng phó thiên tai, thời tiết xấu; không tiếp nhận phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hiệu lực sử dụng.

Thuyền trưởng, người điều khiển phương tiện chịu trách nhiệm kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị trước mỗi ca làm việc và mỗi chuyến hành trình; bố trí phao cứu sinh đúng nơi quy định, hướng dẫn hành khách thao tác mặc áo phao trước khi phương tiện rời cảng, bến.