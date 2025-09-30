Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Nhà nông
Thứ ba, ngày 30/09/2025 07:43 GMT+7

Đặc sản miền Tây sông nước: Nghề đón bắt cá linh non mùa nước son (Bài 1)

+ aA -
Thiên Long - Thùy Trang Thứ ba, ngày 30/09/2025 07:43 GMT+7
Cánh đồng lúa vàng óng vừa kịp gặt xong, nông dân đầu nguồn miền Tây, trong đó có tỉnh Đồng Tháp đón mùa nước son tràn đồng, dân bà cậu tất bật mưu sinh mùa nước nổi với nghề bắt cá linh non, đêm nào lưới cũng dính đầy cá. 
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Vùng đất cổ ở Tiền Giang tên làng Thành Phố sao lại ví là nơi phát "mỹ nhân, khanh tướng"

Dòng Mekong mang theo phù sa đỏ nặng cho cánh đồng hạ nguồn, cùng với đó là đàn cá linh non theo con nước tràn về báo hiệu một mùa thu hoạch lộc trời gắn bó với bao thế hệ nông dân vùng biên giới. Cực thì có cực, dầm mưa, dãi nắng nhưng bù lại, tiền đầy túi.

Cá linh non – “lộc trời” theo con nước

Những ngày cuối tháng Bảy, cánh đồng Mương Dộp (xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) không còn là ruộng lúa chín vàng như vài tuần trước, mà nay biến thành một mặt gương mênh mông in bóng trời xanh.

Nông dân xã Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp) giăng lưới, đặt dớn một đêm kiếm được gần 10 ký cá linh non. Ảnh: Thiên Linh

Con động vật đặc sản ham lặn ngụp này nuôi thành công ở Bình Phước, bắt bán 320.000 đồng/kg

Trên bờ đê chống lũ chạy dài dòng kênh, từng nhóm nông dân tay xách, nách mang đủ loại nào là dớn, lưới, chài… bắt đầu bám con nước cho vụ mùa “độc nhất, vô nhị” ở miền tây là khai thác nguồn lợi thiên nhiên ban cho: Cá linh non.

Nhiều gương mặt sạm nắng của “dân quê” đã bao đời quen tay lấm, chân bùn, nên chưa bao giờ nghe họ than cực hay lo toan vất vả với cuộc sống thiếu thốn. Lúc nước nổi tràn về, gương mặt mọi người lại bừng sáng lên như chờ đợi mùa bội thu từ con cá nhảy tung tăng theo từng đàn.

Người dân xã Thường Phước (Đồng Tháp) giăng lưới đón bắt cá linh ngay trên cánh đồng ruộng vừa thu hoạch lúa. Ảnh: Thiên Long

Ông Nguyễn Văn Bảy, lão nông ngoài 60 tuổi, ngụ xã Thường Phước (Đồng Tháp) vừa ngồi vá lại tấm lưới cũ, vừa cười xòa: “Lúa năm nay trúng mùa, bà con bán lời kha khá, giờ nước về sớm thì lại có thêm thu nhập theo cái nghề bắt cá linh. Cứ vậy mà xoay xở, nhờ trời nhờ đất, năm nào cũng có cái ăn, cái mặc, dư tiền để sửa sang nhà cửa.”

Bia mộ cổ nhánh dòng họ Nông ở Phúc Sen, tỉnh Cao Bằng viết nội dung gì mà nghe ra ai cũng tâm phục?

Không khí hối hả nhưng rộn ràng, như thể cả xóm cả làng đang chờ đón một mùa hội lớn. Người dân hẹn nhau ra sông từ tờ mờ sáng để đặt dớn, thả lưới. Đêm xuống, ánh đèn pin, đèn pha từ xuồng ghe loang loáng trên mặt nước, soi rõ từng đàn cá linh non lao xao. Cả vùng biên giới sáng rực, tiếng cười nói, tiếng gọi nhau vang vọng giữa cánh đồng mênh mông nước và nước về đêm.

Anh Trần Chí Thanh, nông dân xã Thường Phước, cùng con trai đang vác bộ dớn mới mua từ Tân Châu (An Giang) lội bì bõm ra đồng. Anh chia sẻ: “Năm nay lũ về sớm, cá linh cũng về theo. Từ hôm qua đến giờ, tui bán được gần hai chục ký cá rồi. Thương lái tới tận nơi mua trung bình giá 120 ngàn đồng ký, vừa có tiền, vừa có cá ngon kho ăn cơm. Vất vả nhưng vui lắm!”.

Dòng nước phù sa tràn vào ngập cánh đồng ruộng xã Thường Phước mang theo cá linh non đầu mùa vào đây. Ảnh: Thiên Long.

Bia mộ cổ nhánh dòng họ Nông ở Phúc Sen, tỉnh Cao Bằng viết nội dung gì mà nghe ra ai cũng tâm phục?

Theo ông Trần Hữu Đức, 52 tuổi, vừa thả lưới vừa hồ hởi: “Ngày nào cũng kiếm được 4–5 ký cá linh, bán ra cũng nửa triệu đồng. Nước lên tới đâu thì mình sống theo tới đó. Ba bốn chục năm rồi vẫn thấy cái nghề này vui, chưa bao giờ chán. Hết cá linh tới cá đồng, ốc, cua đều bán giá cao, đến khi nước rút cũng mất gần 3 tháng thu bộn tiền”.

Nhịp sống mùa nước nổi

Cá linh non đầu mùa thường đạt giá cao từ 110.000–120.000 đồng/kg. Những hộ trúng đậm có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.

Như ông Trần Văn Kẻng, ngụ cùng địa phương, người gắn bó với sông nước từ nhỏ, chỉ tay vào dàn dớn ngập trong đồng nước mà nói, năm nay nước về nhanh, cá nhiều, dân mình chắc ăn. Có năm bắt vài chục ký mỗi ngày là chuyện thường. Nước nổi là lộc trời cho đó!”.

Thương lái giao cá linh non cho người mua bán lẻ ở các chợ để bán cho người dân mua về nấu ăn. Ảnh: Thiên Long

Mùa lũ về, không chỉ có cá linh mà còn mang đến tôm, cua, cá rô, cá trê, cùng muôn loài thủy sản. Trên những dòng kênh dọc biên giới, ghe xuồng nối đuôi nhau, tiếng mái chèo khua nước xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng. Ngoài chuyện đặt lưới bắt cá, người dân còn tranh thủ hái bông điên điển, bông súng – những đặc sản trứ danh của mùa nước nổi miền Tây.

Vô khu rừng ở Gia Lai (sau sáp nhập Bình Định), thấy vô số bẫy kẹp, thòng lọng để bắt động vật hoang dã

Đêm xuống, khung cảnh làng quê thật đặc biệt, nhìn xa xa như chợ đêm giữa cánh đồng nước mênh mông.

Từng chùm ánh đèn từ ghe xuồng trải dài theo con nước, soi rọi cả một khúc sông tối. Mỗi khi trúng luồng cá, tiếng reo hò, gọi nhau í ới vang vọng cả đoạn sông nghe rõ mồn một như kề bên tai. Nhiều gia đình, có cả vợ cùng đi chung với chồng nên họ quên cả mệt nhọc vì thức khuya, dậy sớm, giờ đây chỉ còn lại niềm vui chung được mùa cá linh.

Chị Nguyễn Thị Hồng, một người chuyên hái bông điên điển, kể: "Ngày đi cắt bông, tối thì theo chồng ra sông kéo lưới. Vất vả nhưng vui. Có bữa bắt được nhiều cá quá, tụi nhỏ trong nhà ăn không hết, phải kho sẵn đem cho bà con xung quanh”.

Anh nông dân xã Thường Phước giăng lưới trên đồng ruộng chỉ thăm lần đầu được hơn 1 ký cá linh non. Ảnh: Thiên Long

Trong khi bà con hăng hái khai thác “lộc trời”, chính quyền địa phương cũng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân không được dùng kích điện hay những phương pháp tận diệt để đánh bắt. Đây không chỉ là quy định bảo vệ nguồn lợi thủy sản lâu dài mà còn để giữ an toàn tính mạng cho chính người dân.

Theo ông Huỳnh Văn Cuộc, cán bộ Phòng Kinh tế xã Thường Phước, hiện bà con trong xã đã bắt đầu khai thác cá linh non và nhiều sản vật khác của mùa nước nổi. Dự báo sản lượng năm nay dồi dào, có thể vượt hơn những năm trước. Toàn xã có hơn 5.200ha đất sản xuất, thì đa phần đã “xả lũ” đón phù sa, tạo điều kiện để thủy sản sinh sôi.

“Chúng tôi thường xuyên vận động bà con chỉ sử dụng phương tiện truyền thống, tuyệt đối không dùng xung điện. Mùa lũ không chỉ là nguồn sinh kế trước mắt mà còn là tài nguyên quý cho con cháu sau này", ông Cuộc nhấn mạnh.

Sống thuận theo con nước

Người miền Tây, đặc biệt vùng đầu nguồn Đồng Tháp từ bao đời đã quen sống theo con nước. Hết mùa gặt lúa lại đến mùa bắt cá. Hết mùa nước nổi lại quay về gieo trồng. Nhịp sống ấy lặp đi lặp lại nhưng luôn mới mẻ, luôn chứa đựng niềm vui và niềm tin.

Trên dòng Mekong cuồn cuộn, những người nông dân vẫn ngày ngày cần mẫn, vừa gắn bó với thiên nhiên cũng như vừa biết ơn với thiên nhiên. Trong từng con cá linh non hay từng bông điên điển không chỉ có giá trị kinh tế mà còn ẩn chứa tình đất, tình người, niềm tự hào về quê hương.

Mùa nước nổi không chỉ nuôi dưỡng đất đai, thủy sản, mà còn nuôi dưỡng cả tâm hồn người dân miền Tây: Yêu lao động, gắn bó cộng đồng và trân trọng những gì thiên nhiên ban tặng.

Mùa nước nổi những năm trước, đi dọc các tuyến đường vùng trũng thấp khu vực Đồng Tháp Mười (huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Kiến Tường tỉnh Long An cũ) nay là Tây Ninh mới, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân cùng ngồi lại với nhau lựa các loại cá đồng, cua, lươn, vừa thu hoạch để bán cho thương lái. Năm nay cá đánh bắt chưa được nhiều nhưng ai cũng hy vọng vài tuần nữa, niềm vui sẽ nhân đôi.

Gắn bó với nghề đặt dớn vào mùa nước nổi hơn chục năm qua, ông Nguyễn Sơn Hòa (ngụ ấp Láng Sen, xã Vĩnh Châu) cho biết: “Mùa nước nổi về cũng là lúc người dân khai thác thủy sản (giăng lưới, giăng câu, đặt lọp, lờ...) để cải thiện bữa ăn và bán kiếm thêm thu nhập. Cũng như mấy năm trước, đến tầm tháng 7 Âm lịch, tôi sửa lại dớn cũ để đánh bắt cá. Do năm nay nước về chậm, lượng cá đồng không nhiều. Hiện hơn 10 cái dớn của gia đình mỗi ngày thu hoạch hơn 10kg cá tạp các loại, bán được từ 700-800 ngàn đồng.

Đồng Tháp mùa lũ, những dải đồng bằng vốn đã trù phú lại càng thêm sinh động. Người dân nơi đây biết cách xoay xở, vừa canh tác, vừa khai thác thủy sản, vừa gìn giữ môi trường tự nhiên. Nhìn vào nụ cười rạng rỡ của những nông dân sau một đêm trúng cá, mới hiểu hết giá trị của hai chữ “thuận theo”: Thuận theo thiên nhiên để mưu sinh, thuận theo con nước để xây dựng một cuộc sống ấm no.

Mùa cá linh non không chỉ đem đến thu nhập, mà còn là biểu tượng của sức sống, của sự kiên cường, gắn bó giữa con người và sông nước miền Tây – nơi mà mỗi mùa lũ về đất trời lại ngân lên bản nhạc của phù sa của niềm vui lao động và của một quê hương luôn tràn đầy tình người trong nắng gió và phù sa mang theo lộc trời cho dân đầu nguồn tận hưởng.

Đặc sản miền Tây: Bông điên điển, loài hoa dại hoa rau đặc sản(Bài 2)

Tham khảo thêm

Đặc sản mùa nước nổi: Sao lại gọi là cá linh, cách nào để bắt cá linh?

Đặc sản mùa nước nổi: Sao lại gọi là cá linh, cách nào để bắt cá linh?

Con vật 2 càng đầy thịt đậm đà protein, ở Cà Mau sao dân lại gọi là con ghẹ vuông?

Con vật 2 càng đầy thịt đậm đà protein, ở Cà Mau sao dân lại gọi là con ghẹ vuông?

Một loài cá ngon ở Cà Mau sao lại gọi tên là cá dứa, tới mùa kéo hàng đàn tranh ăn trái mắm?

Một loài cá ngon ở Cà Mau sao lại gọi tên là cá dứa, tới mùa kéo hàng đàn tranh ăn trái mắm?

Vì sao một ấp chài lưới của tỉnh Cà Mau lại được gọi là 'Làng Thụy Sĩ'?

Vì sao một ấp chài lưới của tỉnh Cà Mau lại được gọi là "Làng Thụy Sĩ"?

Lá cây dại này ở tỉnh An Giang vì sao ăn với cá đồng khô nướng lại bén mùi, bén vị?

Lá cây dại này ở tỉnh An Giang vì sao ăn với cá đồng khô nướng lại bén mùi, bén vị?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Từng vỡ nợ, anh nông dân Nghệ An này bất ngờ đổi đời, thu 6-8 tỷ/năm nhờ nuôi con đặc sản bình dân dày đặc

Bị đối tác lừa đến vỡ nợ, gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn, anh Bảo ở xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An tưởng chừng phải bán luôn căn nhà bố mẹ để lại. Rồi cơ duyên đến khi anh Bảo bắt tay vào nuôi con ốc bươu đen. Nhờ con ốc bươu đen anh thu về tiền tỷ mỗi năm, trả hết nợ còn có cơ ngơi khang trang nơi quê nhà.

Tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập thành công tỉnh Thái Bình có một khu kinh tế tỷ đô

Nhà nông
Tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập thành công tỉnh Thái Bình có một khu kinh tế tỷ đô

Làng cổ mang tên Trình Phố ở tỉnh Thái Bình-quê hương danh nhân Bùi Viện

Nhà nông
Làng cổ mang tên Trình Phố ở tỉnh Thái Bình-quê hương danh nhân Bùi Viện

Xã mới ở tỉnh Khánh Hòa (sau sáp nhập Ninh Thuận), dân khá giả nhờ nuôi cừu, trồng lúa thơm ra gạo đạt 3 sao OCOP

Nhà nông
Xã mới ở tỉnh Khánh Hòa (sau sáp nhập Ninh Thuận), dân khá giả nhờ nuôi cừu, trồng lúa thơm ra gạo đạt 3 sao OCOP

Đây là tin mới nhất về ảnh hưởng bão số 10 ở Sơn La: Nước lũ đổ ầm ầm, taluy sườn núi sụt, tắc quốc lộ 6

Nhà nông
Đây là tin mới nhất về ảnh hưởng bão số 10 ở Sơn La: Nước lũ đổ ầm ầm, taluy sườn núi sụt, tắc quốc lộ 6

Đọc thêm

Dàn nhạc danh giá của nước Ý thể hiện Tiến quân ca - Quốc ca Việt Nam
Văn hóa - Giải trí

Dàn nhạc danh giá của nước Ý thể hiện Tiến quân ca - Quốc ca Việt Nam

Văn hóa - Giải trí

Toàn bộ nghệ sĩ của Dàn nhạc Massimo - Dàn nhạc danh giá nhất nước Ý đã thể hiện Tiến quân ca - Quốc ca Việt Nam.

Nửa ngày sau trận mưa xối xả, bệnh nhân Bệnh viện K chật vật lội nước đi điều trị
Xã hội

Nửa ngày sau trận mưa xối xả, bệnh nhân Bệnh viện K chật vật lội nước đi điều trị

Xã hội

Sau trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Bualoi gây ngập úng quanh khu vực Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội), nhiều bệnh nhân ung thư bì bõm lội nước vào viện để kịp giờ xạ trị, hóa chất.

Tập đoàn De Heus mua lại CJ FEED & CARE, mở rộng vị thế chiến lược tại châu Á
Nhà nông

Tập đoàn De Heus mua lại CJ FEED & CARE, mở rộng vị thế chiến lược tại châu Á

Nhà nông

Thương vụ này giúp De Heus củng cố vị thế vững chắc tại khu vực châu Á, mở ra cơ hội tiếp cận chiến lược thị trường Hàn Quốc và Philippines, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài đối với các hộ chăn nuôi độc lập trong toàn khu vực.

Gia đình cựu chiến binh 6 người sống trong nhà xập xệ, nguy cơ đổ sập, khốn đốn vì mất 'cần câu cơm'
Chuyển động Sài Gòn

Gia đình cựu chiến binh 6 người sống trong nhà xập xệ, nguy cơ đổ sập, khốn đốn vì mất "cần câu cơm"

Chuyển động Sài Gòn

Bà Nguyễn Thị Diễm, vợ của một cựu chiến binh, đang kêu cứu trong căn nhà dột nát, khốn cùng vì công việc mưu sinh bị cắt đột ngột, khiến cả gia đình 6 người lâm vào cảnh khó khăn kéo dài suốt 11 năm ở ấp Nhị Tân, xã Tân Thới Nhì (trước đây, nay thuộc xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM).

18 đối tượng cầm nhiều hung khí gây rối trong đêm khuya ở Tây Ninh
Pháp luật

18 đối tượng cầm nhiều hung khí gây rối trong đêm khuya ở Tây Ninh

Pháp luật

Nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí chạy xe máy lạng lách tìm nhau để "xử” gây náo loạn đêm khuya. Công an vây bắt cả nhóm.

Vùng đất cổ ở Tiền Giang tên làng Thành Phố sao lại ví là nơi phát 'mỹ nhân, khanh tướng'
Nhà nông

Vùng đất cổ ở Tiền Giang tên làng Thành Phố sao lại ví là nơi phát "mỹ nhân, khanh tướng"

Nhà nông

Đó chính là vùng đất Gò Công, trước đây thuộc tỉnh Tiền Giang, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp, nơi mệnh danh đất hiền đất lành mà Bình Tây Đại Nguyên soái Trương Định chọn làm căn cứ khởi nghĩa. Trong các cuộc chiến tranh vệ quốc, nhiều vùng đất trở thành chiến trường bị tàn phá nặng nề, nhưng riêng mảnh đất nhỏ nằm cuối dòng Cửu Long giữa hai nhánh của Cửa Tiểu và Cửa Đại lại không hề hấn gì.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng AI, “siêu cảng” Việt Nam SuperPort™ của T&T Group gây ấn tượng mạnh tại VIIE 2025
Doanh nghiệp

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng AI, “siêu cảng” Việt Nam SuperPort™ của T&T Group gây ấn tượng mạnh tại VIIE 2025

Doanh nghiệp

“Siêu cảng” ICD Vĩnh Phúc – Việt Nam SuperPortTM tiếp tục gây ấn tượng mạnh tại Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 (VIIE 2025) khi giới thiệu tới công chúng nhiều giải pháp AI hiện đại bậc nhất thế giới. Kết hợp cùng các giải pháp công nghệ đột phá trước đó, “siêu cảng” hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả hệ thống logistics, đưa Việt Nam trở thành một mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhiều hầm chung cư, tòa nhà, khu đô thị cao cấp ở Hà Nội ngập lụt vì mưa sau bão số 10
Nhà đất

Nhiều hầm chung cư, tòa nhà, khu đô thị cao cấp ở Hà Nội ngập lụt vì mưa sau bão số 10

Nhà đất

Sau hơn 24 giờ ảnh hưởng của bão số 10, nhiều hầm chung cư, tòa nhà, khu đô thị cao cấp vẫn ngập trong nước mưa, gây thiệt hại không ít tài sản.

Chỉ có 1 cách để ĐT Malaysia trắng án trước FIFA
Thể thao

Chỉ có 1 cách để ĐT Malaysia trắng án trước FIFA

Thể thao

Sau án phạt FIFA vì gian lận hồ sơ nhập tịch 7 cầu thủ, Malaysia đang kháng cáo nhưng vẫn đối diện nguy cơ bị xử thua tại vòng loại Asian Cup 2027.

'Nga vẫn chưa biết mình sẽ thất bại': EU và NATO tin chắc rằng Ukraine sẽ chiến thắng
Điểm nóng

"Nga vẫn chưa biết mình sẽ thất bại": EU và NATO tin chắc rằng Ukraine sẽ chiến thắng

Điểm nóng

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu von der Leyen đã đưa ra thông báo mang tính lịch sử, chính thức nêu rõ cách thức Ukraine, EU và NATO sẽ giải quyết vấn đề Nga một lần và mãi mãi.

Khoảnh khắc 'tư lệnh' ngành Nông dân và Công Thương giao lưu thân mật cùng hơn 100 nông dân tiêu biểu
Kinh tế

Khoảnh khắc "tư lệnh" ngành Nông dân và Công Thương giao lưu thân mật cùng hơn 100 nông dân tiêu biểu

Kinh tế

Sáng 1/10, bên lề sự kiện Diễn đàn Nông dân Việt Nam lần thứ X, hơn 100 Nông dân Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc đã gặp gỡ, giao lưu với Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và Bộ trưởng Bộ Côn g Thương Nguyễn Hồng Diên.

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”

Văn hóa - Giải trí

"“Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu, gần đất xa trời rồi mới lần đầu tiên được biết, được gặp các anh chị con bác ruột", Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu bày tỏ.

Sản xuất đạt chuẩn VietGAP, OCOP, hữu cơ, nông dân TP.HCM nói giờ chỉ mong bán tốt, đưa ra kiến nghị 'nóng'
Kinh doanh

Sản xuất đạt chuẩn VietGAP, OCOP, hữu cơ, nông dân TP.HCM nói giờ chỉ mong bán tốt, đưa ra kiến nghị "nóng"

Kinh doanh

Sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, tiêu chuẩn hữu cơ, nhiều nông dân giỏi tại TP.HCM cam kết sản phẩm an toàn với người tiêu dùng. Tuy nhiên, họ cần nhiều hơn các chương trình xúc tiến thương mại để bán được hàng và mở rộng thị trường.

Động đất khi đang diễn ra cuộc thi Hoa hậu ở Philippines, đại diện Việt Nam lên tiếng
Văn hóa - Giải trí

Động đất khi đang diễn ra cuộc thi Hoa hậu ở Philippines, đại diện Việt Nam lên tiếng

Văn hóa - Giải trí

Dương Ngọc Ánh cho biết cô và các thí sinh Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2025 vẫn an toàn, sau khi trận động đất xảy ra vào tối 30/9 ở Cebu, Philippines.

Bảo hiểm Bảo Việt khai trương phòng Giám định xe cơ giới 3 tại Đà Nẵng
Bạn đọc

Bảo hiểm Bảo Việt khai trương phòng Giám định xe cơ giới 3 tại Đà Nẵng

Bạn đọc

Hôm nay (1/10), Bảo hiểm Bảo Việt chính thức khai trương phòng Giám định Xe cơ giới 3 tại Đà Nẵng theo mô hình tập trung, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa dịch vụ, đặt sự an tâm và hài lòng của khách hàng làm trọng tâm.

Cử tri TP.HCM lo ngại về đất đai, quy hoạch treo, hạ tầng giao thông
Chuyển động Sài Gòn

Cử tri TP.HCM lo ngại về đất đai, quy hoạch treo, hạ tầng giao thông

Chuyển động Sài Gòn

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri TP.HCM bày tỏ nhiều bức xúc về đất đai, quy hoạch treo, hạ tầng giao thông và chính sách an sinh. UBND thành phố đã chỉ đạo khẩn trương giải quyết, trả lời thẳng thắn từng kiến nghị.

Khuyến nông – “cầu nối” quyết định thành công của chăn nuôi hữu cơ và xây dựng thương hiệu nông sản
Nhà nông

Khuyến nông – “cầu nối” quyết định thành công của chăn nuôi hữu cơ và xây dựng thương hiệu nông sản

Nhà nông

Ngày nay người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến sản phẩm nông nghiệp ngon, bổ, rẻ mà còn đòi hỏi an toàn, thân thiện môi trường. Vì vậy, chăn nuôi hữu cơ là xu thế tất yếu và khuyến nông chính là “cầu nối” giúp nông dân từ sản xuất đến xây dựng thương hiệu.

Trả hồ sơ vụ “ thầy bói ” ở Tây Ninh lừa đảo gần 100 tỷ đồng để điều tra bổ sung thêm 1 hành vi khác
Pháp luật

Trả hồ sơ vụ “ thầy bói ” ở Tây Ninh lừa đảo gần 100 tỷ đồng để điều tra bổ sung thêm 1 hành vi khác

Pháp luật

Tự xưng xem bói “đa tài ” liên tỉnh, bà Trần Thị Kim Dung đã lừa trót lọt 14 bị hại tổng số tiền lên đến gần 100 tỷ đồng chỉ để sử dụng mục đích riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

Tin tức

UBND tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại một số sở, ngành, đơn vị trực thuộc. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp nhấn mạnh, các cán bộ được tin tưởng giao nhiệm vụ đều là những người có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao trong công tác.

Mỹ thừa nhận kênh bí mật để ông Trump đàm phán với ông Putin
Thế giới

Mỹ thừa nhận kênh bí mật để ông Trump đàm phán với ông Putin

Thế giới

Đặc phái viên Mỹ về các vấn đề Ukraine và Nga Keith Kellogg xác nhận rằng, Nhà Trắng thông qua Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đang tiến hành đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin - theo báo Anh The Guardian.

Lai Châu và kỳ tích xóa 7.161 nhà tạm, một chiến dịch của ý Đảng và lòng dân
Lai Châu Ngày Mới

Lai Châu và kỳ tích xóa 7.161 nhà tạm, một chiến dịch của ý Đảng và lòng dân

Lai Châu Ngày Mới

Trên những cung đường cheo leo, hiểm trở bậc nhất Tây Bắc, nơi mây mù và đá núi ngàn đời quyện vào nhau, một câu chuyện cổ tích hiện đại đang được viết nên. Chỉ trong một thời gian ngắn, tỉnh Lai Châu, một trong những địa phương khó khăn nhất cả nước, đã làm nên một kỳ tích “xóa sổ hoàn toàn 7.161 căn nhà tạm, nhà dột nát”. Đây không chỉ là những con số, mà là một cuộc tổng tiến công vào đói nghèo, là minh chứng sống động cho sức mạnh của ý Đảng khi đã hòa quyện với lòng dân.

Nhóm “cái bang” đã cứu mạng chúa Nguyễn Ánh như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Nhóm “cái bang” đã cứu mạng chúa Nguyễn Ánh như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong số những chuyện về sự thoát nạn may mắn của Nguyễn Phúc Ánh (Nguyễn Ánh) còn có chuyện thú vị không kém, đó là việc có lần ông vua tương lai này được những người ăn mày thuộc một nhóm “cái bang” cứu.

Tin mới nhất: Một áp thấp nhiệt đới vừa hình thành sau bão số 10, còn mạnh thêm, sắp đi vào biển Đông thành bão số 11
Nhà nông

Tin mới nhất: Một áp thấp nhiệt đới vừa hình thành sau bão số 10, còn mạnh thêm, sắp đi vào biển Đông thành bão số 11

Nhà nông

Theo tin mới nhất Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 10 vừa tan, lại có một áp thấp nhiệt đới mới hình thành, có khả năng thành bão, đi vào biển Đông thành cơn bão số 11.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc cử tri tại TP.HCM trước kỳ họp Quốc hội thứ 10
Tin tức

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc cử tri tại TP.HCM trước kỳ họp Quốc hội thứ 10

Tin tức

Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổ Đại biểu Quốc hội số 10 tham gia tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XV, tại Hội trường Trung tâm chính trị xã Tân An Hội (TP.HCM).

Con động vật đặc sản ham lặn ngụp này nuôi thành công ở Bình Phước, bắt bán 320.000 đồng/kg
Nhà nông

Con động vật đặc sản ham lặn ngụp này nuôi thành công ở Bình Phước, bắt bán 320.000 đồng/kg

Nhà nông

Tương đồng về môi trường sống nên có thể tăng giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích khi nuôi ba ba kết hợp với cá trê lai ở xã Nha Bích, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Đồng Nai, Bình Phước), nhiều hộ dân đã áp dụng và bước đầu đã mang lại hiệu quả.

Báo Tây Ban Nha vạch trần sự thật về trung vệ nhập tịch của ĐT Malaysia
Thể thao

Báo Tây Ban Nha vạch trần sự thật về trung vệ nhập tịch của ĐT Malaysia

Thể thao

Báo AS (Tây Ban Nha) mới đây đã đăng tải thông tin bất ngờ về gốc gác của cầu thủ nhập tịch Malaysia là Facundo Garcés - người hiện đang khoác áo Deportivo Alaves thi đấu ở La Liga.

Từ chối mổ, bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được cứu sống sau ca can thiệp cân não
Y tế

Từ chối mổ, bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được cứu sống sau ca can thiệp cân não

Y tế

Nhà báo - nhà thơ Huỳnh Dũng Nhân, cây bút phóng sự lừng lẫy một thời, vừa thoát khỏi “cửa tử” sau một ca can thiệp mạch vành cân não kéo dài 3 tiếng tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park (TP.HCM). Từ nỗ lực của ê-kíp do PGS.TS.BS Hồ Thượng Dũng - “đôi tay vàng” trong lĩnh vực tim mạch can thiệp tại Việt Nam - trực tiếp chỉ đạo, bệnh nhân đã được cứu sống mà không phải phẫu thuật mở.

Ký ức Hà Nội: Điều bình dị trong sáng sớm mùa thu thời tem phiếu
Hà Nội hôm nay

Ký ức Hà Nội: Điều bình dị trong sáng sớm mùa thu thời tem phiếu

Hà Nội hôm nay

TP.Hà Nội đang bước vào kỷ nguyên mới với những cây cầu hiện đại bắc qua sông Hồng, những khu đô thị vươn mình mạnh mẽ. Hà Nội hôm nay đã khác xa thời tem phiếu, nhưng cái cốt cách kiên cường, nghĩa tình và giàu hy vọng vẫn nguyên vẹn như thuở ấy...

Đường biến thành sông, dân khổ sở vì ngập triền miên hơn 2 tháng
Chuyển động Sài Gòn

Đường biến thành sông, dân khổ sở vì ngập triền miên hơn 2 tháng

Chuyển động Sài Gòn

Tuyến đường số 2 tại ấp 33, xã Tân Vĩnh Lộc (TP.HCM), đã biến thành sông suốt hơn 2 tháng qua. Tình trạng ngập lụt không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn làm đình trệ sinh kế của hàng trăm hộ dân, khiến cuộc sống đảo lộn.

Huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ khắc phục sự cố tràn đê ở Thái Nguyên
Tin tức

Huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ khắc phục sự cố tràn đê ở Thái Nguyên

Tin tức

Ngay sau khi nhận được thông tin về sự cố tràn đê trên địa bàn, tỉnh Thái Nguyên đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân tự vệ tham gia ứng cứu.

Tin đọc nhiều

1

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

2

Vụ kê khống dịch vụ tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

Vụ kê khống dịch vụ tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

3

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

4

Tin nóng 29/9: Cựu tiền đạo Liverpool và ĐT Australia dẫn dắt Hà Nội FC?

Tin nóng 29/9: Cựu tiền đạo Liverpool và ĐT Australia dẫn dắt Hà Nội FC?

5

Ca sĩ Đức Phúc đến nhà riêng nói lời cảm ơn nhà thơ Nguyễn Duy, bất ngờ được tặng món quà đặc biệt

Ca sĩ Đức Phúc đến nhà riêng nói lời cảm ơn nhà thơ Nguyễn Duy, bất ngờ được tặng món quà đặc biệt