Đặc khu, Việt Nam từng có một đặc khu, đặc khu nào xa đất liền nhất trong số các đặc khu sắp thành lập?

Sẽ thành lập 11 đặc khu trên cơ sở các huyện đảo, tách TP Phú Quốc (của tỉnh Kiên Giang hiện nay) thành hai đặc khu (như vậy tổng số sẽ có 13 đặc khu dự kiến được thành lập), không duy trì mô hình thành phố thuộc tỉnh, thành phố. Đây là tinh thần của Quyết định về phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp do Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình vừa ký.

Quyết định nêu rõ, chuyển các huyện đảo, thành phố đảo hiện nay thành đơn vị hành chính cấp xã có tên gọi là đặc khu.

Theo đó, hình thành 11 đặc khu thuộc các tỉnh, từ 1 huyện đảo, gồm: Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Trường Sa, Hoàng Sa, Phú Quý, Kiên Hải, Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Lý Sơn, Côn Đảo.



Về lịch sử đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo

Ngày 30 tháng 5 năm 1979, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành Nghị quyết về việc thành lập Đặc khu kinh tế Vũng Tàu - Côn Đảo, trực thuộc Trung ương.

Đặc khu này được thành lập trên cơ sở, sáp nhập thị xã Vũng Tàu thuộc tỉnh Đồng Nai; xã Long Sơn thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai; huyện Côn Đảo thuộc tỉnh Hậu Giang.

Mục tiêu của việc thành lập đặc khu kinh tế Vũng Tàu-Côn Đảo là phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tiềm năng dầu khí và du lịch của khu vực.

Đến năm 1991, khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập, Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo sáp nhập vào tỉnh mới này. Thị xã Vũng Tàu trở thành tỉnh lỵ, các huyện Châu Thành, Long Đất, Xuyên Mộc (từ tỉnh Đồng Nai) và Côn Đảo (từ Đặc khu) trở thành các đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngoài Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo đã từng tồn tại, Việt Nam đã có nhiều chủ trương và dự án xây dựng các đặc khu kinh tế khác, tuy nhiên chưa có đặc khu nào được thành lập chính thức sau đó.

Huyện Côn Đảo chụp ở một góc máy ảnh. Huyện Côn Đảo sẽ tiến tới hình thành đặc khu, là 1 trong 11 đặc khu sẽ được thành lập theo chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Ảnh: Vũ Sơn.

Gần đây nhất là đề án xây dựng ba đặc khu kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang), nhưng dự án này đã không được Quốc hội thông qua Luật Đặc khu.

Hiện tại, Việt Nam có một số khu kinh tế ven biển và khu kinh tế cửa khẩu hoạt động theo các quy chế riêng, nhưng chúng không phải là các đặc khu hành chính - kinh tế đặc biệt theo đúng nghĩa.



Thành lập đặc khu Trường Sa

Đặc khu Trường Sa sẽ là 1 trong 11 đặc khu sẽ được thành lập theo chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Đặc khu Trường Sa thành lập trên cơ sở huyện đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa hiện nay. Đây chắc chắn là đặc khu xa đất liền nhất của Việt Nam nếu chính thức đi vào hoạt động.

Huyện đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa hiện có nhiều điểm, đảo xa đất liền (Vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) khoảng 250 hải lý, tương đương hơn 460km.



Huyện đảo Trường Sa là một huyện đảo thuộc tỉnh Khánh Hòa. Huyện Trường Sa được thành lập trên cơ sở quần đảo Trường Sa, một quần thể gồm nhiều đảo san hô, cồn cát và bãi ngầm nằm ở Biển Đông.

Vị trí địa lý của quần đảo Trường Sa có tầm quan trọng chiến lược về kinh tế, chính trị và quân sự đối với Việt Nam và khu vực.

Đảo Sinh Tồn nằm trong quần đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa). Trường Sa sẽ là 1 trong 11 đặc khu sắp tới của Việt Nam và là đặc khu xa đất liền nhất, cách Cam Ranh-Khánh Hòa khoảng 250 hải lý, tương đương khoảng hơn 460km. Ảnh: Thành Đạt (TTXVN).

Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa. Quá trình Nhà nước Việt Nam thực thi và bảo vệ chủ quyền đối với Trường Sa diễn ra qua nhiều giai đoạn:

-Trước năm 1975

Chính thể Việt Nam Cộng hòa quản lý một số đảo chính ở Trường Sa.

-Sau năm 1975

Sau chiến thắng mùa Xuân ngày 30/4/1915 thống nhất đất nước, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tiếp quản các đảo trên quần đảo Trường Sa do quân đội Việt Nam Cộng hòa đóng giữ.

Các giai đoạn sau

Việt Nam liên tục khẳng định chủ quyền, thiết lập hệ thống hành chính, xây dựng các công trình dân sự và quân sự để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Ngày 11 tháng 4 năm 2007, hính phủ Việt Nam thành lập huyện Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, bao gồm thị trấn Trường Sa và hai xã Song Tử Tây và Sinh Tồn.

Trường Sa sở hữu một vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và hùng vĩ. Nước biển Trường Sa xanh trong vắt, những bãi cát trắng mịn trải dài. Các rạn san hô đa dạng và đầy màu sắc là môi trường sống của nhiều loài sinh vật biển quý hiếm.

Dù điều kiện khắc nghiệt, trên các đảo vẫn có những loài cây đặc trưng như bàng vuông, phong ba, phi lao... Bên cạnh vẻ đẹp tự nhiên, Trường Sa còn có các công trình mang dấu ấn chủ quyền như cột mốc, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế, và các công trình phục vụ quốc phòng, an ninh.

Vai trò về quốc phòng, an ninh của quần đảo Trường Sa

Huyện đảo Trường Sa có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược quốc phòng, an ninh của Việt Nam.

Trường Sa là một phần lãnh thổ thiêng liêng, việc bảo vệ vững chắc chủ quyền tại đây có ý nghĩa sống còn đối với an ninh quốc gia. Nằm trên tuyến đường biển quốc tế quan trọng, Trường Sa có vai trò trong việc đảm bảo an toàn và tự do hàng hải.

Trường Sa là tuyến phòng thủ quan trọng, góp phần bảo vệ đất liền từ hướng biển. Sự hiện diện của quân đội và người dân trên đảo góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc.

Việt Nam luôn chủ trương giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, và Trường Sa là một phần trong nỗ lực đó.