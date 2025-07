Nhờ có sự chủ động trong chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất nên việc tiếp đón, phục vụ người dân được đảm bảo, qua đó tạo niềm tin, phấn khởi trong nhân dân.

Ông Phan Minh Sơn, ấp 1, Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang mới cho biết, sáng 2/7, ông đến Trung tâm phục vụ hành chính công của đặc khu để làm lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được cán bộ phụ trách hướng dẫn photo bổ sung một số giấy tờ có liên quan và đã tiếp nhận hồ sơ hẹn trả kết quả trong 1 tuần tới.

"Tôi vui mừng vì không phải đi lại xa xôi, tàu phà để vào trung tâm thành phố làm các thủ tục như trước đây. Không chỉ vậy, tôi còn phấn khởi hơn trước tinh thần, thái độ phục vụ người dân của cán bộ", ông Sơn nói.

Chiều 2/7, ông Trương Văn Sơn cũng đến Trung tâm phục vụ hành chính công Đặc khu Kiên Hải của tỉnh An Giang mới làm thủ tục đăng ký kinh doanh và hướng dẫn kê khai thuế.

Chưa đầy 20 phút, cán bộ đã hướng dẫn ông Sơn hoàn thành các thủ tục trực tiếp trên giấy và hệ thống trực tuyến.

Người dân đến làm các hồ sơ, thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang mới sau sáp nhập tỉnh Kiên Giang với tỉnh An Giang cũ.

"Không chỉ tôi, tất cả người dân ở xã đảo Hòn Tre cũ giờ là Đặc khu Kiên Hải đều phấn khởi trước chủ trương sắp xếp, tinh gọn lại tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Không chỉ tiết kiệm ngân sách Nhà nước, mà việc giải quyết thủ tục của người dân, doanh nghiệp được nhanh gọn, không phải đến nhiều nơi, nhiều cấp như trước đây", ông Trương Văn Sơn bày tỏ.





Theo ông Trần Tiến Thẳng, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công Đặc khu Kiên Hải, Trung tâm phục vụ hành chính công hiện có 6 công chức. Đơn vị cũng sử dụng thêm 7 cán bộ của các phòng ban chuyên môn nhằm đảm bảo tiếp nhận và giải quyết tốt các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Tất cả cán bộ này được tham gia các buổi tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, các khóa cập nhật kiến thức, quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính mới theo quy định.

Tại ấp Hòn Tre, Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang mới

Ông Lê Minh Trị, Phó Chủ tịch Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang cho biết, Đặc khu Kiên Hải được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại của 4 xã đảo trước đây gồm: Hòn Tre, Lại Sơn, Nam Du và An Sơn. Do các địa bàn thuộc biển đảo, việc đi lại của người dân khó khăn nên địa phương bố trí ở mỗi địa bàn xã cũ trước đây một tổ cán bộ phụ trách với nhiệm vụ chính là phục vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp. Người dân có thể nộp hồ sơ thông qua nhiều kênh như, trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc ở các tổ cán bộ phụ trách địa bàn xã cũ hay nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Trong 2 ngày qua, hoạt động phục vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp được thông suốt, kịp thời.

Phó Chủ tịch Đặc khu Kiên Hải cho hay, thời gian tới, lãnh đạo đặc khu tăng cường kiểm tra, đánh giá lại các hoạt động cũng như khó khăn, vướng mắc để có điều chỉnh, bổ sung, đề xuất cấp trên giải quyết theo tình hình thực tế của địa bàn. Địa phương tập trung triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

"Cùng với đó, chúng tôi đang đề xuất tỉnh tiếp tục đầu tư nâng cấp đường truyền tại một số địa bàn thuộc Đặc khu Kiên Hải nhằm đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục của người dân một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả nhất", ông Lê Minh Trị cho biết.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công Đặc khu Kiên Hải hướng dẫn người dân đăng ký danh mục giải quyết hồ sơ.

Không riêng Đặc khu Kiên Hải, ghi nhận của phóng viên tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Rạch Giá, tỉnh An Giang (phường có đông dân nhất cả nước với 250.661 người) trong 2 ngày làm việc đầu tiên sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp có rất đông người dân đến làm các thủ tục hành chính.

Bà Nguyễn Tú Ly, ngụ phường Rạch Giá chia sẻ vừa hoàn thành thủ tục xin cấp đổi lại sổ đất gắn liền với nhà ở sau hơn 30 phút thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường và được hẹn trả kết quả sau 7 ngày.

"Tôi lớn tuổi nên thuê người chở đi, cũng không rõ về các bước đăng ký như thế nào. Tuy nhiên, tôi được lực lượng đoàn viên, thanh niên hướng dẫn, bấm số thứ tự, chọn thủ tục trên hệ thống điện tử. Cán bộ phụ trách đăng ký đất đai cũng hỗ trợ tôi đến khi làm xong thủ tục", bà Ly nói.

Ông Dương Hồng Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Rạch Giá, kiêm Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công của phường cho biết, trong 2 ngày đầu tiên hoạt động, Trung tâm phục vụ hành chính công tiếp nhận và giải quyết hơn 350 hồ sơ của người dân liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực.

Trong ảnh: Trung tâm hành chính Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang đặt tại đảo Hòn Tre.

Theo ông Tuấn, phường Rạch Giá được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ 9 phường cũ trước đây nên số lượng người dân đến làm thủ tục rất đông. Tuy nhiên, do có sự chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, máy móc, nhân lực nên việc tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ, thủ tục của người dân, doanh nghiệp được kịp thời, chính xác.