Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh 2025-2030 sẽ đặt chỉ tiêu tăng trưởng GRDP đạt 11-12%, cao hơn mức Trung ương giao

Chiều 29/8, tỉnh Bắc Ninh tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Thị Hương chủ trì họp báo.

Bắc Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 11-12%, cao hơn mức Trung ương giao

Tại buổi họp báo, tỉnh Bắc Ninh thông tin tới các cơ quan báo chí 3 báo cáo: công tác chuẩn bị các Văn kiện Đại hội và tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030; tình hình kết quả đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và đảng bộ xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030; Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2020-2025), phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030.



Chiều 29/8, tỉnh Bắc Ninh tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VG

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, dự kiến diễn ra trong 2 ngày 29 - 30/9. Đại hội có chủ đề “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phát huy tiềm năng, lợi thế và bản sắc văn hóa Kinh Bắc, tự lực, tự cường, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Phương châm đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Trong 5 năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã đạt nhiều kết quả quan trọng: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 8,98%/năm; quy mô kinh tế năm 2025 ước đạt 522 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 5 cả nước; GRDP bình quân đầu người ước đạt 5.810 USD, cao hơn 1,15 lần bình quân cả nước; thu nhập bình quân đầu người ước 69,2 triệu đồng/năm, tăng gần 1,3 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 ước đạt 264.187 tỷ đồng, tăng bình quân 6%/năm.

Dự thảo báo cáo chính trị đề ra 26 chỉ tiêu cụ thể (10 chỉ tiêu về kinh tế, 7 chỉ tiêu về xã hội, 5 chỉ tiêu về môi trường, 1 chỉ tiêu về an ninh, 3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng). Trong đó, tỉnh Bắc Ninh đặt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11-12%, cao hơn mức Trung ương giao là 10,5% tại dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV Đảng.

Trong nhiệm kỳ mới, Bắc Ninh xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; Cơ cấu lại nền kinh tế, vận dụng hiệu quả “Bộ tứ trụ cột”; Tập trung hoàn thiện quy hoạch tỉnh; Phát huy giá trị văn hóa, con người Bắc Ninh; Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện; xây dựng tỉnh Bắc Ninh an ninh, an toàn, thân thiện và hội nhập.

Ba khâu đột phá được đề ra gồm: Nâng cao năng lực hoạch định, thực thi chính sách công; khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tinh gọn bộ máy, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ; đồng thời hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, ưu tiên giao thông, đô thị, năng lượng, hạ tầng số, chuyển đổi xanh và ứng phó biến đổi khí hậu.

Ông Vũ Minh Hiếu – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh thông tin về công tác nhân sự tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VG

Về nhân sự, ông Vũ Minh Hiếu – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết, dự kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 – 2030 có 72 người, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 19 đồng chí. Tỉnh Bắc Ninh thực hiện các bước quy trình nhân sự theo đúng quy định của Trung ương.

Phát triển bao trùm, hài hoà, bền vững giữa các khu vực, địa phương

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Thị Hương cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu nhiệm kỳ đầu tiên sau sắp xếp lại đơn vị hành chính, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Bắc Ninh.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá những thành tựu phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh trong thời kỳ đổi mới và trong 5 năm qua; đề ra những chủ trương, định hướng lớn cho một thời kỳ phát triển mới, năng động, sáng tạo và bền vững, được xác định trong chủ đề Đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Thị Hương phát biểu tại buổi họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VG

Khẳng định Bắc Ninh có điều kiện, vị trí địa lý thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Thị Hương chia sẻ, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh quy hoạch phát triển 30 khu công nghiệp. Sản xuất công nghiệp là trụ cột tăng trưởng kinh tế của tỉnh, tuy nhiên Bắc Ninh không xem nhẹ các lĩnh vực kinh tế khác, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

"Chúng ta xác định phát triển bao trùm, hài hoà, bền vững giữa các khu vực, địa phương" - bà Hương nhấn mạnh và cho biết dự kiến trong nhiệm kỳ 2025-2030, Bắc Ninh sẽ xây dựng 9 chương trình, 12 dự án, trong đó có chương trình riêng về dân tộc, miền núi và chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giúp thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi.

Về kết quả đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và đảng bộ xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Vũ Minh Hiếu - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bắc Ninh thông tin: Đến ngày 29/8, 103/103 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ Bắc Ninh đã hoàn thành việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, bảo đảm đúng tiến độ Kế hoạch số 02-KH/TU của tỉnh và theo đúng chỉ đạo của Trung ương.