Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì họp Thường vụ Quân ủy Trung ương rà soát công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân đội

Chiều 16/9, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương nhằm rà soát công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến tập trung vào việc hoàn thiện các dự thảo văn kiện; rà soát công tác bảo đảm an ninh, an toàn; công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; công tác bảo đảm phục vụ Đại hội; thống nhất thời gian tổ chức Đại hội; giới thiệu nhân sự đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương. Ảnh Bộ Quốc phòng

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý một số nội dung cần tập trung hoàn thành, bảo đảm các điều kiện tốt nhất để Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra thành công. Trong đó, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện kịch bản điều hành chi tiết cho từng phiên làm việc của Đại hội, dành nhiều thời gian để đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân đội.

Đại tướng yêu cầu các đảng bộ trực thuộc, các Tiểu ban Đại hội, bộ phận giúp việc và từng cán bộ được phân công, giao nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương rà soát kỹ lưỡng từng phần việc để bảo đảm tổ chức Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ, toàn diện và chu đáo.