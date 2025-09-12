Đã xác định tài xế taxi bị tố ép người phụ nữ trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70 km từ Hà Nội về quê

Bắt nhóm thanh niên giả danh công an để cướp tài sản ở TP.HCM
Ba thanh niên đã bị bắt giữ vì giả danh công an, hành hung và cướp tài sản của hai người đang ngồi trong công viên ở TP.HCM.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều 12/9, chỉ huy Công an phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, cho biết lực lượng chức năng đã xác định được danh tính tài xế taxi vụ người phụ nữ bị ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70 km từ Hà Nội về quê.
Tuy nhiên, danh tính người này chưa được lực lượng chức năng tiết lộ. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.
Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh bà Bùi Thị Ly (60 tuổi, dân tộc Mường, quê xã Mường Đồng, tỉnh Phú Thọ) khóc nức nở khi kể việc bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường chỉ khoảng 70 km.
Theo nội dung bà Ly chia sẻ, ngày 11/9, bà đón xe từ bến xe Mỹ Đình để về gần bến xe Hòa Bình (Phú Thọ). Một người đàn ông chủ động tiếp cận, kéo ba lô và trấn an "tôi làm phúc, ai lấy tiền của bà làm gì", rồi đưa bà lên xe.
Khi gần đến nơi, tài xế bất ngờ cho xe chạy quá điểm, khóa cửa và đòi 3,5 triệu đồng. Sau khi bà van xin, người này "giảm giá" xuống còn 2,5 triệu rồi mới cho xuống.
Lê Mạnh Quỳnh bị Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt giam vì nhiều lần rủ bạn gái nhí “ăn trái cấm” tại lô cao su, nhà trọ.