Đại hội Đảng bộ phường Thiên Hương, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, đô thị xanh bền vững

Phường Thiên Hương được thành lập theo Nghị quyết 1669/NQ-UBTVQH15, ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên cơ sở nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường Thiên Hương, phường Hoàng Lâm và một phần diện tích, dân số phường Hoa Động, phường Lê Hồng Phong (thuộc thành phố Thủy Nguyên cũ) với tổng diện tích đất tự nhiên 24,46 km2 và dân số 47.140 người.

Với vị thế là một phường sát Trung tâm Hành chính - Chính trị của thành phố Hải Phòng, phường Thiên Hương có quy mô dân số lớn, diện tích rộng, tiềm năng phong phú, lực lượng lao động dồi dào, kết cấu hạ tầng từng bước được nâng cấp mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại- dịch vụ, văn hóa – du lịch, công nghệ thông tin, kinh tế số và công nghiệp xanh.

Những năm qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các phường trước kia và nay là phường Thiên Hương với tinh thần đoàn kết, nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị và sự chỉ đạo sâu sát của cấp uỷ các cấp, của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực và niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân đối với Đảng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.



Đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: PV

Bốn phường trước khi sáp nhập về phường Thiên Hương đều hoàn thành về đích xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2025 đạt 100%; thu ngân sách đã hoàn thành đạt 100% chỉ tiêu tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0% vượt chỉ tiêu (0,2%); trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt 5/4 trường đạt (125%); hoàn thành sớm, vượt mức các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng; tỷ trọng các ngành tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ đều vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội đề ra; kinh tế tiếp tục ổn định tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành thương mại- dịch vụ tăng cao, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện, các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa – xã hội phát triển toàn diện, quốc phòng, an ninh được giữ vững.



Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể được chú trọng, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Các mô hình như Chi bộ bốn tốt; Tổ dân phố văn minh, Đảng viên tình nguyện tham gia công tác tại nơi cư trú… đã phát huy hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến tích cực từ cơ sở.



Đại hội Đảng bộ phường Thiên Hương lần thứ I vừa được diễn ra là dịp tổng kết, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2020–2025, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ 2025–2030, với chủ đề xuyên suốt: “Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xây dựng phường Thiên Hương văn minh, hiện đại, phát triển bền vững”.

Các Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: PV

Đại hội xác định các đột phá chiến lược gồm: xây dựng đội ngũ cán bộ đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu có phẩm chất, năng lực, tư duy mới, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển kinh tế; tăng cường kỷ cương thu – chi ngân sách; tạo đột phá trong phát triển kinh tế tư nhân; nâng cấp hạ tầng công nghệ phục vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành; xây dựng phường theo hướng đô thị văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.



Mục tiêu đến năm 2030, phường Thiên Hương xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Huy động tối đa các nguồn lực để chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, phát triển hạ tầng xã hội; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo, nâng cao chất lượng cơ sở y tế khám chữa bệnh; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Để thực hiện được các mục tiêu đó, Phường sẽ đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, thương mại, dịch vụ, công nghiệp xanh của thành phố Hải Phòng; là địa bàn phát triển năng động, đáng sống, văn minh, hiện đại và bền vững. Phấn đấu đến hết năm 2026, chính quyền phường được công nhận đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện”.



Với ý chí thống nhất cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Thiên Hương lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 27 chỉ tiêu chủ yếu; 16 nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược nhằm tạo dấu ấn rõ nét, đưa phường phát triển nhanh, bền vững hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thiên Hương, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: PV

Đại hội công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy phường Thiên Hương nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thiên Hương gồm 27 đồng chí. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 9 đồng chí. Đồng chí Vương Toàn Thu Thủy giữ chức Bí thư Đảng ủy phường. Các đồng chí Dương Thị Thập, Nguyễn Công Diễn giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường. Đại hội công bố danh sách chỉ định đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng bộ phường Thiên Hương trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Nguyễn Văn Phú, Hiệu trưởng trường Chính trị - Tô Hiệu nhấn mạnh: bước vào nhiệm kỳ 2025–2030, trong bối cảnh thời gian đầu của cuộc cải cách hành chính và sắp xếp bộ máy của cả hệ thống chính trị, phường Thiên Hương đứng trước nhiều thời cơ, cơ hội lớn, song cũng đối mặt không ít khó khăn, thách thức.

Đảng bộ phường cần tập trung quán triệt và triển khai "bộ tứ chiến lược" gồm 4 Nghị quyết 57, 59, 66 và 68 của Bộ Chính trị; trong đó có 2 nghị quyết quan trọng tác động đến sự phát triển của phường Thiên Hương trong giai đoạn mới là đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân.

Phát huy tiềm năng, lợi thế, khai thác hiệu quả từ các ngành công nghiệp nhỏ và tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông sản, khai thác tốt các yếu tố văn hóa lịch sử và cảnh quan phục vụ phát triển du lịch văn hóa, huy động mọi nguồn lực trong xã hội; khuyến khích, hỗ trợ và định hướng phát triển khu vực kinh tế tư nhân, trở thành “một động lực quan trọng nhất” theo đúng tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.

Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng phường Thiên Hương trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, thương mại, dịch vụ của thành phố, đồng chí gợi mở một số định hướng: xác định rõ vị trí, vai trò của phường trong quy hoạch tổng thể phát triển của thành phố và các địa phương lân cận; chủ động đề xuất điều chỉnh, lập các quy hoạch liên quan theo hướng tích hợp, hiện đại, khai thác tốt các lợi thế sẵn có; song song với phát triển kinh tế – xã hội, cần quan tâm phát triển văn hóa, giáo dục, thực hiện tốt chính sách xã hội; áp dụng phương thức quản trị hiện đại, minh bạch, phục vụ nhân dân; xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; xây dựng địa bàn phường “không có ma tuý” theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Thành ủy.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm ngay sau Đại hội, đồng chí đề nghị cấp ủy khóa mới nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch hành động theo phương châm rõ ràng; khắc phục hạn chế phát sinh trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn.

Đại hội Đảng bộ phường Thiên Hương không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của địa phương trong điều kiện hành chính mới, mà còn thể hiện quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường trong xây dựng địa bàn phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại, bền vững.