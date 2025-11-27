Chủ đề nóng

Văn hóa - Giải trí
Thứ năm, ngày 27/11/2025 07:11 GMT+7

Đàm Vĩnh Hưng vội vàng gọi điện cho chàng trai 18 tuổi đang đi cứu trợ vùng lũ có họ tên giống hệt nghệ danh mình

Hà Khiết Đan Thứ năm, ngày 27/11/2025 07:11 GMT+7
Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hồ hởi chia sẻ câu chuyện kết nối với một anh chàng có họ và tên giống y hệt nghệ danh của mình.
Đàm Vĩnh Hưng vội vàng gọi điện cho chàng trai có họ tên y hệt nghệ danh mình

Theo nam ca sĩ Xin lỗi tình yêu, thông qua sự giới thiệu của một người em, anh đã vội vàng gọi điện cho chàng trai mang tên "Đàm Vĩnh Hưng" quê ở Đắk Lắk, hiện đang tham gia đội cứu hộ người dân ở vùng lũ.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: “Được một người em kết nối cho Hưng và cháu Đàm Vĩnh Hưng, hai chú cháu gọi video call nói chuyện rôm rả.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gọi video trò chuyện cùng chàng trai 18 tuổi có họ tên y hệt nghệ danh của mình. Ảnh: FBNV

Cháu hỏi chú có biết vì sao con có tên này không, là do mẹ con và cô con rất thần tượng chú nên khi sinh con ra là nhất quyết phải đặt tên con là Đàm Vĩnh Hưng. Nghe vui và hạnh phúc quá! Vì chú cũng có khoảng hơn chục người fans đặt tên con mình theo tên chú. Đặc biệt, con họ Đàm nên đặt tên Vĩnh Hưng dính nguyên combo.

Anh chàng mới có 18 tuổi thôi nhưng suy nghĩ chững chạc và người lớn vô cùng!

Bạn ấy kể, khi đi thuyền xuống vùng lũ hỗ trợ bà con, có lúc nhóm gặp nguy hiểm, suýt nguy hiểm tính mạng nhưng thương bà con mình khổ nên dù lạnh và hiểm nguy vẫn quyết tâm chèo thuyền đi.

Chú có biết đường thuỷ mà chúng con chèo xa tới 40km luôn á chú! Cứ thấy bà con là chèo tới thôi... Chú ơi! Con không có ý muốn mọi người khen hay động viên một mình con đâu vì làm vậy sẽ tội các anh em trong đội của con lắm... Nghe bạn ấy nói mà dễ thương gì đâu”.

Hình ảnh đoàn cứu hộ vùng lũ của anh chàng Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: FBNV

Theo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, lúc đầu anh định tặng cho chàng trai một phần quà. Nhưng chàng trai đề nghị được đổi phần quà đó thành 2 chiếc thuyền cứu hộ mới để nhóm thiện nguyện của cậu tiếp tục đi hỗ bà con vùng lũ. Nghe thế, nam ca sĩ đã quyết định tặng luôn cho nhóm thiện nguyện của cậu 3 chiếc thuyền mới.

“Bạn ấy dễ thương gì đâu! Ai làm cha mẹ của con và đồng đội con sẽ hãnh diện lắm đây. Chúng ta có quyền tin, có quyền tự hào và kỳ vọng vào thế hệ trẻ như cháu, vào các đồng đội có tấm lòng vì cộng đồng như những người đồng đội của cháu”, Đàm Vĩnh Hưng tự sự.

Ngay dưới bài viết của Đàm Vĩnh Hưng, rất nhiều cư dân mạng đã để lại lời bình luận tích cực.

Một số người bình luận: Nay có luôn team cứu trợ Đàm Vĩnh Hưng luôn nha! Hạnh phúc nhất của idol là fan viết tiếp giá trị sống trên thương hiệu idol. Chúc hai chú cháu đem được nhiều niềm vui đến với bà con vùng lũ; Hai chú cháu đều tốt, riêng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lúc nào cũng tuyệt vời, bao nhiêu năm nay yêu giọng hát, phong cách và cả những việc anh ấy làm; Tuyệt vời, cám ơn tấm lòng nhân hậu của hai chú cháu cùng đoàn cứu hộ nhiều...

Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971 tại Đà Nẵng, lớn lên ở TP.HCM. Thời mới đi hát, nam ca sĩ vẫn giữ tên thật.

Nghệ danh "Đàm Vĩnh Hưng" do nghệ sĩ Hoài Linh và ca sĩ Ngọc Thúy đặt cho bắt nguồn từ việc Hoài Linh luôn tin tưởng và quyết tâm tạo dựng sự nghiệp cho Đàm Vĩnh Hưng, mong muốn anh sẽ "vĩnh hưng" (trường tồn, bền vững) trong nghề. Hoài Linh đã từng tuyên bố khi cả hai còn khó khăn rằng sẽ giúp đàn em "bắc ghế mời Đàm Vĩnh Hưng ngồi" và cuối cùng đã làm được điều đó.

Đàm Vĩnh Hưng được biết đến từ đầu thập niên 2000 với các bản hit như: "Bình minh sẽ mang em đi", "Tình ơi xin ngủ yên", "Xin lỗi tình yêu", "Biển tình"... Nam ca sĩ đã có một sự nghiệp thành công với nhiều giải thưởng âm nhạc. Ngoài ca hát, anh còn hoạt động với vai trò giám khảo các cuộc thi truyền hình, nhà sản xuất và kinh doanh.

