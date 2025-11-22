Bộ Công an điều động, bổ nhiệm 3 Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng và Giám đốc Bệnh viện

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh làm Cục trưởng An ninh nội địa Bộ Công an

Chiều 20/11, tại trụ sở Công an tỉnh Ninh Bình, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng về công tác cán bộ. Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình được điều động giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh nội địa. Ảnh: CANB.

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an, đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an, kể từ ngày 21/11. Lễ công bố Quyết định Cục trưởng Cục An ninh nội địa đối với đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh được Bộ Công an tổ chức vào thời gian tới.

Trưởng phòng PC03 Công an tỉnh Quảng Ninh được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng C04 Bộ Công an

Chiều 20/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an, tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thượng tá Bùi Duy Hưng làm Phó Cục trưởng C04 Bộ Công an. Ảnh: C04.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định của Bộ trưởng về việc điều động và bổ nhiệm Thượng tá Bùi Duy Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03) Công an tỉnh Quảng Ninh, đến nhận công tác và giữ chức Phó Cục trưởng C04.

Trước đó, ngày 18/11, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Thượng tá Bùi Duy Hưng, Trưởng phòng PC03, Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng C04.

Phó Giám đốc Công an Quảng Ninh làm Phó Cục Trưởng Cục nghiệp vụ Bộ Công an

Ngày 21/11, tại Công an tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an tổ chức lễ thông báo và công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thượng tá Phạm Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh (ngoài cùng bên trái) được điều động giữ chức vụ Phó Cục Trưởng Cục nghiệp vụ của Bộ Công an. Ảnh: CAQN.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định về việc điều động Thượng tá Phạm Văn Dũng Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Cục Trưởng Cục nghiệp vụ của Bộ Công an.

Quảng Ninh, Lạng Sơn, Ninh Bình có tân Giám đốc Công an tỉnh

Sáng 21/11, tại Công an tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công an chủ trì phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: CA Quảng Ninh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng làm Giám đốc Công tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: langson.gov.vn.

Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động và bổ nhiệm Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công tỉnh Lạng Sơn. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 21/11.

Thượng tá Cù Quốc Thắng, tân Giám đốc Công an Ninh Bình. Ảnh: CANB.

Một ngày trước, tại Công an tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an, công bố Quyết định số 9899/QĐ-BCA ngày 18/11 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình kể từ ngày 21/11.

Phó Cục trưởng Cục Y tế Bộ Công an làm Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an

Chiều 19/11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ Công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Đại tá Nguyễn Thanh Vân, Phó Cục trưởng Cục Y tế làm Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an. Ảnh: CAND.

Tại buổi lễ, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thanh Vân, Phó Cục trưởng Cục Y tế đến nhận công tác, giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an.