Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Nhà nông
Thứ tư, ngày 26/11/2025 13:19 GMT+7

Đã tìm ra 34 tác phẩm xuất sắc nhất tại Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2025

+ aA -
Kiều Tâm Thứ tư, ngày 26/11/2025 13:19 GMT+7
Sáng nay (26/11), Hội đồng giám khảo đã tổ chức họp chấm chung khảo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III năm 2025 và đã tìm ra 34 tác phẩm xuất sắc nhất. Giải báo chí do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) tổ chức thực hiện. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Agribank đồng hành cùng Giải báo chí đầy ý nghĩa này.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Nhiều phát hiện mới, loạt bài chuyên sâu, độc quyền, đổi mới về hình thức

Tham dự họp Hội đồng giám khảo có các thành viên Hội đồng chung khảo (HĐCK), gồm: Nhà báo Phan Huy Hà - Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo NTNN/điện tử Dân Việt, Chủ tịch HĐCK; nhà báo Đồng Mạnh Hùng - Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV, ủy viên; nhà báo Trịnh Quốc Đông - Phó Trưởng ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam, ủy viên; nhà báo Phan Hải Phương - nguyên Phó Trưởng ban Kinh tế, Báo Nhân Dân, ủy viên; đồng chí Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, ủy viên; chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy, ủy viên; nhà báo Lê Ngọc Hân - Trưởng ban Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn, Báo Nông Thôn Ngày Nay/ điện tử Dân Việt, ủy viên.

Cùng tham dự có các thành viên Tổ thư ký, các tiểu ban sơ khảo Giải báo chí nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III năm 2025.

Toàn cảnh họp chấm chung khảo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III năm 2025. Ảnh: Phạm Hưng.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, nhà báo Phan Huy Hà, Phó Tổng Biên tập báo Nông thôn Ngày nay/ điện tử Dân Việt, Chủ tịch HĐCK cho biết: "Nối tiếp thành công sau 2 mùa giải, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III năm 2025 được tổ chức với quy mô, chất lượng ngày càng được nâng cao. Năm thứ 3 tổ chức, Giải đã thu hút nhiều đơn vị báo chí lớn tham dự, chất lượng tác phẩm ngày càng được nâng cao.

Các tác phẩm năm nay được đánh giá có chất lượng rất tốt và khá đồng đều. Điểm chấm giữa các thành viên Hội đồng chung khảo không chênh lệch nhiều, nên khoảng cách giữa các tác phẩm cũng rất sát. Vì vậy, Hội đồng cần trao đổi, thảo luận kỹ để đi đến thống nhất, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất.

Nhà báo Phan Huy Hà, Phó Tổng Biên tập báo Nông Thôn Ngày Nay/ điện tử Dân Việt, Chủ tịch HĐCK phát biểu tại cuộc họp chấm chung khảo. Ảnh: Phạm Hưng.

Tính đến hết ngày 15/11/2025, thời gian kết thúc nhận tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức đã nhận được 1.866 tác tác phẩm hợp lệ thuộc các thể loại. Trong đó: Báo in, báo điện tử có khoảng 1.300 tác phẩm; phát thanh, truyền hình khoảng 566 tác phẩm.

Nhiều cơ quan báo chí có số lượng tác phẩm dự thi tương đối lớn như các báo: Đài Truyền hình Việt Nam- VTV, Đài Tiếng nói Việt Nam- VOV, Thông tấn xã Việt Nam, Nhân Dân, Lao động, Pháp luật Việt Nam, Tiền phong, Dân trí, Thanh Niên, Đài Phát thanh và Truyền hình TP Hồ Chí Minh, Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh Vĩnh Long, Tạp chí Năng lượng mới - PetroTimes…

Các tác phẩm năm nay đa dạng về thể loại, hình thức. Nhiều tác phẩm dự thi kết hợp tọa đàm, phỏng vấn với hàm lượng thông tin lớn và tính học thuật cao. Nhiều nhóm tác phẩm được đầu tư theo dạng chuyên đề, loạt bài, phân tích sâu, đưa ra lý giải và định hướng, thể hiện rõ chất lượng nghiệp vụ. Không ít tác phẩm đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quy trình sản xuất, truyền tải câu chuyện hấp dẫn, sinh động.

Chuyên gia Hoàng Trọng Thủy đánh giá Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm nay đã tạo được sức hút, sức lan tỏa mạnh. Ảnh: Phạm Hưng.

Đánh giá chung về chất lượng Giải năm nay, chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy khẳng định, từ quy mô, số lượng, chất lượng các tác phẩm, có thể thấy Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam đã thực sự tạo được sức hút và lan tỏa.

Chất lượng tác phẩm nâng cao rõ rệt qua từng năm, xuất hiện nhiều bài viết truyền cảm hứng mạnh mẽ. "Chúng tôi đã chấm rất kỹ lưỡng. Năm nay, chất lượng tác phẩm rất cao và đồng đều, thậm chí chỉ lệch 0,1 điểm cũng đủ tạo khác biệt, thể hiện sự tôn trọng của giám khảo với tác giả và nỗ lực của từng tác phẩm gửi về", chuyên gia chia sẻ.

Cũng theo chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy, năm nay xuất hiện một số phát hiện mới đáng để các nhà quản lý lắng nghe, như giải pháp chống sạt lở bằng cọc gỗ sơn đỏ–trắng đã từng cứu cả một ngôi làng; hay nghịch lý nuôi biển bằng lồng HDPE được ca ngợi nhưng tại miền Trung – miền Nam, sóng lớn đánh dạt vào bờ khiến cá chết hàng loạt vì thiếu oxy.

Hội đồng Chung khảo đánh giá các tác phẩm dự thi chung khảo năm nay có nhiều phát hiện mới, loạt bài chuyên sâu, độc quyền, đổi mới về hình thức. Ảnh: Phạm Hưng.

Tương tự, câu chuyện trồng tỏi Lý Sơn với đề án trải cát biển dẫn tới thất bại, trong khi nông dân lại là người gánh cả rủi ro. Những chi tiết nhỏ nhưng đắt giá này cho thấy báo chí đã đi sâu, đi sát, và rất cần được truyền tải đến những người hoạch định chính sách.

"Tựu trung, Giải năm nay đã khẳng định sức hút riêng, chất lượng chuyên môn tăng lên rõ rệt, ngôn ngữ báo chí trực diện hơn, thực chất hơn. Và quan trọng nhất, nhiều tác phẩm đã phát hiện vấn đề đúng, sâu và kịp thời – mở ra kỳ vọng rằng báo chí nông nghiệp sẽ tiếp tục góp phần định hình các chính sách đi gần hơn với đời sống nông dân", chuyên gia Hoàng Trọng Thủy nói.

Tiếp tục lan tỏa để nói lên tiếng nói của người nông dân

Chia sẻ tại cuộc họp Hội đồng Chung khảo, đồng chí Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, ủy viên HĐCK cho biết, các tác phẩm dự thi đã thể hiện rất rõ sự trăn trở của người viết về nghề báo, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Những loạt bài như "Hành trình chuyển đổi xanh của nông nghiệp Thủ đô" của báo HàNộiMới, loạt bài "Bóc đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn" của Báo Nông Thôn Ngày Nay/ điện tử Dân Việt... đã cho thấy cái nhìn sâu, trăn trở, giải quyết được nhiều vấn đề. Nhiều tác phẩm từ Trung ương tới địa phương đã đưa ra những góc nhìn, thông tin mới, là tài liệu rất quý về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đồng chí Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, ủy viên HĐCK cho biết, các tác phẩm dự thi đã thể hiện rất rõ sự trăn trở của người viết về nghề báo, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ảnh: Phạm Hưng.

Nhất trí với các ý kiến của Hội đồng Chung khảo, theo nhà báo Đồng Mạnh Hùng - Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV, trong bối cảnh nhiều báo, đài phát thanh – truyền hình sáp nhập, việc thu hút được số lượng bài lớn như năm nay là điều không hề dễ.

Chính vì vậy, quy mô, chất lượng tác phẩm đạt được như năm nay rất đáng trân trọng, cho thấy báo NTNN/Dân Việt và Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam luôn giữ được sức hút và sự quan tâm của đội ngũ làm báo nông nghiệp – nông thôn.

Trong các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo năm nay, nhiều vấn đề đã được các nhà báo đề cập sâu, thể hiện thành công cả về chất lượng nội dung lẫn hình thức thể hiện. Đặc biệt, mảng podcast năm nay làm khá tốt. Tuy nhiên, vẫn mong có thêm những tác phẩm dự thi có góc nhìn vĩ mô, về chính sách nông nghiệp – nông dân – nông thôn, các bài viết phản ánh chân dung, câu chuyện người nông dân...

Theo nhà báo Đồng Mạnh Hùng - Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV, nhiều vấn đề đã được các nhà báo đề cập sâu, thể hiện thành công cả về chất lượng nội dung lẫn hình thức thể hiện. Ảnh: Phạm Hưng. 

Còn theo nhà báo Phan Hải Phương - nguyên Phó Trưởng ban Kinh tế, Báo Nhân Dân, các bài viết năm nay bám rất sát chủ đề, phản ánh rõ những thành tựu trong hiện thực hoá đường lối, đặc biệt là Nghị quyết 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Dù khai thác từ góc nhìn doanh nghiệp hay địa phương, các tác phẩm đều phong phú, nhiều chi tiết “đắt”, thể hiện rõ tinh thần dấn thân và trách nhiệm của các nhà báo.

Trong bối cảnh cả nước chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, cuộc thi năm nay đặc biệt thành công, tạo sức lan toả lớn khi khắc hoạ được những kết quả nổi bật và gợi mở nhiều vấn đề, nhiều hướng đi cho các quyết sách sắp tới. Điều đáng ghi nhận nữa là hầu hết bài dự thi đều có quy mô tốt, tập trung đúng chủ đề và truyền tải được tinh thần của các chủ trương lớn.

Theo nhà báo Phan Hải Phương - nguyên Phó Trưởng ban Kinh tế, Báo Nhân Dân, ủy viên HĐCK, các bài viết năm nay bám rất sát chủ đề, phản ánh rõ những thành tựu trong hiện thực hoá đường lối, đặc biệt là Nghị quyết 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ảnh: Phạm Hưng.

Nhà báo Trịnh Quốc Đông - Phó Trưởng ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, rất ấn tượng với sự tham gia tích cực của nhiều đài địa phương, trong đó nổi bật là tác phẩm về 40 năm vươn ra biển lớn của Báo, phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long. Đây một tác phẩm nhiều cảm xúc, "rất đời", đã khái quát được 50 năm phát triển của tỉnh một cách sinh động, hấp dẫn.

Tiếp nhận ý kiến, góp ý của Hội đồng Chung khảo, nhà báo Phan Huy Hà - Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo NTNN/điện tử Dân Việt cho biết, các ý kiến của các thành viên Hội đồng Chung khảo là những góp ý rất thiết thực, ý nghĩa. Trên cơ sở các ý kiến, góp ý của Hội đồng Chung khảo sẽ báo cáo lại Ban chỉ đạo, Ban tổ chức để tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng uy tín của mùa giải sau, để Giải báo chí về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam tiếp tục nói lên được tiếng nói của người nông dân.

Nhà báo Trịnh Quốc Đông - Phó Trưởng Ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam bày tỏ ấn tượng với tác phẩm về 40 năm vươn ra biển lớn của Báo, phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long. Ảnh: Phạm Hưng

Tại cuộc họp, Hội đồng Chung khảo đã công bố 34 tác phẩm xuất sắc nhất tại Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III năm 2025.

Theo Thể lệ, Ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2025 sẽ trao 2 giải A trị giá 50 triệu đồng/giải; 4 giải B, mỗi giải 25 triệu đồng; 6 giải C, mỗi giải 15 triệu đồng; 10 giải khuyến khích, mỗi giải 7 triệu đồng cho các tác phẩm xuất sắc nhất ở mỗi hạng mục: báo in và báo điện tử; truyền hình và phát thanh. Đồng thời, trao 10 giải chuyên đề cho các loại hình, mỗi giải 5 triệu đồng.

Lễ trao giải báo chí toàn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam và thi viết tìm hiểu 95 năm truyền thống Hội Nông dân Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 5/12, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam vào 20 giờ tối cùng này.

Tham khảo thêm

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 2025: Nóng chủ đề 'chuyển đổi xanh'

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 2025: Nóng chủ đề "chuyển đổi xanh"

Nỗi niềm của những 'tác giả đặc biệt' khi tham gia giải báo chí về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Nỗi niềm của những "tác giả đặc biệt" khi tham gia giải báo chí về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Lễ trao giải báo chí toàn quốc về tam nông dự kiến diễn ra tối 5/12/2025, tường thuật trực tiếp trên VTV

Lễ trao giải báo chí toàn quốc về tam nông dự kiến diễn ra tối 5/12/2025, tường thuật trực tiếp trên VTV

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Chưa hàm GS, chỉ bằng kỹ sư, đây là một trong những người làm nên thành công của giống lúa Việt Nam trị giá tỷ đô

Giữa bao gương mặt của những người phụ nữ Việt Nam đang ngày đêm lặng thầm cống hiến cho đất nước, kỹ sư Bạch Thị Vững, người lai tạo giống lúa mới, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (VRDC) – Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed Group), là một bông hoa đặc biệt: một nhà khoa học của nhà nông – người đã dành trọn hơn 37 năm cuộc đời mình để "gieo vàng" trên những cánh đồng quê hương.

Gạo Việt Nam chuyển hướng bán sang châu Phi, Trung Đông khi Philippines cấm nhập khẩu, vì sao giá gạo Thái Lan vẫn tăng?

Nhà nông
Gạo Việt Nam chuyển hướng bán sang châu Phi, Trung Đông khi Philippines cấm nhập khẩu, vì sao giá gạo Thái Lan vẫn tăng?

Một xã nông thôn mới ở Quảng Trị, cứ đến 19h loa phát thanh thông báo, nhà nhà tắt âm thanh để con em học tập

Nhà nông
Một xã nông thôn mới ở Quảng Trị, cứ đến 19h loa phát thanh thông báo, nhà nhà tắt âm thanh để con em học tập

Một Anh hùng Lao động, PGS nông nghiệp Việt Nam, lai tạo giống lúa tốt, có giống lúa bán bản quyền 10 tỷ

Nhà nông
Một Anh hùng Lao động, PGS nông nghiệp Việt Nam, lai tạo giống lúa tốt, có giống lúa bán bản quyền 10 tỷ

Món ăn nhà nghèo thủa xưa ở Nghệ An nay là đặc sản đạt sao OCOP, bán đắt như tôm tươi, ra mẻ nào hết mẻ đó

Nhà nông
Món ăn nhà nghèo thủa xưa ở Nghệ An nay là đặc sản đạt sao OCOP, bán đắt như tôm tươi, ra mẻ nào hết mẻ đó

Đọc thêm

Hai thành viên Vệ binh Quốc gia bị bắn trong cuộc phục kích gần Nhà Trắng
Thế giới

Hai thành viên Vệ binh Quốc gia bị bắn trong cuộc phục kích gần Nhà Trắng

Thế giới

Hai thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đã bị bắn gần Nhà Trắng ở Washington, DC.

Lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 33
Thể thao

Lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 33

Thể thao

Nhằm giúp quý độc giả tiện theo dõi, Dân Việt xin đăng tải lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 33.

Giá xăng dầu hôm nay 27/11: Trong nước chốt giảm cực mạnh, có loại giảm trên 1.000 đồng/lít
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 27/11: Trong nước chốt giảm cực mạnh, có loại giảm trên 1.000 đồng/lít

Kinh tế

Giá xăng dầu tại phiên điều chỉnh chiều nay 15 giờ ngày 27/11, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh đồng loạt, với mức giảm sâu từ 500 đồng đến trên 1.000 đồng/lít.

Ba đứa trẻ mồ côi cha mẹ trong lũ ở Đắk Lắk
Nhân ái

Ba đứa trẻ mồ côi cha mẹ trong lũ ở Đắk Lắk

Nhân ái

Trong lúc cố gắng chạy lũ, hai vợ chồng anh Phan Văn Khôi (SN 1974) và chị Phạm Thị Như Thùy (SN 1985) ở xã Hòa Mỹ (tỉnh Đắk Lắk) đã bị dòng nước cuốn trôi và thiệt mạng. Ba đứa con của họ, trong đó có một bé 10 tuổi, bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi. Thông qua Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, bạn đọc đã gửi hỗ trợ, động viên mong các em sớm vượt qua khó khăn, nghịch cảnh.

Nữ cao thủ sở hữu võ thuật lợi hại hơn Lý Tiểu Long, Diệp Vấn là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Nữ cao thủ sở hữu võ thuật lợi hại hơn Lý Tiểu Long, Diệp Vấn là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Nữ cao thủ huyền thoại này có tầm ảnh hưởng trong võ thuật còn hơn cả Lý Tiểu Long, Diệp Vấn. Người đó chính là Ngũ Mai (Wu Mei) - một nữ tu tại chùa Thiếu Lâm và sống vào khoảng thế kỷ 16.

Thủ môn U22 Việt Nam: Cao 1m83, cạnh tranh suất bắt chính với Trần Trung Kiên
Thể thao

Thủ môn U22 Việt Nam: Cao 1m83, cạnh tranh suất bắt chính với Trần Trung Kiên

Thể thao

Hiện tại, thủ môn Cao Văn Bình đang cạnh tranh quyết liệt với với Trần Trung Kiên cho vị trí bắt chính của U22 Việt Nam tại SEA Games 33.

Thủ tướng chỉ đạo 'nóng' để hỗ trợ người dân 4 tỉnh bị mất nhà do lũ lụt có chỗ ở an toàn trước Tết Nguyên đán 2026
Tin tức

Thủ tướng chỉ đạo "nóng" để hỗ trợ người dân 4 tỉnh bị mất nhà do lũ lụt có chỗ ở an toàn trước Tết Nguyên đán 2026

Tin tức

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở khẩn trương rà soát, thống kê, tổng hợp báo cáo cụ thể về số hộ dân có nhà bị sập, đổ, trôi cần phải xây dựng lại; số hộ dân có nhà bị hư hỏng nặng cần phải sửa chữa.

FE CREDIT ghi dấu ấn với loạt giải thưởng uy tín
Kinh tế

FE CREDIT ghi dấu ấn với loạt giải thưởng uy tín

Kinh tế

FE CREDIT tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường tài chính Việt Nam khi xuất sắc đạt Giải Vàng ở hạng mục O2O/New Retail/Innovative & New Tech Sales Channels và Giải Đồng ở hạng mục Real-time Marketing trong khuôn khổ MMA Smarties Vietnam 2025.

Bắc Ninh sau sáp nhập: Giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau
Nhà nông

Bắc Ninh sau sáp nhập: Giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau

Nhà nông

Sau sáp nhập đơn vị hành chính năm 2025, Bắc Ninh còn 99 đơn vị cấp xã với bộ máy tinh gọn hơn. Tỉnh quyết tâm duy trì tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước thông qua chuyển đổi từ hỗ trợ trực tiếp sang phát triển sinh kế bền vững.

Hưng Yên: Thu hồi giấy phép 1 phòng khám, tạm dừng hoạt động khám sức khoẻ 1 phòng khám khác
Xã hội

Hưng Yên: Thu hồi giấy phép 1 phòng khám, tạm dừng hoạt động khám sức khoẻ 1 phòng khám khác

Xã hội

Sở Y tế Hưng Yên vừa thu hồi giấy phép 1 phòng khám, cấm 1 phòng khám khác không được khám sức khoẻ đến khi được cho phép.

Giao xe máy cho con chưa đủ tuổi, phụ huynh bị phạt đến 9 triệu, có thể vướng án hình sự
Chuyển động Sài Gòn

Giao xe máy cho con chưa đủ tuổi, phụ huynh bị phạt đến 9 triệu, có thể vướng án hình sự

Chuyển động Sài Gòn

Chỉ vì một phút chủ quan giao xe cho con, khi cho con chưa đủ tuổi điều khiển xe gắn máy, nhiều bậc cha mẹ đã đẩy con mình vào nguy hiểm và tự đưa mình vào vòng lao lý.

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ 'thấy bắt' trong truyền thuyết?
Nhà nông

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ "thấy bắt" trong truyền thuyết?

Nhà nông

Người ta vẫn gọi nghề đánh cá, trong đó có đánh bắt cá kích thước lớn trên sông Đà Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ mới) là "nghề săn thủy quái". Những câu chuyện về săn lùng, đánh bắt loài cá kích thước lớn "khổng lồ" nơi dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam này khiến chúng tôi không khỏi lạnh người.

Thủ tướng Hungary đã làm châu Âu bối rối chỉ với một câu hỏi
Thế giới

Thủ tướng Hungary đã làm châu Âu bối rối chỉ với một câu hỏi

Thế giới

Trong khi các nhà ngoại giao tiếp tục thảo luận về kế hoạch hòa bình của Mỹ cho Ukraine, căng thẳng ở châu Âu lại một lần nữa leo thang. Các nhân vật chính đều quen thuộc: Thủ tướng Hungary Viktor Orbán ở một bên, và Brussels ở bên kia. Budapest cáo buộc các đối tác của mình kéo dài xung đột.

Nam thanh niên 25 tuổi 'nghiện thủ dâm' sau khi nghỉ việc, phải vào viện điều trị
Xã hội

Nam thanh niên 25 tuổi "nghiện thủ dâm" sau khi nghỉ việc, phải vào viện điều trị

Xã hội

Nam thanh niên 25 tuổi ở Hà Nội, chưa kết hôn, có xu hướng "nghiện thủ dâm" và suy nghĩ lệch lạc tình dục nặng nề hơn sau khi nghỉ việc và phải nhập viện thăm khám, điều trị.

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO vẫn mạnh cấp 12, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển Quảng Ngãi - Khánh Hòa
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO vẫn mạnh cấp 12, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển Quảng Ngãi - Khánh Hòa

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa sẽ chịu ảnh hưởng mạnh bởi cơn bão số 15 - bão KOTO.

Giá vàng hôm nay mới nhất (27/11) áp sát đỉnh cũ: Cửa hàng bán 50 chỉ vàng/người, khách mua bất ngờ vắng vẻ
Thị trường

Giá vàng hôm nay mới nhất (27/11) áp sát đỉnh cũ: Cửa hàng bán 50 chỉ vàng/người, khách mua bất ngờ vắng vẻ

Thị trường

Giá vàng hôm nay 27/11, vàng SJC và nhẫn mặc dù không biến động nhưng giá vẫn neo cao. Trong khi, nhà vàng tiếp tục "chơi lớn" khi bán ra tối đa 50 chỉ vàng nhẫn/người.

Virus cúm A khiến người khỏe mạnh có thể rơi vào tình trạng nguy kịch chỉ trong 48 giờ
Doanh nghiệp

Virus cúm A khiến người khỏe mạnh có thể rơi vào tình trạng nguy kịch chỉ trong 48 giờ

Doanh nghiệp

Số ca cúm gia tăng trong 3 tháng gần đây. Bệnh dễ gây biến chứng ở người già, trẻ em, người suy giảm miễn dịch hoặc có bệnh nền. Hiện tại Hệ thống nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu, vắc xin ngừa cúm có nhiều người đến tiêm chủng nhất.

Những chuyến bay Vietjet chở đầy yêu thương
Doanh nghiệp

Những chuyến bay Vietjet chở đầy yêu thương

Doanh nghiệp

Giữa những dãy thùng hàng chất cao, người kiểm đếm, người ghi phiếu, người bốc xếp…, mọi công việc diễn ra hối hả, khẩn trương để những chuyến bay Vietjet vận chuyển hàng cứu trợ của người dân cả nước đến với đồng bào đang gồng mình giữa vùng mưa lũ. 

Vinachem cam kết tài trợ toàn bộ hóa chất khử khuẩn và xử lý nguồn nước sau mưa lũ cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên
Kinh tế

Vinachem cam kết tài trợ toàn bộ hóa chất khử khuẩn và xử lý nguồn nước sau mưa lũ cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên

Kinh tế

Sáng ngày 25/11/2025, tại trụ sở Bộ Y tế, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã trao tặng 10 tấn Cloramin B và 10 tấn Vi Chlorine nhằm hỗ trợ công tác khử khuẩn, xử lý nguồn nước và phòng chống dịch bệnh tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu ảnh hưởng nặng nề của hoàn lưu những bão liên tiếp trong tháng 11/2025.

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia
Lai Châu Ngày Mới

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Lai Châu Ngày Mới

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác biên phòng và xây dựng lực lượng năm 2025, do Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tổ chức, ông Lê Minh Ngân – Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cần tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào
Tin tức

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

Tin tức

Sáng 27/11, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (02/12/1975 - 02/12/2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane (13/12/1920 - 13/12/2025).

Doanh nghiệp tìm công nhân lành nghề nhưng lao động vẫn thất nghiệp, thị trường lao động Đồng Nai mất cân đối
Kinh tế

Doanh nghiệp tìm công nhân lành nghề nhưng lao động vẫn thất nghiệp, thị trường lao động Đồng Nai mất cân đối

Kinh tế

Thị trường lao động Đồng Nai đang rơi vào tình trạng mất cân đối nghiêm trọng. Doanh nghiệp cần người nhưng lao động lại thiếu kỹ năng phù hợp, đặc biệt là nhóm kỹ thuật và công nghệ cao, gây áp lực lớn cho tăng trưởng kinh tế.

Sẽ có 'ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí”
Kinh tế

Sẽ có "ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí”

Kinh tế

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, dự thảo Luật Tiết kiệm chống lãng phí lấy ngày 31/5 là “Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí”, đây là ngày bác Hồ viết bài “Thế nào là kiệm” đăng trên báo Cứu Quốc ngày 31/5/1949.

Vụ cháy chung cư ở Hong Kong: Chưa có thông tin về nạn nhân là người Việt Nam
Thế giới

Vụ cháy chung cư ở Hong Kong: Chưa có thông tin về nạn nhân là người Việt Nam

Thế giới

Liên quan đến vụ cháy chung cư ở quận Tai Po, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc) cho biết đến sáng 27/11, chưa ghi nhận thông tin về nạn nhân là người Việt.

Hà Nội: Cản trở lực lượng và phương tiện chữa cháy có thể bị phạt đến 50 triệu đồng
Tin tức

Hà Nội: Cản trở lực lượng và phương tiện chữa cháy có thể bị phạt đến 50 triệu đồng

Tin tức

Theo quy định mới của Hà Nội, việc cản trở lực lượng và phương tiện chữa cháy, hàn cắt kim loại mà không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy có thể bị phạt đến 50 triệu đồng.

Ly hôn rồi mới nhận ra lỗi tại mình, tôi đang bế tắc thì phát hiện sự kì lạ 'đáng tiền' của chồng cũ
Gia đình

Ly hôn rồi mới nhận ra lỗi tại mình, tôi đang bế tắc thì phát hiện sự kì lạ "đáng tiền" của chồng cũ

Gia đình

Tò mò, tôi nhờ một người bạn tìm hiểu.

Syngenta Việt Nam bàn giao cầu nông thôn tại An Giang: Tiếp tục mang đến những 'nhịp cầu yêu thương'
Nhà nông

Syngenta Việt Nam bàn giao cầu nông thôn tại An Giang: Tiếp tục mang đến những "nhịp cầu yêu thương"

Nhà nông

Sáng 27/11, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao cầu Kênh Cao Một (ngang nhà 3 Luông) tại ấp Ngọc Tân, xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang.

Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường ra 'tối hậu thư', yêu cầu giải quyết dứt điểm các vướng mắc tại 5 dự án giao thông cửa ngõ
Chuyển động Sài Gòn

Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường ra "tối hậu thư", yêu cầu giải quyết dứt điểm các vướng mắc tại 5 dự án giao thông cửa ngõ

Chuyển động Sài Gòn

Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm, bao gồm cầu đường Bình Tiên và 4 dự án BOT cửa ngõ, được yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ, hoàn tất thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng và tái định cư trước tháng 12/2025, nhằm đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Ngăn chặn hàng nghìn túi xách, giày dép giả mạo thương hiệu nổi tiếng thế giới qua cửa khẩu Hữu Nghị
Bạn đọc

Ngăn chặn hàng nghìn túi xách, giày dép giả mạo thương hiệu nổi tiếng thế giới qua cửa khẩu Hữu Nghị

Bạn đọc

Lực lượng Hải quan vừa liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Campuchia, cất giấu hàng nghìn sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng và giả mạo xuất xứ Việt Nam. Cơ quan chức năng đã xử phạt hơn 250 triệu đồng và buộc tiêu hủy nhiều mặt hàng vi phạm.

Động thái bí mật của quân đội Đức bị tiết lộ
Thế giới

Động thái bí mật của quân đội Đức bị tiết lộ

Thế giới

Quân đội Đức đang xây dựng một kế hoạch phòng ngừa chiến tranh với Nga, bao gồm việc tái triển khai 800.000 quân NATO đến một tiền tuyến được đề xuất ở phía đông, nơi sẽ không đi qua nước Đức, tờ Wall Street Journal đưa tin, trích dẫn các tài liệu kế hoạch mà họ có được.

Tin đọc nhiều

1

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giới thiệu trước Quốc hội thiết bị giám sát người nghiện ma túy

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giới thiệu trước Quốc hội thiết bị giám sát người nghiện ma túy

2

Giá vàng hôm nay (26/11): Tăng mạnh, tiến về đỉnh cũ

Giá vàng hôm nay (26/11): Tăng mạnh, tiến về đỉnh cũ

3

Nghệ sĩ Nhân dân từng đỗ Thủ khoa Đại học, là mỹ nhân được săn đón bậc nhất một thời

Nghệ sĩ Nhân dân từng đỗ Thủ khoa Đại học, là mỹ nhân được săn đón bậc nhất một thời

4

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Kiên quyết đưa ra khỏi vị trí lãnh đạo những cán bộ yếu kém, mất uy tín

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Kiên quyết đưa ra khỏi vị trí lãnh đạo những cán bộ yếu kém, mất uy tín

5

Giá vàng hôm nay mới nhất (26/11) tăng không ngừng: Nhà vàng "chơi lớn", thị trường chợ đen giảm "kịch sàn"

Giá vàng hôm nay mới nhất (26/11) tăng không ngừng: Nhà vàng 'chơi lớn', thị trường chợ đen giảm 'kịch sàn'