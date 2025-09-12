Người phụ nữ khóc nức nở vì bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70 km từ Hà Nội về quê

Ngày 12/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh bà Bùi Thị Ly (60 tuổi, dân tộc Mường, quê xã Mường Đồng, tỉnh Phú Thọ) khóc nức nở khi kể việc bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường chỉ khoảng 70 km.

Bà Ly bật khóc khi bị thu 2,5 triệu đồng cho chuyến xe dài khoảng 70 km. Ảnh: Chụp từ clip.

Theo nội dung bà Ly chia sẻ, ngày 11/9, bà đón xe từ bến xe Mỹ Đình để về gần bến xe Hòa Bình (Phú Thọ). Một người đàn ông chủ động tiếp cận, kéo ba lô và trấn an "tôi làm phúc, ai lấy tiền của bà làm gì", rồi đưa bà lên xe.

Khi gần đến nơi, tài xế bất ngờ cho xe chạy quá điểm, khóa cửa và đòi 3,5 triệu đồng. Sau khi bà van xin, người này "giảm giá" xuống còn 2,5 triệu rồi mới cho xuống.



Trước sự việc trên, chỉ huy Công an phường Hòa Bình cho biết đã tiếp nhận trình báo của bà Ly và đang khẩn trương điều tra. Cơ quan chức năng đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực, song việc xác minh gặp khó khăn vì bà Ly không nhớ rõ biển số xe.