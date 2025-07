Ngày 2/7, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô.



Tại hội nghị, Trung tướng Trần Ngọc Tuấn, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô và Đại tá Lưu Nam Tiến, tân Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã ký kết biên bản bàn giao nhiệm vụ Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô.



Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Lưu Nam Tiến khẳng định sẽ chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, UBND TP Hà Nội, sự chỉ đạo hướng dẫn của các cơ quan Bộ Quốc phòng, các sở, ban, ngành TP; cùng cán bộ, chiến sĩ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Trung tướng Trần Ngọc Tuấn và Đại tá Lưu Nam Tiến ký kết biên bản bàn giao nhiệm vụ Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: Viết Thành

Chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá cao Trung tướng Trần Ngọc Tuấn, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô. Trong 42 năm công tác, ông đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Ở cương vị nào, ông cũng nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.



Thượng tướng Trịnh Văn Quyết mong muốn và tin tưởng, khi về nghỉ hưu, đại tá Trần Ngọc Tuấn tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" tích cực đóng góp xây dựng địa phương; tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô trong sạch, vững mạnh...



Đối với tân Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô và tập thể Bộ Tư lệnh Thủ đô, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết lưu ý, hiện nay Hà Nội đang có điều kiện tốt để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tuy nhiên bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp, nhất là những xung đột quân sự diễn biến khó đoán định, vấn đề an ninh phi truyền thống cũng đặt ra thách thức rất to lớn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Trung tướng Trần Ngọc Tuấn và Đại tá Lưu Nam Tiến. Ảnh: Viết Thành

Theo Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, hiện nay, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã xác định thực hiện luôn mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại ngay từ đầu nhiệm kỳ mới, nghĩa là vượt trước 5 năm.



Bên cạnh đó, thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thay thế cho Ban chỉ huy quân sự cấp huyện, các tỉnh, thành phố tiến hành tổ chức Ban chỉ huy khu vực phòng thủ. Theo kế hoạch, Hà Nội thành lập 5 Ban chỉ huy khu vực phòng thủ. Đây là nội dung rất mới, mỗi Ban chỉ huy còn quản lý địa bàn rộng hơn tương đương 6 quận, huyện cũ.



Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, bối cảnh mới, nhiệm vụ mới đòi hỏi quân đội phải có tư duy mới về quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc. Bộ Tư lệnh Thủ đô cần tập trung triển khai nhiệm vụ, trước mắt bố trí lực lượng địa bàn bảo đảm không để xảy ra khoảng trống trong lãnh đạo, chỉ huy; chủ động kiến nghị, đề xuất với Thành ủy, UBND TP kiện toàn nhân sự...

Đại tá Lưu Nam Tiến, tân Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Viết Thành

Đồng thời, Bộ Tư lệnh Thủ đô cần quán triệt, triển khai mạnh mẽ các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của từng đơn vị và mỗi cán bộ, chiến sĩ; gắn với chuẩn bị kỹ lưỡng và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, nhất là đại hội các đảng bộ Ban chỉ huy khu vực phòng thủ, trong đó chú trọng xây dựng văn kiện đại hội, bảo đảm đúng trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.



Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, Bộ Tư lệnh Thủ đô cần tiếp cận nhanh nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo định hướng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để cụ thể hóa, gương mẫu tổ chức thực hiện.



Đặc biệt, trong mọi hoàn cảnh, Bộ Tư lệnh Thủ đô phải phát huy dân chủ, giữ vững và không ngừng nâng cao đoàn kết nội bộ; duy trì hiệu quả công tác phối hợp với các ban, ngành, sở thành phố, tất cả hoạt động đặt dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội; xây dựng quy chế làm việc của Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm “đúng vai, thuộc bài”, đoàn kết chặt chẽ, nỗ lực với trách nhiệm cao để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.