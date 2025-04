Thông tin "gây bão" trong cộng đồng V.I.P (tên fandom của Big Bang) cuối cùng đã trở thành sự thật. Mới đây, YG Entertainment đã chính thức công bố, giọng ca chính đầy nội lực của BIGBANG là Daesung sẽ mang tour diễn solo châu Á "D's WAVE" đến với Việt Nam vào tháng 5 tới. Điểm dừng chân tại dải đất hình chữ S lần này sẽ là TP.HCM.

Đây cũng là điểm đến Đông Nam Á duy nhất trong tour diễn tính đến thời điểm hiện tại, thu hút không chỉ fan Việt mà còn khán giả quốc tế từ Thái Lan, Philippines, Singapore.

Daesung từng đến TP.HCM biểu diễn trong chuỗi đêm diễn vòng quanh Châu Á. Ảnh: D-Label

Concert “Daesung 2025 Asia Tour: D’s WAVE” sẽ diễn ra vào ngày 3/5 tại Khu Liên hợp Thể thao trong nhà Quân khu 7. Với cộng đồng V.I.P Việt Nam, những người đã luôn dành trọn tình yêu và sự ủng hộ cho BIGBANG nói chung và Daesung nói riêng thì đây là tin không thể nào vui hơn.

Daesung được biết đến là một trong những giọng ca hàng đầu của K-pop với âm vực rộng, chất giọng khàn đặc trưng và khả năng truyền tải cảm xúc tuyệt vời. Anh không chỉ thành công với vai trò là thành viên của nhóm nhạc huyền thoại Big Bang mà còn có sự nghiệp solo ấn tượng với nhiều ca khúc ballad sâu lắng và những màn trình diễn live đầy năng lượng.

Concert hứa hẹn sẽ bùng nổ với các ca khúc từ album rock mới "D's WAVE" (phát hành vào tháng 4/2025) như "Universe", các bản "hit" solo ("Look at Me", "Gwisoon"...) và có thể cả nhạc BIGBANG được làm mới lại. Album này đánh dấu sự chuyển hướng sang rock của Daesung, với chủ đề về thanh xuân và hoài niệm.

Giá vé đêm nhạc của Daesung dao động từ 1,5 đến 6 triệu đồng

Hiện tại, giá vé concert dao động khoảng 1,5 triệu đến 6 triệu đồng tùy vào từng vị trí ngồi. Sơ đồ chỗ ngồi và thời gian mở bán vé vẫn đang được ban tổ chức gấp rút hoàn thiện và sẽ sớm được công bố trong thời gian tới. Các V.I.P Việt Nam đang "đếm ngược từng ngày" để có thể sở hữu tấm vé quý giá, được hòa mình vào không gian âm nhạc tuyệt vời và cháy hết mình cùng thần tượng Daesung trên sân khấu.

Sự kiện concert "Daesung 2025 Asia Tour: D's WAVE" hứa hẹn sẽ là một trong những sự kiện giải trí K-pop đáng chú ý nhất tại Việt Nam trong tháng 5 này. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ và khẳng định sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt của BIGBANG và các thành viên của nhóm nhạc đình đám này.