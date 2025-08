Đà Nẵng trao 1 tỷ đồng hỗ trợ Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 1/8, đoàn công tác TP.Đà Nẵng do bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Đà Nẵng làm trưởng đoàn đã trao hỗ trợ 1 tỷ đồng cho người dân Nghệ An khắc phục hậu quả mưa bão.

Theo đó, hưởng ứng Lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do Bão số 3 (Wipha) gây ra của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, TP.Đà Nẵng đã tổ chức đoàn công tác đến chia sẻ cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An.

Thay mặt đoàn công tác TP.Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Thanh Phương chia sẻ trước những thiệt hại vô cùng nặng nề của tỉnh Nghệ An do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra. Đồng thời, bà Phương khẳng định sự chia sẻ của TP.Đà Nẵng lúc này đối với Nghệ An thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc; thể hiện mối quan hệ tình cảm gắn bó giữa 2 TP.Đà Nẵng và Nghệ An.

Đoàn công tác TP.Đà Nẵng trao hỗ trợ 1 tỷ đồng cho người dân Nghệ An khắc phục hậu quả mưa bão.

Trao hỗ trợ 1 tỷ đồng tiền mặt cho người dân Nghệ An bị ảnh hưởng do hoàn lưu cơn bão số 3, bà Phương động viên chia sẻ và mong rằng chính quyền và nhân dân Nghệ An vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh và bà con bị ảnh hưởng mưa lũ, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã cảm ơn tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Đà Nẵng dành cho Nghệ An trong thời điểm gian khó này.

Tính từ ngày phát động 23/7 đến 10h ngày 1/8/2025, tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận hơn 116 tỷ đồng; trong đó tiếp nhận qua tài khoản Quỹ cứu trợ tỉnh hơn 67 tỷ đồng với gần 70.000 giao dịch; tiếp nhận hàng hóa quy ra giá trị tiền hơn 3,8 tỷ đồng.