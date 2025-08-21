Đứng đầu cả nước về xuất khẩu, tỉnh Bắc Ninh có thêm khu công nghiệp quy mô gần 200ha

Sáng 21/8, tỉnh Bắc Ninh khởi công dự án Khu công nghiệp Song Mai – Nghĩa Trung với diện tích trên 197 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng. Đây là khu công nghiệp đầu tiên được khởi công sau khi hợp nhất hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy công nghiệp tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Ông Vương Quốc Tuấn (thứ 5 từ phải qua) - Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công KCN Song Mai – Nghĩa Trung. Ảnh: Khương Lực

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Vương Quốc Tuấn - Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định, sự kiện khởi công khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi cả nước đang hân hoan tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho biết, sau hợp nhất, tỉnh Bắc Ninh hiện có 33 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 10.100 ha, tỷ lệ lấp đầy khoảng 56%. Trong 7 tháng đầu năm 2025, tỉnh Bắc Ninh đã thu hút 9,9 tỷ USD vốn đầu tư trong nước và 3,9 tỷ USD vốn FDI.

Đáng chú ý, với kim ngạch gần 8,68 tỷ USD, tỉnh Bắc Ninh bất ngờ vượt qua “đầu tàu” thành phố Hồ Chí Minh (đạt 7,81 tỷ USD) để vươn lên thành địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước trong tháng 7/2025.

Với quy mô hơn 197 ha và tổng vốn đầu tư trên 2.800 tỷ đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đánh giá dự án Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung không quá lớn, song đây là khu công nghiệp đầu tiên khởi công sau hợp nhất tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, kỳ vọng tạo cú hích và tiếp nối sự phát triển công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh mới.

Ông Vương Quốc Tuấn - Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại lễ khởi công khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: K.Lực

Với vai trò, định hướng là trung tâm sản xuất công nghiệp phía Bắc, thậm chí là cả nước, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, thông minh và bán dẫn, tỉnh Bắc Ninh đặt kỳ vọng Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung sẽ là điểm nhấn mới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo giá trị gia tăng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, sớm hoàn thành các thủ tục liên quan trên tinh thần công khai, minh bạch; cùng với đó, chính quyền địa phương phối hợp nhà đầu tư để giải phóng mặt bằng nhanh nhất, đón nhà đầu tư sớm nhất, tạo giá trị gia tăng.

Về phía nhà đầu tư, ông Nguyễn Văn Bình, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Hà Nội - Bắc Giang khẳng định, doanh nghiệp sẽ nỗ lực cao nhất để triển khai dự án như kỳ vọng. Đồng thời yêu cầu các nhà thầu của dự án đẩy nhanh tiến độ, thi công bảo đảm an toàn, đáp ứng được yêu cầu về tiến độ của dự án.

Cũng tại buổi lễ, đại diện chủ đầu tư cũng ký kết biên bản hợp tác với Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV), nhằm bảo đảm nguồn vốn triển khai dự án.

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung, thuộc địa bàn phường Việt Yên và phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh do Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Hà Nội - Bắc Giang làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô diện tích 197,1 ha, tổng vốn đầu tư 2.806 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là gần 435 tỷ đồng (chiếm 15,5%), còn lại hơn 2.371 tỷ đồng (chiếm 84,5%) là vốn vay và huy động. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Dự án được triển khai theo hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 có diện tích 139,8 ha, thực hiện trong vòng 22 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất. Giai đoạn 2 có diện tích 57,3 ha, sẽ triển khai từ năm 2026, với thời gian thực hiện 18 tháng. Tiến độ góp vốn và huy động vốn không quá 30 tháng kể từ ngày Nhà nước giao hoặc cho thuê đất.

Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung được quy hoạch theo hướng phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, hướng tới thu hút các ngành công nghiệp sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị trong việc kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.