Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đề nghị Đảng bộ phường Thủy Nguyên tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025 – 2030 để xây dựng phường trở thành trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa sôi động của thành phố Hải Phòng.

Chiều ngày 19/8, Đảng bộ phường Thủy Nguyên tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

250 đại biểu đại diện 2.846 đảng viên thuộc 102 cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ phường dự Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, phường Thủy Nguyên được tập trung đầu tư hệ thống hạ tầng đô thị mới hiện đại; các khu đô thị, khu dân cư mới được đầu tư phát triển với tốc độ rất cao. Đây là nơi đặt Trung tâm Hành chính - Chính trị thành phố, Thủy Nguyên đang vươn mình mạnh mẽ, thực sự trở thành cực tăng trưởng kinh tế phía Bắc thành phố...

Ông Lê Tiến Châu Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh CTTHP.

Để xây dựng phường Thuỷ Nguyên thực sự trở thành trung tâm chính trị - kinh tế - văn hoá sôi động của thành phố Hải Phòng, Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng bộ phường tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: Quan tâm, xây dựng và vun đắp khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy theo hướng khoa học, sâu sát, kỷ luật, kỷ cương, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, nhất là lãnh đạo vận hành thông suốt, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phường Thủy Nguyên cần tạo bước đột phá thu thút nguồn lực đầu tư, tranh thủ nguồn vốn ngân sách nhà nước và thu hút các trung tâm thương mại, y tế, giáo dục, khách sạn cao cấp, khu ẩm thực, vui chơi giải trí; phát triển dịch vụ tài chính, ngân hàng, logistics; khai thác mạnh tiềm năng kinh tế đêm để tạo động lực tăng trưởng mới; xây dựng phường Thủy Nguyên trở thành đô thị xanh, thông minh kiểu mẫu của thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng đề nghị Đảng bộ phường Thủy Nguyên tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với cải cách hành chính trong Đảng; Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận 21 gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, nhất là khi tốc độ đô thị hóa của phường diễn ra nhanh; Quyết tâm xây dựng phường Thủy Nguyên thực sự văn minh, bình yên và hạnh phúc…

Ông Nguyễn Văn Viển - Chủ tịch UBND phường Thủy Nguyên phát biểu tại đại hội. Ảnh CTTHP.

Tại Đại hội, các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với mục tiêu: đến năm 2030, có tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; có nền hành chính hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đạt chuẩn “chính quyền thân thiện”; có hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại; là đô thị xanh, thông minh, văn minh, bền vững; là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa sôi động của thành phố Hải Phòng; các giá trị văn hóa, lịch sử được phát huy, các hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ nở rộ; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Ông Phạm Hưng Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Thủy Nguyên phát biểu tại đại hội. Ảnh CTTHP.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, Đại hội xác định 3 khâu đột phá gồm: đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, “chính quyền số thân thiện”, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân.

Đại hội công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thủy Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 27 đồng chí. Ảnh CTTHP.

Đại hội công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thủy Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 27 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 9 đồng chí.

Đồng chí Phạm Hưng Hùng, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thủy Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các đồng chí Nguyễn Thu Thủy, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường, Nguyễn Văn Viển, Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường được chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy phường.