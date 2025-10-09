Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo ứng phó lũ lụt tại Hà Nội trong đêm, sẵn sàng di dời khẩn 3 vạn dân

Tối 9/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp có mặt tại địa bàn xã Trung Giã (Hà Nội) để chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ, khi nước sông Cầu và sông Cà Lồ dâng cao, tràn vào qua đê Lương Phúc gây ảnh hưởng, nguy hiểm tới cuộc sống người dân trong đê.



Tại đây có Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền và lãnh đạo chính quyền cơ sở.

Thủ tướng cho biết, ông đã lập tức di chuyển tới hiện trường chỉ sau 3 phút kể từ khi nhận được thông tin.

Thủ tướng Phạm Minh Chính có mặt tại địa bàn xã Trung Giã (Hà Nội) chỉ đạo việc sẵn sàng di dời dân để ứng phó với ngập lụt.

Chỉ đạo khẩn tại địa bàn, Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội phải lên phương án sẵn sàng di dời người dân trong trường hợp khẩn cấp. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội phải chuẩn bị xe để di chuyển 30.000 dân nếu trong đêm 9/10 có sự cố vỡ đê, tràn đê tại sông Công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại các xã Trung Giã, Đa Phúc, thành phố Hà Nội - những nơi đang bị ngập lụt sâu do nước lũ trên các sông dâng cao - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

"Nếu trong trường hợp sông Công không bị vỡ đê, tràn đê, thì ở đây sẽ an toàn. Nếu vỡ đê, thì ở đây thiếu an toàn. Phải chuẩn bị xe để sẵn sàng di chuyển 30.000 dân, bao nhiêu xe tập kết ở đây phải rõ ràng", Thủ tướng chỉ đạo rõ.

Thủ tướng cũng yêu cầu chính quyền cần thông báo rộng rãi, minh bạch, yêu cầu người dân sẵn sàng di chuyển khi có lệnh.

Thủ tướng chỉ đạo lực lượng chức năng. Ảnh Nhật Bắc - VGP

Lực lượng quân đội huy động hai sư đoàn đóng quân tại chỗ, sẵn sàng hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh và ưu tiên di dời người già, trẻ nhỏ, người khuyết tật trước.



Đồng thời, Hà Nội phải chuẩn bị sẵn địa điểm tiếp nhận người dân tại các trường học, nhà văn hóa, khu thể thao… và bảo đảm lương thực, nước uống, nơi ở tạm thời cho bà con.



Thủ tướng thăm hỏi, động viên lực lượng quân đội đang làm nhiệm vụ phòng, chống lũ lụt. Ảnh Nhật Bắc -VGP

“Nếu tình huống kéo dài, tinh thần là phải chuẩn bị sẵn các phương án lâu dài, không được chủ quan. Khi cần cứu dân thì phải kịp thời, chậm trễ là có lỗi với nhân dân”, Thủ tướng nhấn mạnh.



Thủ tướng động viên người dân vùng lũ. Ảnh Nhật Bắc - VGP

Hàng nghìn hộ dân xã Trung Giã ( TP Hà Nội) bị cô lập do nước sông Cầu, sông Cà Lồ dâng cao vượt báo động 3. Ảnh: Sông Bùi

Tiếp thu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và lãnh đạo địa phương khẳng định đã phân công cụ thể từng đầu mối, triển khai khẩn trương theo các nhóm nhiệm vụ mà Thủ tướng nêu, mở rộng quy mô di dời 30.000 dân, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân trong mọi tình huống.

Một lãnh đạo UBND xã Trung Giã cho biết, sau chỉ đạo của Thủ tướng, ông đang có cuộc họp với lãnh đạo Hà Nội trong đêm để triển khai các biện pháp sẵn sàng di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm trong trường hợp khẩn cấp.

Trong chiều cùng ngày, mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc đo được 9,99 m, cao hơn báo động 3 tới 1,99 m. Nước dâng nhanh khiến nhiều tuyến đường trong xã bị chia cắt, giao thông tê liệt.

Đoạn quốc lộ 3 từ khu vực Công ty Yamaha ngập khoảng 200 m, sâu 1,5 m; đoạn nhà văn hóa Xuân Sơn ngập 500 m, sâu 1,2 m; tuyến Minh Trí - Bắc Sơn đi Đô Tân, đoạn cầu Triền ngập khoảng 500 m, sâu tới 1,5 m.

Thống kê sơ bộ, 3.799 hộ dân với hơn 14.000 người tại 15 thôn trên địa bàn xã bị cô lập trong biển nước. Lực lượng phòng thủ dân sự đã được huy động khẩn cấp, tổ chức các tổ cứu hộ đưa người dân ra khỏi vùng ngập sâu, đồng thời chuyển lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm tới các khu dân cư bị cô lập.

Huy động hơn 10.600 người hộ đê, sơ tán hơn 6.500 dân khỏi tâm lũ Đa Phúc



Trước diễn biến mưa lũ phức tạp do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11 (Matmo), chính quyền xã Đa Phúc (Hà Nội) đã huy động hơn 10.600 người cùng hàng chục nghìn bao tải đất, bạt chống tràn để gia cố đê, chống sạt trượt, bảo đảm an toàn cho người dân.



Chiều tối 10/9, mực nước sông Cầu đạt 10,03m, vượt báo động III 2,03m; sông Cà Lồ 9,52m, vượt báo động III 0,52m, khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, gần 1.000ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, một số tuyến đường bị chia cắt. Nước lũ tràn vào vùng ngoài đê sông Cầu buộc 1.511 hộ dân với hơn 6.500 nhân khẩu phải sơ tán khẩn cấp tới trường học, nhà văn hóa, trạm y tế và các khu vực cao ráo.



Xã Đa Phúc đã huy động 600 cán bộ, chiến sĩ quân đội, 34 xe ô tô, 4 máy xúc, làm việc xuyên đêm để phủ bạt, chèn bao cát và cắm biển cảnh báo tại các điểm xung yếu. Tuyến đê hữu Cầu hiện bị tràn dài 7,5km, cao trình tràn 0,1–0,3m; xuất hiện một số điểm sạt trượt tại thôn Cẩm Hà.



Bà Hoàng Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Đa Phúc cho biết: “Xã xác định nhiệm vụ quan trọng nhất là bảo vệ tính mạng người dân, thực hiện phương châm ‘4 tại chỗ’ để ứng phó nhanh, hiệu quả”.



Hiện xã đang duy trì 100% quân số trực chiến tại 7 điểm xung yếu, vận hành tối đa các trạm bơm tiêu thoát nước, đồng thời cấp phát nhu yếu phẩm cho người dân và lực lượng hộ đê. UBND xã đã kiến nghị thành phố hỗ trợ khẩn cấp vật tư, kinh phí phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân đến khi nước rút hoàn toàn.