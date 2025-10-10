Nước lũ dâng cao bất thường khiến nhiều khu vực tại
xã Trung Giã và Đa Phúc (TP Hà Nội) bị cô lập. Hàng chục nghìn
người phải sơ tán khẩn cấp trong đêm để bảo đảm an toàn tính mạng.
Ghi nhận của PV Dân Việt từ đêm mùng 9 đến rạng sáng
10/10 cho thấy, đoạn Quốc lộ 3 cũ qua phố Nỉ bị ngập sâu, nhiều phương tiện
không thể qua lại. Lực lượng chức năng phải bố trí xe cứu hộ gầm cao để chở người
dân qua vùng ngập.
Trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, đoạn qua xã Trung Giã
cũng bị nước tràn qua, ngập nhẹ khoảng 100m ở chiều về Hà Nội, khiến phương tiện
lưu thông khó khăn. Đường sắt Hà Nội – Thái Nguyên qua thôn Xuân Sơn bị sạt lở
khoảng 30m, nước tràn vào làm ngập nặng các thôn Đo, Trung Kiên.
Căng mình giữa dòng nước dữ
Tối 9/10, toàn xã Trung Giã chìm trong bóng tối do mất điện.
Ông Nguyễn Bá Hoàng – Chủ tịch UBND xã cho biết, nhiều khu vực bị ngập sâu,
các phương tiện gần như tê liệt.
Sau bữa cơm vội, gia đình anh Nguyễn Văn Thắng (40 tuổi,
thôn Trung Kiên) lại hò nhau kê tủ lạnh, máy giặt, ti vi lên cao để phòng nước
lũ dâng. “Từ 18 giờ ngày 8/10, nước sông Cầu bắt đầu tràn vào. Chúng tôi phải
chạy thóc vừa thu hoạch lên chỗ cao, rồi dùng bao tải cát, bạt nilon chắn dòng
nước phía sau nhà”, anh Thắng kể.
Cụ Nguyễn Tiến Bộ (73 tuổi, bố anh Thắng) vẫn chưa hết bàng
hoàng: “Tôi sống ở đây cả đời, chưa bao giờ thấy nước lũ dữ như thế này. Nước
chảy cuồn cuộn như thác.”
Không riêng nhà anh Thắng, nhiều hộ dân trong xã phải thức
trắng đêm chống lũ. Anh Nguyễn Văn Hiệp (39 tuổi) cho biết nhà anh ngập hơn 1m,
nước sạch khan hiếm. “Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ thấy cảnh này,” anh nói.
Cứu hộ xuyên đêm, đưa dân đến nơi an toàn
Sáng 10/10, lực lượng cứu hộ 116 đã có mặt tại thôn Đo để tiếp
cận và hỗ trợ hơn 120 hộ dân, khoảng 650 nhân khẩu.
Ông Ngô Xuân Huy, thành
viên đội cứu hộ cho biết, các anh phải đi từ Thái Nguyên, vòng gần 100 km
mới đến được do các tuyến đường bị chia cắt. "Sáng nay nước rút, đội mới có thể
tiếp cận hỗ trợ bà con", Huy nói.
Một số người đi làm về bị mắc kẹt trong đêm cũng được lực lượng
cứu hộ giúp đỡ. Bà Nguyễn Thị Hường kể: “Tôi và một đồng nghiệp bị kẹt lại, may
được người dân thôn Đo cho trú tạm. Sáng nay lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài, mừng
rơi nước mắt”.
Anh Nguyễn Văn Cường, người dân thôn Đô Tân cho biết ngay từ
đêm 7/10, chính quyền đã cảnh báo nước sông Cầu, sông Cà Lồ có thể vượt mức lịch
sử.
“Đêm 8/10, nước tràn qua một số điểm, nhiều tuyến đường biến mất. Thủ tướng
và lãnh đạo Hà Nội đã đến tận nơi kiểm tra, động viên bà con”, anh nói.
Lên phương án sơ tán, di dời gần 4 vạn dân, chuẩn bị phương án ứng phó xấu nhất
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội,
tính đến 7h sáng 10/10, nước sông Cầu và sông Cà Lồ dâng cao, tràn qua 7 km đê
Đô Tân và 1 km đê Vòng Ấm, có nơi cao tới 1m. Toàn xã Trung Giã có 18 thôn bị
cô lập, với hơn 4.000 hộ dân (hơn 16.000 người) chịu ảnh hưởng.
Tại xã Đa Phúc, hơn 978 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, sáu
tuyến đường giao thông bị chia cắt. Trên tuyến đê Tả Cà Lồ xuất hiện ba điểm sạt
lở, cùng hiện tượng “bãi sủi” tại K24+300 đê Hữu Cầu – nơi từng sạt nghiêm trọng
năm 2024.
Tổng cộng, hai xã Trung Giã và Đa Phúc có khoảng 35.800 người
phải sơ tán hoặc có nguy cơ phải di dời.
Hơn 1.270 cán bộ, chiến sĩ được huy động từ Bộ Tư lệnh Thủ
đô, Quân đoàn 12, Binh chủng Hóa học, Công an TP Hà Nội… cùng 20 xe tải quân sự,
33 xuồng máy, hàng nghìn bao tải cát, máy bơm, vật tư chống tràn được điều đến
hiện trường. Bộ Quốc phòng cũng chuẩn bị sẵn phương án điều trực thăng cứu hộ nếu
khu vực bị cô lập hoàn toàn.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các lực
lượng “không để dân đói, rét hay thiếu nơi ở an toàn, tuyệt đối không để xảy ra
thương vong”, đồng thời lên kế hoạch sơ tán khoảng 38.500 người tới trường học,
nhà văn hóa, doanh trại quân đội.
Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường trong đêm
Tối 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Bí thư Thành ủy Bùi
Thị Minh Hoài đã có mặt tại hai xã Trung Giã, Đa Phúc để kiểm tra, động viên
người dân và các lực lượng làm nhiệm vụ.
Thủ tướng yêu cầu Hà Nội và các bộ, ngành liên quan không chủ
quan, theo dõi chặt diễn biến lũ, chuẩn bị sẵn phương án xấu nhất để bảo đảm an
toàn cho người dân.
Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh: “Phải sẵn sàng lực lượng,
phương tiện, đặc biệt là quân đội, để di dời người dân khi cần thiết, không để
ai bị bỏ lại phía sau.”
Tại hiện trường, Thủ tướng trực tiếp gọi điện chỉ đạo Thứ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp điều tiết nước trên các hồ
đập hợp lý, tránh gây vỡ đê hạ lưu. Ông cũng gửi lời cảm ơn các lực lượng đã
“thức trắng đêm vì an toàn của nhân dân”.
Trong khi nước lũ vẫn chưa rút hẳn, người dân Trung Giã và
Đa Phúc vẫn bám trụ, canh chừng từng mực nước, từng cơn gió. Những đôi mắt thâm
quầng sau đêm trắng lo toan, nhưng ánh lên niềm tin rằng cơn lũ rồi sẽ qua,
tình người ở lại – sáng như ngọn đèn giữa đêm mưa dữ.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, mực nước các sông lớn qua địa bàn (sông Đà, sông Hồng, sông Đuống) hiện dưới báo động I, nhưng vẫn đang ở mức cao.
Mực nước sông Cầu đang vượt báo động III (8m) là 2,06m, vượt mực nước lũ thiết kế (9,4m) là 0,66m.
Mực nước sông Cà Lồ đang vượt mức báo động III (8m) là 1,56m và trên mực nước lũ thiết kế (9,5m) là 0,06m.Trong khi đó, mực nước sông Tích, sông Bùi trên báo động II; sông Đáy ở mức trên báo động I; sông Nhuệ, sông Mỹ Hà ở mức dưới báo động I.
Hồ thủy điện Tuyên Quang đang mở 2 cửa xả đáy; hồ thủy điện Lai Châu mở 1 cửa xả mặt; hồ thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy; hồ Núi Cốc mở 5 cửa xả tràn.
Hầu hết mực nước tại các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn Hà Nội (hồ Suối Hai, Đồng Quan, Tân Xã, Xuân Khanh, Quan Sơn, Văn Sơn, Kèo Cà...) vẫn ở mức cao, vượt ngưỡng tràn (xả tràn tự do), theo báo cáo.
