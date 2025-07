Sáng nay (8/7), Ngân hàng Nhà nước tổ chức họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2025.

Thông tin với phóng viên về các chính sách điều hành tín dụng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước), ông Phạm Chí Quang cho biết có nhiều nguyên nhân khiến việc VND vẫn mất giá từ 2,7-2,8%, trong khi từ đầu năm 2024, DXY giảm từ 10%.

Đại diện Vụ Chính sách tiền tệ nhấn mạnh, một trong những lý do nổi bật là việc duy trì lãi suất tiền đồng ở mức thấp.

Theo ông Quang, lãi suất là yếu tố quan trọng trong việc duy trì sức mạnh của một đồng tiền. Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay để đảm bảo tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay. Theo đó, lãi suất cho vay giảm 0,6% so với cuối năm 2024.

Tuy nhiên, việc hạ lãi suất cũng đòi hỏi những đánh đổi. Mặc dù lãi suất thấp giúp tăng khả năng tiếp cận vốn, nó cũng có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của các tổ chức tín dụng. Chính phủ đã chỉ đạo các ngân hàng khắc phục khó khăn về thu nhập thông qua việc hạ thuế và giảm các khoản trái phiếu để hỗ trợ nền kinh tế.

Mặt khác, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ phân tích, khi VND không còn hấp dẫn, đồng USD hấp dẫn hơn, các tổ chức sẽ chuyển sang nắm giữ USD.

"Mặc dù nhìn cán cân thanh toán của chúng ta vẫn ổn định, chúng ta vẫn có thặng dư tốt nhưng dòng tiền chuyển đổi rất nhanh liên quan đến dòng vốn ngoại trên thị trường chứng khoán liên tục rút vốn từ năm 2024 đến nay", ông Quang nhấn mạnh.



Đề cập đến diễn biến tỷ giá và lãi suất trong 6 tháng cuối năm, ông Quang điểm lại thông tin ngay trong sáng cùng ngày, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có công bố mức thuế đối ứng với 14 quốc gia. Ông cho rằng với biểu thuế suất này, dòng vốn FDI sẽ bị ảnh hưởng lớn.

Theo ông Quang, nước ta có độ mở lớn, thị trường xuất khẩu rất lớn đặc biệt xuất khẩu sang Mỹ, vì vậy chính sách thuế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tỷ giá, lãi suất trong thời gian tới khi dòng vốn có sự dịch chuyển giữa các quốc gia.

Bên cạnh đó, ông Quang cho rằng chính sách của FED cũng là điều đáng quan tâm. Theo đó, FED đã trì hoãn giảm lãi suất 2 lần, do chính sách thuế của chính quyền ông Trump. Mặc dù lạm phát các nước Châu Âu, Nhật Bản có xu hướng giảm nhưng lạm phát ở Mỹ lại rất bấp bênh. Trong khi đó chính sách điều hành lãi suất của Ngân hàng Trung Ương Mỹ là dựa trên các số liệu, đặc biệt là dữ liệu việc làm.Trong khi dữ liệu này lại đang có rất nhiều ẩn số.

Vụ trưởng Quang cho rằng, với sự biến động khó lường trước của chính sách giảm lãi suất của FED nên đây sẽ là nhân tố tác động rất lớn sự vận động lãi suất và tỷ giá của VIệt Nam.

Ông Quang cho biết, mặc dù kinh tế nước ta có phục hồi nhất định nhưng số liệu do Bộ Tài chính công bố cho thấy lượng doanh nghiệp rút lui tại thị trường rất lớn nên việc phát triển bền vững của GDP cũng cần phải hết sức cân nhắc vì sẽ tác động lại chính sách tiền tệ của NHNN.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ trong việc tăng trưởng kinh tế và để duy trì mức tăng trưởng 16% trong năm 2025, đến nay, theo ông Quang, lạm phát khả năng cao sẽ kiểm soát được ở mức như quốc hội đề ra là dưới 4,5%.

Với bối cảnh tăng trưởng tín dụng rất ấm nóng như hiện nay, với mức tăng 9,9% so với cuối năm 2024 (tính đến hết tháng 6/2025), ông Quang cho biết NHNN sẽ không chủ quan với tăng trưởng tín dụng.

Theo đó, trong 6 tháng cuối năm, nếu lạm phát được kiểm soát, các ngân hàng thương mại giữ được mức thanh khoản tốt, nợ xấu trong tầm kiểm soát, NHNN sẽ cân nhắc nới thêm zoom cho các ngân hàng còn dư địa.

Đồng thời, với chiến lược dài hạn, NHNN đang tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc duy trì lãi suất và tỷ giá thấp để đảm bảo thanh khoản và ổn định cho hoạt động kinh tế. Mục tiêu là tạo ra một môi trường cho vay hấp dẫn, khuyến khích sản xuất kinh doanh và tăng trưởng.

"Mặc dù lãi suất thấp có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của một số tổ chức, tuy nhiên, điều này cần được nhìn nhận trong bối cảnh tổng thể của nền kinh tế. Việc duy trì lãi suất hợp lý và có tính cạnh tranh sẽ giúp nền kinh tế vượt qua giai đoạn khó khăn và tạo đà cho sự phát triển bền vững", ông Quang nhấn mạnh.

Sáng nay (8/7), tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố đang đứng ở mức 25.121 VND/USD, tăng 8 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.864 - 26.377 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện đi ngang so với cuối tuần trước, ở mức: 23.908 - 26.318 VND/USD mua - bán.

Khảo sát thêm một số ngân hàng thương mại, Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.970 - 26.330 VND/USD, tăng 5 đồng ở cả chiều mua nhưng lại giảm 25 đồng ở chiều bán so với cùng thời điểm sáng hôm qua.

Hay tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.965 - 26.325 VND/USD, giảm 30 đồng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 25.980 - 26.320 VND/USD, cũng giảm tới 30 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng qua.