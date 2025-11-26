Đã tìm ra 34 tác phẩm xuất sắc nhất tại Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2025

Nhiều phát hiện mới, loạt bài chuyên sâu, độc quyền, đổi mới về hình thức

Tham dự họp Hội đồng giám khảo có các thành viên Hội đồng chung khảo (HĐCK), gồm: Nhà báo Phan Huy Hà - Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo NTNN/điện tử Dân Việt, Chủ tịch HĐCK; nhà báo Đồng Mạnh Hùng - Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV, ủy viên; nhà báo Trịnh Quốc Đông - Phó Trưởng ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam, ủy viên; nhà báo Phan Hải Phương - nguyên Phó Trưởng ban Kinh tế, Báo Nhân Dân, ủy viên; đồng chí Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, ủy viên; chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy, ủy viên; nhà báo Lê Ngọc Hân - Trưởng ban Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn, Báo Nông Thôn Ngày Nay/ điện tử Dân Việt, ủy viên.

Cùng tham dự có các thành viên Tổ thư ký, các tiểu ban sơ khảo Giải báo chí nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III năm 2025.

Toàn cảnh họp chấm chung khảo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III năm 2025. Ảnh: Phạm Hưng.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, nhà báo Phan Huy Hà, Phó Tổng Biên tập báo Nông thôn Ngày nay/ điện tử Dân Việt, Chủ tịch HĐCK cho biết: "Nối tiếp thành công sau 2 mùa giải, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III năm 2025 được tổ chức với quy mô, chất lượng ngày càng được nâng cao. Năm thứ 3 tổ chức, Giải đã thu hút nhiều đơn vị báo chí lớn tham dự, chất lượng tác phẩm ngày càng được nâng cao.

Các tác phẩm năm nay được đánh giá có chất lượng rất tốt và khá đồng đều. Điểm chấm giữa các thành viên Hội đồng chung khảo không chênh lệch nhiều, nên khoảng cách giữa các tác phẩm cũng rất sát. Vì vậy, Hội đồng cần trao đổi, thảo luận kỹ để đi đến thống nhất, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất.

Nhà báo Phan Huy Hà, Phó Tổng Biên tập báo Nông Thôn Ngày Nay/ điện tử Dân Việt, Chủ tịch HĐCK phát biểu tại cuộc họp chấm chung khảo. Ảnh: Phạm Hưng.

Tính đến hết ngày 15/11/2025, thời gian kết thúc nhận tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức đã nhận được 1.866 tác tác phẩm hợp lệ thuộc các thể loại. Trong đó: Báo in, báo điện tử có khoảng 1.300 tác phẩm; phát thanh, truyền hình khoảng 566 tác phẩm.

Nhiều cơ quan báo chí có số lượng tác phẩm dự thi tương đối lớn như các báo: Đài Truyền hình Việt Nam- VTV, Đài Tiếng nói Việt Nam- VOV, Thông tấn xã Việt Nam, Nhân Dân, Lao động, Pháp luật Việt Nam, Tiền phong, Dân trí, Thanh Niên, Đài Phát thanh và Truyền hình TP Hồ Chí Minh, Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh Vĩnh Long, Tạp chí Năng lượng mới - PetroTimes…

Các tác phẩm năm nay đa dạng về thể loại, hình thức. Nhiều tác phẩm dự thi kết hợp tọa đàm, phỏng vấn với hàm lượng thông tin lớn và tính học thuật cao. Nhiều nhóm tác phẩm được đầu tư theo dạng chuyên đề, loạt bài, phân tích sâu, đưa ra lý giải và định hướng, thể hiện rõ chất lượng nghiệp vụ. Không ít tác phẩm đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quy trình sản xuất, truyền tải câu chuyện hấp dẫn, sinh động.

Chuyên gia Hoàng Trọng Thủy đánh giá Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm nay đã tạo được sức hút, sức lan tỏa mạnh. Ảnh: Phạm Hưng.

Đánh giá chung về chất lượng Giải năm nay, chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy khẳng định, từ quy mô, số lượng, chất lượng các tác phẩm, có thể thấy Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam đã thực sự tạo được sức hút và lan tỏa.

Chất lượng tác phẩm nâng cao rõ rệt qua từng năm, xuất hiện nhiều bài viết truyền cảm hứng mạnh mẽ. "Chúng tôi đã chấm rất kỹ lưỡng. Năm nay, chất lượng tác phẩm rất cao và đồng đều, thậm chí chỉ lệch 0,1 điểm cũng đủ tạo khác biệt, thể hiện sự tôn trọng của giám khảo với tác giả và nỗ lực của từng tác phẩm gửi về", chuyên gia chia sẻ.

Cũng theo chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy, năm nay xuất hiện một số phát hiện mới đáng để các nhà quản lý lắng nghe, như giải pháp chống sạt lở bằng cọc gỗ sơn đỏ–trắng đã từng cứu cả một ngôi làng; hay nghịch lý nuôi biển bằng lồng HDPE được ca ngợi nhưng tại miền Trung – miền Nam, sóng lớn đánh dạt vào bờ khiến cá chết hàng loạt vì thiếu oxy.

Hội đồng Chung khảo đánh giá các tác phẩm dự thi chung khảo năm nay có nhiều phát hiện mới, loạt bài chuyên sâu, độc quyền, đổi mới về hình thức. Ảnh: Phạm Hưng.

Tương tự, câu chuyện trồng tỏi Lý Sơn với đề án trải cát biển dẫn tới thất bại, trong khi nông dân lại là người gánh cả rủi ro. Những chi tiết nhỏ nhưng đắt giá này cho thấy báo chí đã đi sâu, đi sát, và rất cần được truyền tải đến những người hoạch định chính sách.

"Tựu trung, Giải năm nay đã khẳng định sức hút riêng, chất lượng chuyên môn tăng lên rõ rệt, ngôn ngữ báo chí trực diện hơn, thực chất hơn. Và quan trọng nhất, nhiều tác phẩm đã phát hiện vấn đề đúng, sâu và kịp thời – mở ra kỳ vọng rằng báo chí nông nghiệp sẽ tiếp tục góp phần định hình các chính sách đi gần hơn với đời sống nông dân", chuyên gia Hoàng Trọng Thủy nói.

Tiếp tục lan tỏa để nói lên tiếng nói của người nông dân

Chia sẻ tại cuộc họp Hội đồng Chung khảo, đồng chí Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, ủy viên HĐCK cho biết, các tác phẩm dự thi đã thể hiện rất rõ sự trăn trở của người viết về nghề báo, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Những loạt bài như "Hành trình chuyển đổi xanh của nông nghiệp Thủ đô" của báo HàNộiMới, loạt bài "Bóc đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn" của Báo Nông Thôn Ngày Nay/ điện tử Dân Việt... đã cho thấy cái nhìn sâu, trăn trở, giải quyết được nhiều vấn đề. Nhiều tác phẩm từ Trung ương tới địa phương đã đưa ra những góc nhìn, thông tin mới, là tài liệu rất quý về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đồng chí Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, ủy viên HĐCK cho biết, các tác phẩm dự thi đã thể hiện rất rõ sự trăn trở của người viết về nghề báo, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ảnh: Phạm Hưng.

Nhất trí với các ý kiến của Hội đồng Chung khảo, theo nhà báo Đồng Mạnh Hùng - Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV, trong bối cảnh nhiều báo, đài phát thanh – truyền hình sáp nhập, việc thu hút được số lượng bài lớn như năm nay là điều không hề dễ.

Chính vì vậy, quy mô, chất lượng tác phẩm đạt được như năm nay rất đáng trân trọng, cho thấy báo NTNN/Dân Việt và Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam luôn giữ được sức hút và sự quan tâm của đội ngũ làm báo nông nghiệp – nông thôn.

Trong các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo năm nay, nhiều vấn đề đã được các nhà báo đề cập sâu, thể hiện thành công cả về chất lượng nội dung lẫn hình thức thể hiện. Đặc biệt, mảng podcast năm nay làm khá tốt. Tuy nhiên, vẫn mong có thêm những tác phẩm dự thi có góc nhìn vĩ mô, về chính sách nông nghiệp – nông dân – nông thôn, các bài viết phản ánh chân dung, câu chuyện người nông dân...

Theo nhà báo Đồng Mạnh Hùng - Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV, nhiều vấn đề đã được các nhà báo đề cập sâu, thể hiện thành công cả về chất lượng nội dung lẫn hình thức thể hiện. Ảnh: Phạm Hưng.

Còn theo nhà báo Phan Hải Phương - nguyên Phó Trưởng ban Kinh tế, Báo Nhân Dân, các bài viết năm nay bám rất sát chủ đề, phản ánh rõ những thành tựu trong hiện thực hoá đường lối, đặc biệt là Nghị quyết 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Dù khai thác từ góc nhìn doanh nghiệp hay địa phương, các tác phẩm đều phong phú, nhiều chi tiết “đắt”, thể hiện rõ tinh thần dấn thân và trách nhiệm của các nhà báo.

Trong bối cảnh cả nước chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, cuộc thi năm nay đặc biệt thành công, tạo sức lan toả lớn khi khắc hoạ được những kết quả nổi bật và gợi mở nhiều vấn đề, nhiều hướng đi cho các quyết sách sắp tới. Điều đáng ghi nhận nữa là hầu hết bài dự thi đều có quy mô tốt, tập trung đúng chủ đề và truyền tải được tinh thần của các chủ trương lớn.

Theo nhà báo Phan Hải Phương - nguyên Phó Trưởng ban Kinh tế, Báo Nhân Dân, ủy viên HĐCK, các bài viết năm nay bám rất sát chủ đề, phản ánh rõ những thành tựu trong hiện thực hoá đường lối, đặc biệt là Nghị quyết 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ảnh: Phạm Hưng.

Nhà báo Trịnh Quốc Đông - Phó Trưởng ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, rất ấn tượng với sự tham gia tích cực của nhiều đài địa phương, trong đó nổi bật là tác phẩm về 40 năm vươn ra biển lớn của Báo, phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long. Đây một tác phẩm nhiều cảm xúc, "rất đời", đã khái quát được 50 năm phát triển của tỉnh một cách sinh động, hấp dẫn.



Tiếp nhận ý kiến, góp ý của Hội đồng Chung khảo, nhà báo Phan Huy Hà - Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo NTNN/điện tử Dân Việt cho biết, các ý kiến của các thành viên Hội đồng Chung khảo là những góp ý rất thiết thực, ý nghĩa. Trên cơ sở các ý kiến, góp ý của Hội đồng Chung khảo sẽ báo cáo lại Ban chỉ đạo, Ban tổ chức để tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng uy tín của mùa giải sau, để Giải báo chí về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam tiếp tục nói lên được tiếng nói của người nông dân.

Nhà báo Trịnh Quốc Đông - Phó Trưởng Ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam bày tỏ ấn tượng với tác phẩm về 40 năm vươn ra biển lớn của Báo, phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long. Ảnh: Phạm Hưng

Tại cuộc họp, Hội đồng Chung khảo đã công bố 34 tác phẩm xuất sắc nhất tại Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III năm 2025.

Theo Thể lệ, Ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2025 sẽ trao 2 giải A trị giá 50 triệu đồng/giải; 4 giải B, mỗi giải 25 triệu đồng; 6 giải C, mỗi giải 15 triệu đồng; 10 giải khuyến khích, mỗi giải 7 triệu đồng cho các tác phẩm xuất sắc nhất ở mỗi hạng mục: báo in và báo điện tử; truyền hình và phát thanh. Đồng thời, trao 10 giải chuyên đề cho các loại hình, mỗi giải 5 triệu đồng.

Lễ trao giải báo chí toàn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam và thi viết tìm hiểu 95 năm truyền thống Hội Nông dân Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 5/12, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam vào 20 giờ tối cùng này.