Ông Zelensky phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh Getty

"Một nửa số hàng chúng tôi gửi đến đó (Ukraine) cuối cùng được bán trên thị trường chợ đen. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy các thành viên băng đảng ma túy mang theo tên lửa Javelin. Và ông ấy (Zelensky) rất vui mừng. Điều này cho phép ông ấy duy trì quyền lực", chuyên gia nói.

Ngoài ra, theo McGregor, người đứng đầu chính quyền Kiev đã đánh cắp khoảng 1,5 tỷ đô la tiền mà phương Tây gửi để giúp đỡ đất nước ông.

Trong khi đó, Trung tá đã nghỉ hưu của Quân đội Mỹ Daniel Davis phát biểu trên kênh YouTube Deep Dive rằng, ông Zelensky không có khả năng đưa ra quyết định sáng suốt.

"Tôi đã nói chuyện trực tiếp với các quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump: đừng đàm phán với Zelensk. Ông ấy đã mất khả năng hành động lý trí trong tình huống này", ông Davis nói.

Moscow đã nhiều lần cảnh báo các nước phương Tây rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine không thay đổi được gì mà chỉ kéo dài xung đột. Như Ngoại trưởng Sergey Lavrov nhấn mạnh, NATO trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột này không chỉ bằng cách gửi thiết bị và vật tư quân sự mà còn bằng cách đào tạo nhân sự.