Tin Showbiz 24h: Chế Linh không ngăn nổi sự bàng hoàng, Hồ Ngọc Hà thu được 300 triệu trong ngày sinh nhật

Chế Linh không thể ngăn nổi sự bàng hoàng khi về thăm quê

Mới đây, ca sĩ Chế Linh trở về thăm quê hương Ninh Thuận cũ sau chuyến lưu diễn dài ngày. Ông chia sẻ: “Sau chuyến biểu diễn trên du thuyền ở các vùng biển đông Châu Á, Chế Linh về quê thăm nhà, thăm những người thân thương và đi một vòng thăm những thắng tích mang tính cách lịch sử còn in đậm trên quê hương… được ghi vào trong cuốn Chế Linh hồi ký.

Danh ca Chế Linh khi về thăm quê. Ảnh: FBNV

Về quê hương lần này không thể ngăn nỗi sự bàng hoàng, không thể ngăn được dòng nước mắt khi nhìn những cảnh tượng lũ lụt, thiên tai, hết trận này đến trận khác tàn phá xóm làng, nhà cửa, ruộng vườn. Chỉ còn biết cúi đầu cầu nguyện Thượng Đế ban phước lành”.

Hồ Ngọc Hà thu được 300 triệu đồng trong ngày sinh nhật

Trong ngày sinh nhật đón tuổi mới, Hồ Ngọc Hà thu được số tiền 300 triệu đồng để làm các hoạt động thiện nguyện.

Nữ ca sĩ viết: “Năm nay, Hà đón tuổi mới bên gia đình và những người bạn thân thiết. Trong bối cảnh bão lũ lịch sử nhiều khó khăn hiện nay, Hà đã chia sẻ mong muốn thay vì mua hoa, quà cho Hà, hãy dùng số tiền ấy cùng Hà giúp đỡ đồng bào đang chịu ảnh hưởng nặng nề sau lũ. Tổng kết, bạn bè đóng góp, sau đó Hà góp thêm vào tổng số tiền là 300 triệu đồng.

Hồ Ngọc Hà nhận được 300 triệu đồng trong ngày sinh nhật. Ảnh: FBNV

Toàn bộ số tiền này Hà sẽ dành cho các hoạt động thiện nguyện khắc phục sau bão lũ như: hỗ trợ chi phí cho một số gia đình thiệt hại nặng, trao học bổng cho các em nhỏ khó khăn vùng lũ...

Hà cùng công ty sẽ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính quyền tại một vài địa phương bị ảnh hưởng nặng để trao cho những hoàn cảnh khó khăn sau bão lũ”.

Phương Nam phim Mưa đỏ cảm ơn nhân vật Tạ sau khi giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc

Tối 25/11, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 đã chính thức bế mạc tại TP.HCM. Diễn viên Phương Nam của phim Mưa đỏ vinh dự được trao giải giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc.

Phương Nam giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc. Ảnh: FBNV

Nam diễn viên chia sẻ cảm xúc sau khi đoạt giải: “Xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Điện ảnh Quân đội nhân dân và đạo diễn Đặng Thái Huyền đã tin tưởng trao anh Tạ cho Phương Nam. Chúng tôi bước vào hành trình Mưa đỏ không phải bằng những lời hứa mà bằng một niềm tin rất lớn dành cho nhau.

Phần thưởng này, cho phép tôi được kính dâng đến hương hồn các anh hùng liệt sĩ – những người đã đánh đổi xương máu để chúng ta có được hòa bình hôm nay. Và tôi tin, ở một nơi nào đó, ông nội cũng đang mỉm cười và tự hào về cháu của ông.

Xin trân trọng cảm ơn tình yêu thương của quý vị khán giả dành cho Mưa đỏ, cho Tiểu đội 1 và cho anh Tạ. Chính nhờ tình cảm ấy mà tôi mới có cơ hội đứng trên sân khấu này.

Một lời cảm ơn đặc biệt gửi đến Yến Trịnh và Nguyên Ốc đã luôn bên cạnh, động viên và là nguồn động lực lớn để tôi vượt qua những thử thách, khó khăn để hành trình này trở nên trọn vẹn và đẹp đẽ hơn.

Và cuối cùng, xin dành lời cảm ơn thiêng liêng nhất cho một người đặc biệt: Cảm ơn anh Tạ!

Victor Vũ hé lộ dự án phim mới trong ngày sinh nhật

25/11 là ngày sinh nhật tuổi U50 của đạo diễn Victor Vũ. Anh không tổ chức sinh nhật ồn ào mà lặng lẽ viết đôi dòng cảm xúc trên trang cá nhân.

Victor Vũ hé lộ dự án phim mới trong ngày sinh nhật. Ảnh: FBNV

Nam đạo diễn viết: “Sinh nhật U50 năm nay thật ý nghĩa, mình thấy biết ơn cuộc sống. Biết ơn vì vẫn được làm những bộ phim mà mình yêu thích, những câu chuyện luôn truyền cảm hứng và khiến mình hào hứng mỗi ngày. Và tuyệt nhất là vẫn có cơ hội đồng hành cùng Thám Tử Kiên trong một hành trình mới đầy thú vị”.

Trước đó, đạo diễn Victor Vũ tiết lộ thêm về quá trình hình thành ý tưởng cho phần phim tiếp theo rằng: “Tôi không muốn phần phim thứ hai chỉ là một phiên bản Thám Tử Kiên “nâng cấp”. Tôi mong mang đến trải nghiệm điện ảnh mới, không chỉ từ cốt truyện mà còn là cách kể chuyện.

Và khi được đọc Phục Gia Truyện của nhà văn Hồng Thái, tôi đã có ấn tượng và cảm hứng mạnh. Tác phẩm là một kho tàng tư liệu rất lớn, không chỉ về bối cảnh lịch sử mà còn ở hệ thống nhân vật và tư tưởng, tạo tiền đề để tôi phát triển Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim”.

