Trong 2 ngày 19 và 20/8, Đảng bộ Đặc khu Thổ Châu đã tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại tá Nguyễn Văn Ngành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Đại tá Nguyễn Văn Ngành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tặng bức trướng chúc mừng Đại hội “Đoàn kết - Kỷ Cương - Sáng tạo - Phát triển”. Ảnh: Phương Vũ

Đại hội Đảng bộ Đặc khu Thổ Châu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu đến năm 2030, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, giao thông đi lại, điện thắp sáng, nước sạch, được đảm bảo; quy hoạch xây dựng đất đai phù hợp với đặc khu trong đó xây dựng lò đốt rác, nghĩa trang nhân dân, đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện thành công đặc khu Thổ Châu không rác thải nhựa.

Đến năm 2030 đặc khu hoàn thành nông thôn mới nâng cao, tiến đến nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng và hoàn thiện các công trình văn hóa; đón du khách tham quan; hệ thống chính trị đạt trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội. Ảnh: Phương Vũ

Kinh tế phát triển khá ổn định, thu nhập bình quân đầu người 120 triệu đồng/người/ năm; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự, không có tội phạm về ma túy; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số thực hiện hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều dưới 1%...

Với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số; huy động tối đa nguồn lực; đảm bảo quốc phòng an ninh; giữ vững các chỉ tiêu nông thôn mới”. Đại hội đã đánh giá trong giai đoạn 2020 - 2025, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ được phát huy; năng lực quản lý, điều hành của chính quyền từng bước nâng cao; hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội được nâng lên. Kinh tế từng bước phát triển.

Đồng chí Lâm Minh Hiển, Bí thư – Chủ tịch Đặc khu Thổ Châu phát biểu tại đại hội. Ảnh: Phương Vũ

Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2024 đạt 36,57 triệu đồng/người/năm tăng 1,6% so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được nâng lên; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 96% (Nghị quyết 90%), ấp văn hóa đạt 100% (Nghị quyết 100%).

Công tác quốc phòng - quân sự địa phương được lãnh đạo chặt chẽ, thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý, quân nhân dự bị đạt 100%, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 3,49% dân số. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Đại tá Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Phương Vũ

Phát biểu tại đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nguyễn Văn Ngành đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Thổ Châu với truyền thống đoàn kết, kiên cường, sáng tạo đã nêu cao quyết tâm chính trị, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đặc khu Thổ Châu được thành lập trên cơ sở xã Thổ Châu, TP Phú Quốc, có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh là điểm tiền tiêu trọng yếu vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Trong thời gian qua, kinh tế tăng trưởng ổn định hàng năm bình quân đạt 11%, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Cùng với sự phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo.

Ban Chấp hành Đảng bộ Đặc khu Thổ Châu ra mắt đại hội. Ảnh: Phương Vũ

Kết quả đạt được trong thời gian qua góp phần rất quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh; đồng thời, tạo ra những tiền đề, cơ sở vững chắc để Đặc khu Thổ Châu tiếp tục phát triển.

Thời gian tới, để thực hiện các mục tiêu Đại hội đề ra, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị Đặc khu Thổ Châu cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, theo hướng "Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả", vì dân phục vụ.

Tập trung lãnh đạo, tìm ra lối đi đột phá, nhất là phát triển ổn định dân cư, tạo quỹ đất, thu hút đầu tư khi có điều kiện; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với du lịch biển, đưa du lịch và các dịch vụ đi kèm trở thành kinh tế mũi nhọn của Đặc khu.

Một góc Đặc khu Thổ Châu. Ảnh: Phương Vũ

Quan tâm nhiều hơn về nuôi trồng thủy sản lòng bè mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng cường bảo vệ, tái sinh và bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái biển để khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế tập thể, tổ hợp tác để khơi dậy, phát huy hiệu quả tiềm năng kinh tế kết hợp với quốc phòng và quốc phòng kết hợp với kinh tế...

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ Đặc khu Thổ Châu gồm 16 đồng chí, chỉ định Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí; chỉ định Ủy Ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí, đồng chí Lâm Minh Hiển được chỉ định giữ chức Bí thư, Chủ tịch Đặc khu Thổ Châu.