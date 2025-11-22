Thực hư tin đồn hàng trăm người tử vong do lũ ở xã Hoà Thịnh, Đắk Lắk

Sáng 22/11, trao đổi với PV Dân Việt, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk - ông Lê Chí Hoại khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc “hàng trăm người chết do lũ” tại địa phương là không đúng sự thật.

Ông Hoại cho biết sau khi xuất hiện tin đồn, chính quyền xã đã rà soát toàn bộ các thôn, đồng thời phối hợp lực lượng chức năng để kiểm tra thông tin.

“Đến thời điểm này, trên địa bàn xã không có chuyện hàng trăm người tử vong như các thông tin thất thiệt đang lan truyền”, ông Hoại nói.

Nhiều khu vực tại tỉnh Đắk Lắk hiện đang ngập sâu. Ảnh: C.N

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Đắk Lắk đến 20 giờ ngày 21/11, toàn tỉnh ghi nhận 27 người chết, 8 người mất tích và 2 người bị thương do mưa lũ. Các cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương cứu hộ, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng và thống kê thiệt hại cụ thể theo từng địa phương.

Lãnh đạo xã Hòa Thịnh đề nghị người dân không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang trong bối cảnh mưa lũ diễn biến phức tạp. Chính quyền xã tiếp tục theo dõi tình hình và cập nhật khi có số liệu chính thức.