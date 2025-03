Đảm bảo nhà ở xã hội không phải loại hình kém chất lượng

Quy chuẩn xây dựng nhà ở xã hội ra sao?

Từ 1/1/2025, quy định về loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội căn cứ theo Điều 82 Luật Nhà ở 2023. Theo đó, nhà ở xã hội là nhà chung cư, được đầu tư xây dựng theo dự án, phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt.

Điều 27 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP cũng quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định với loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án.

Trong đó, trường hợp nhà ở xã hội là nhà chung cư được đầu tư xây dựng theo dự án thì phải đảm bảo các yêu cầu. Thứ nhất, phải được thiết kế, xây dựng khép kín, tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp tiêu chuẩn áp dụng theo quy định của pháp luật.

Quy chuẩn xây nhà ở xã hội đối với chung cư theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư. Ảnh: Thái Nguyễn



Thứ hai, tiêu chuẩn diện tích sử dụng mỗi căn hộ tối thiểu là 25 m2, tối đa là 70 m2.

Thứ ba, được điều chỉnh tăng tiêu chuẩn diện tích sử dụng căn hộ tối đa, nhưng mức tăng không quá 10% so với diện tích sử dụng căn hộ tối đa là 70 m2 và bảo đảm tỷ lệ số căn hộ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có diện tích sử dụng trên 70 m2 không quá 10% tổng số căn hộ nhà ở xã hội trong dự án.



Ông Lê Trung Thành, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, vụ quản lý hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn cho hệ thống nhà ở xã hội cũng như nhà lắp ghép. Tham mưu về tiêu chuẩn, quy chuẩn cho nhà lắp ghép, vụ trưởng chỉ ra một số tiêu chí về diện tích căn hộ, hình thức đẹp hay xấu, đặc biệt là yêu cầu về an toàn cháy….

Theo đó, đối với nhà thấp tầng, yêu cầu về an toàn cháy sẽ thấp hơn đối với các nhà cao tầng. Các tòa nhà cao tầng thì yêu cầu an toàn cháy càng cao, dẫn đến cao hơn so với quy chuẩn an toàn cháy hiện hành. Vì thế, cần có phương án cho bài toán kinh tế và yêu cầu kỹ thuật.

Nhà ở xã hội không phải nhà ở chất lượng kém

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Hoàng Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần G - Home (doanh nghiệp chuyên xây dựng nhà ở xã hội) cho biết, pháp luật của chúng ta không có quy định nào riêng là chất lượng của nhà ở xã hội thấp hơn nhà ở thương mại.

"Quy định và diện tích xây dựng nhà ở xã hội đều theo Luật Nhà ở 2023. Nhiều địa phương nghiệm thu nhà ở xã hội còn kỹ hơn nhà ở thương mại. Do đó, sẽ không có khái niệm nhà ở xã hội là nhà chất lượng thấp", ông Nam nhấn mạnh.

Cũng theo ông Nam, để những căn nhà ở xã hội hoạt động trơn tru, không xảy ra sự cố, việc bảo trì công trình cần được quan tâm và có biện pháp cụ thể hơn.

"Chúng ta cần có bảo dưỡng định kỳ nhà ở xã hội, ngân sách thì không chỉ dựa vào nguồn bao cấp của Nhà nước được, chính cư dân ở đó sẽ phải bầu ra ban quản trị để làm những việc đó", ông Nam phân tích.

Toạ đàm "Giải pháp đảm bảo có ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội" của Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt sẽ diễn ra vào sáng ngày 1/4.

Trước đó, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, cho rằng, nhà ở xã hội là nhà giá rẻ để đáp ứng nhu cầu nhà ở của đa số người dân có thu nhập trung bình, thu nhập thấp tại đô thị, công nhân lao động,... Nhà giá rẻ nhưng chất lượng "không thấp" mà vẫn phải bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng công trình xây dựng. Đồng thời, loại hình này phải có đầy đủ tiện ích, dịch vụ thiết yếu để phục vụ cư dân.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh khẳng định, nhà ở xã hội không phải là nhà ở chất lượng kém mà được thiết kế theo dự án nhà ở thương mại. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn của nhà ở xã hội cũng giống như nhà ở thương mại chỉ khác là được được hưởng các chính sách ưu đãi, được Nhà nước hỗ trợ, miễn thuế…

Ông Sinh cho biết, mục tiêu về thiết kế của nhà ở xã hội đảm bảo các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và có tính kết nối đảm bảo yêu cầu đặt ra của một dự án nhà ở. Việc thiết kế nhà ở xã hội phải gắn vào modul để có thể lắp ghép, ứng dụng công nghệ vật liệu mới, rút ngắn thời gian thi công.

"Ngoài cảnh quan đẹp, kết cấu bền vững thì các thiết kế cũng cần đảm bảo giá thành phù hợp, thời gian thi công phải nhanh để cuộc thi đạt được hiệu quả tốt nhất với sự tham gia của đông đảo các tập thể, cá nhân kiến trúc sư trong và ngoài nước", ông Sinh nhấn mạnh.