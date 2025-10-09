Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Tin tức
Thứ năm, ngày 09/10/2025 23:49 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo ứng phó lũ lụt tại Hà Nội trong đêm, sẵn sàng di dời khẩn 3 vạn dân

+ aA -
Thành An Thứ năm, ngày 09/10/2025 23:49 GMT+7
Tối 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính có mặt tại xã Trung Giã (Hà Nội), trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo ứng phó khẩn cấp trước tình hình nước lũ dâng cao và yêu cầu “không được lúng túng để dân gặp nguy hiểm”, sẵn sàng phương án di dời khẩn 3 vạn dân.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tối 9/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp có mặt tại địa bàn xã Trung Giã (Hà Nội) để chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ, khi nước sông Cầu và sông Cà Lồ dâng cao, tràn vào qua đê Lương Phúc gây ảnh hưởng, nguy hiểm tới cuộc sống người dân trong đê.

Tại đây có Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền và lãnh đạo chính quyền cơ sở.

Thủ tướng cho biết, ông đã lập tức di chuyển tới hiện trường chỉ sau 3 phút kể từ khi nhận được thông tin.

Thủ tướng Phạm Minh Chính có mặt tại địa bàn xã Trung Giã (Hà Nội) chỉ đạo việc sẵn sàng di dời dân để ứng phó với ngập lụt.

Chỉ đạo khẩn tại địa bàn, Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội phải lên phương án sẵn sàng di dời người dân trong trường hợp khẩn cấp. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội phải chuẩn bị xe để di chuyển 30.000 dân nếu trong đêm 9/10 có sự cố vỡ đê, tràn đê tại sông Công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại các xã Trung Giã, Đa Phúc, thành phố Hà Nội - những nơi đang bị ngập lụt sâu do nước lũ trên các sông dâng cao - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

"Nếu trong trường hợp sông Công không bị vỡ đê, tràn đê, thì ở đây sẽ an toàn. Nếu vỡ đê, thì ở đây thiếu an toàn. Phải chuẩn bị xe để sẵn sàng di chuyển 30.000 dân, bao nhiêu xe tập kết ở đây phải rõ ràng", Thủ tướng chỉ đạo rõ.

Thủ tướng cũng yêu cầu chính quyền cần thông báo rộng rãi, minh bạch, yêu cầu người dân sẵn sàng di chuyển khi có lệnh.

Thủ tướng chỉ đạo lực lượng chức năng. Ảnh Nhật Bắc - VGP

Lực lượng quân đội huy động hai sư đoàn đóng quân tại chỗ, sẵn sàng hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh và ưu tiên di dời người già, trẻ nhỏ, người khuyết tật trước.

Đồng thời, Hà Nội phải chuẩn bị sẵn địa điểm tiếp nhận người dân tại các trường học, nhà văn hóa, khu thể thao… và bảo đảm lương thực, nước uống, nơi ở tạm thời cho bà con.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên lực lượng quân đội đang làm nhiệm vụ phòng, chống lũ lụt. Ảnh Nhật Bắc -VGP

“Nếu tình huống kéo dài, tinh thần là phải chuẩn bị sẵn các phương án lâu dài, không được chủ quan. Khi cần cứu dân thì phải kịp thời, chậm trễ là có lỗi với nhân dân”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng động viên người dân vùng lũ. Ảnh Nhật Bắc - VGP
Hàng nghìn hộ dân xã Trung Giã ( TP Hà Nội) bị cô lập do nước sông Cầu, sông Cà Lồ dâng cao vượt báo động 3. Ảnh: Sông Bùi

Tiếp thu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và lãnh đạo địa phương khẳng định đã phân công cụ thể từng đầu mối, triển khai khẩn trương theo các nhóm nhiệm vụ mà Thủ tướng nêu, mở rộng quy mô di dời 30.000 dân, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân trong mọi tình huống.

Một lãnh đạo UBND xã Trung Giã cho biết, sau chỉ đạo của Thủ tướng, ông đang có cuộc họp với lãnh đạo Hà Nội trong đêm để triển khai các biện pháp sẵn sàng di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm trong trường hợp khẩn cấp.

Trong chiều cùng ngày, mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc đo được 9,99 m, cao hơn báo động 3 tới 1,99 m. Nước dâng nhanh khiến nhiều tuyến đường trong xã bị chia cắt, giao thông tê liệt.

Đoạn quốc lộ 3 từ khu vực Công ty Yamaha ngập khoảng 200 m, sâu 1,5 m; đoạn nhà văn hóa Xuân Sơn ngập 500 m, sâu 1,2 m; tuyến Minh Trí - Bắc Sơn đi Đô Tân, đoạn cầu Triền ngập khoảng 500 m, sâu tới 1,5 m.

Thống kê sơ bộ, 3.799 hộ dân với hơn 14.000 người tại 15 thôn trên địa bàn xã bị cô lập trong biển nước. Lực lượng phòng thủ dân sự đã được huy động khẩn cấp, tổ chức các tổ cứu hộ đưa người dân ra khỏi vùng ngập sâu, đồng thời chuyển lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm tới các khu dân cư bị cô lập.

Huy động hơn 10.600 người hộ đê, sơ tán hơn 6.500 dân khỏi tâm lũ Đa Phúc

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11 (Matmo), chính quyền xã Đa Phúc (Hà Nội) đã huy động hơn 10.600 người cùng hàng chục nghìn bao tải đất, bạt chống tràn để gia cố đê, chống sạt trượt, bảo đảm an toàn cho người dân.

Chiều tối 10/9, mực nước sông Cầu đạt 10,03m, vượt báo động III 2,03m; sông Cà Lồ 9,52m, vượt báo động III 0,52m, khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, gần 1.000ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, một số tuyến đường bị chia cắt. Nước lũ tràn vào vùng ngoài đê sông Cầu buộc 1.511 hộ dân với hơn 6.500 nhân khẩu phải sơ tán khẩn cấp tới trường học, nhà văn hóa, trạm y tế và các khu vực cao ráo.

Xã Đa Phúc đã huy động 600 cán bộ, chiến sĩ quân đội, 34 xe ô tô, 4 máy xúc, làm việc xuyên đêm để phủ bạt, chèn bao cát và cắm biển cảnh báo tại các điểm xung yếu. Tuyến đê hữu Cầu hiện bị tràn dài 7,5km, cao trình tràn 0,1–0,3m; xuất hiện một số điểm sạt trượt tại thôn Cẩm Hà.

Bà Hoàng Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Đa Phúc cho biết: “Xã xác định nhiệm vụ quan trọng nhất là bảo vệ tính mạng người dân, thực hiện phương châm ‘4 tại chỗ’ để ứng phó nhanh, hiệu quả”.

Hiện xã đang duy trì 100% quân số trực chiến tại 7 điểm xung yếu, vận hành tối đa các trạm bơm tiêu thoát nước, đồng thời cấp phát nhu yếu phẩm cho người dân và lực lượng hộ đê. UBND xã đã kiến nghị thành phố hỗ trợ khẩn cấp vật tư, kinh phí phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân đến khi nước rút hoàn toàn.

Tham khảo thêm

Nước lũ tràn đê sông Cầu, biển nước bao vây dân làng ngoại thành Hà Nội

Nước lũ tràn đê sông Cầu, biển nước bao vây dân làng ngoại thành Hà Nội

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội lý giải vì sao đưa tiêu chí 'hạnh phúc' vào văn kiện Đại hội Đảng

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội lý giải vì sao đưa tiêu chí "hạnh phúc" vào văn kiện Đại hội Đảng

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tập trung cao độ phòng, chống lũ, lụt và sạt lở đất

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tập trung cao độ phòng, chống lũ, lụt và sạt lở đất

Hà Nội còn 13 điểm ngập nào theo báo cáo mới nhất?

Hà Nội còn 13 điểm ngập nào theo báo cáo mới nhất?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Vụ nữ sinh Đại học Ngoại ngữ mất tích: Thi thể trôi dạt cách Hà Nội 120 km

Thi thể được tìm thấy ở khu vực huyện Nam Trực (cũ, nay thuộc Ninh Bình) được xác nhận là của nữ sinh Bùi Bích Phương, 22 tuổi, mất tích hơn một tháng trước tại Hà Nội, cách nơi cô xuất hiện lần cuối khoảng 120 km theo đường sông.

Lấy ý kiến nhân dân việc tặng Bằng khen của Thủ tướng với Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Long

Tin tức
Lấy ý kiến nhân dân việc tặng Bằng khen của Thủ tướng với Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Long

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Tin tức
Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Khó khăn trong triển khai dịch vụ công và lời giải cho những "điểm nghẽn" (Bài 1)

Tin tức
Khó khăn trong triển khai dịch vụ công và lời giải cho những 'điểm nghẽn' (Bài 1)

Thượng tướng Lê Tấn Tới nêu lo ngại việc người dân đưa thông tin khiếu nại, tố cáo lên mạng xã hội Facebook, Telegram

Tin tức
Thượng tướng Lê Tấn Tới nêu lo ngại việc người dân đưa thông tin khiếu nại, tố cáo lên mạng xã hội Facebook, Telegram

Đọc thêm

Yến Nhi gặp khó khăn
Văn hóa - Giải trí

Yến Nhi gặp khó khăn

Văn hóa - Giải trí

Ở Miss Grand International 2025, Yến Nhi không phải thí sinh nổi trội. Cô còn gặp bất lợi trong các phần trả lời phỏng vấn của ban giám khảo.

Quảng Trị: Nước sạch về bản – Dòng chảy của hành trình giảm nghèo ở xã vùng biên cương Dân Hóa
Media

Quảng Trị: Nước sạch về bản – Dòng chảy của hành trình giảm nghèo ở xã vùng biên cương Dân Hóa

Media

Ở vùng biên Dân Hóa (Quảng Trị), bao đời nay đồng bào Vân Kiều, Pa Cô gắn bó với núi rừng Trường Sơn nhưng thiếu nước sạch vẫn là nỗi lo lớn. Nay, với sự đồng hành của các dự án giảm nghèo và hỗ trợ quốc tế, dòng nước trong đã về bản – mang theo niềm vui, sức khỏe và hi vọng thoát nghèo bền vững.

Phi tần, mỹ nữ thời Trung Hoa cổ đại đánh ghen tàn độc cỡ nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Phi tần, mỹ nữ thời Trung Hoa cổ đại đánh ghen tàn độc cỡ nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Những màn trừng trị tình địch tàn ác xoay quanh hai chữ "ghen tuông" của các phi tần, hoàng hậu chốn hậu cung quả thật khiến người đời sau rùng mình.

Tin mới nhất về đám mây đối lưu, mưa lớn ở Hà Nội, cảnh báo lũ trên các sông qua địa phận tỉnh Bắc Ninh
Nhà nông

Tin mới nhất về đám mây đối lưu, mưa lớn ở Hà Nội, cảnh báo lũ trên các sông qua địa phận tỉnh Bắc Ninh

Nhà nông

Tin mới nhất về đám mây đối lưu, nguy cơ ngập lụt cục bộ do mưa lớn ở Hà Nội. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực tỉnh Quảng Ninh. Các tỉnh gồm khu vực Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to...

Video: Lời xin lỗi muộn màng của DJ Ngân 98 sau khi bị bắt vì bán thực phẩm giả, thu hàng trăm tỷ đồng
Chuyển động Sài Gòn

Video: Lời xin lỗi muộn màng của DJ Ngân 98 sau khi bị bắt vì bán thực phẩm giả, thu hàng trăm tỷ đồng

Chuyển động Sài Gòn

Võ Thị Ngọc Ngân, tên thường gọi là Ngân 98 đã gửi lời xin lỗi đến khách hàng mua thực phẩm giảm cân giả, Ngân cho rằng vì quá tin tưởng nhà sản xuất, không kiểm tra nên sai phạm.

Khó khăn trong triển khai dịch vụ công: 'Nút thắt' chính liên quan tới lĩnh vực đất đai (Bài 2)
Tin tức

Khó khăn trong triển khai dịch vụ công: "Nút thắt" chính liên quan tới lĩnh vực đất đai (Bài 2)

Tin tức

Số lượng hồ sơ tiếp nhận lớn, chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, nhưng chuyên môn của cán bộ phụ trách giải quyết chưa đáp ứng; hiện trạng số hóa hồ sơ và dữ liệu điện tử còn hạn chế… là những nút thắt trong giải quyết thủ tục hành chính ở cấp xã tại nhiều tỉnh thành, trong đó có Quảng Ngãi.

Giữa đêm người đàn ông ôm theo 2 con nhỏ gieo mình xuống sông Lam
Tin tức

Giữa đêm người đàn ông ôm theo 2 con nhỏ gieo mình xuống sông Lam

Tin tức

Giữa đêm, người đàn ông đi xe máy chở 2 con nhỏ đến khu vực cầu Bến Thủy ở phường Trường Vinh, Nghệ An. Khi lên cầu, người bố bất ngờ ôm theo 2 con nhỏ rồi gieo mình xuống sông Lam quyên sinh.

Nga lên tiếng về tin đồn đầu độc ông Assad
Điểm nóng

Nga lên tiếng về tin đồn đầu độc ông Assad

Điểm nóng

Ông Assad, một đồng minh lâu năm của Nga, đã bị lật đổ vào tháng 12 năm ngoái khi lực lượng do nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) cầm đầu chiếm giữ Damascus.

Sách “Chiến Thuật Marketing Bất Động Sản” giá bán 1 tỷ đồng, các bên liên quan nói gì?
Chuyển động Sài Gòn

Sách “Chiến Thuật Marketing Bất Động Sản” giá bán 1 tỷ đồng, các bên liên quan nói gì?

Chuyển động Sài Gòn

Thông tin “đồn thổi” cuốn sách về chiến thuật marketing bất động sản với giá bán 68 triệu/cuốn, thậm chí lúc đầu còn dự định bán giá 1 tỷ đồng/cuốn đang làm xôn xao dư luận.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (14/10): Ngân hàng neo giá trần, thị trường tự do tăng mạnh
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (14/10): Ngân hàng neo giá trần, thị trường tự do tăng mạnh

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (14/10) tại các ngân hàng công bố ở mức 26.369 VND/USD, ngang mức trần được Ngân hàng Nhà nước cho phép.

Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm cho một giai đoạn mới
Tin tức

Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm cho một giai đoạn mới
21

Tin tức

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Chúng ta có hàng thẳng, lối thông thì bây giờ phải bước đều, bước vững chắc vào kỷ nguyên mới” chính là lời hiệu triệu sâu sắc, khẳng định Việt Nam đã sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển mới, nơi chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng đồng lòng tiến bước.

Vô một khu rừng nước nổi vùng Đồng Tháp Mười, la liệt chim hoang dã, 7 con chim có tên trong sách Đỏ là loài chìm gì?
Nhà nông

Vô một khu rừng nước nổi vùng Đồng Tháp Mười, la liệt chim hoang dã, 7 con chim có tên trong sách Đỏ là loài chìm gì?

Nhà nông

Nhiều loài chim hoang dã quý hiếm quay trở lại Vườn quốc gia Tràm Chim (vùng Đồng Tháp Mười, địa phận tỉnh Đồng Tháp) để sinh sản như: Chim cà kheo, chim giang sen, vịt mồng, le le khoang cổ...Đặc biệt, năm 2024, Vườn quốc gia Tràm Chim (VQG) chào đón 7 con chim sếu đầu đỏ (một loài chim có tên trong sách Đỏ) quay trở lại, tín hiệu đáng mừng cho cả một hệ sinh thái.

Bạn gái kém 36 tuổi của Nghệ sĩ Nhân dân phản hồi tin đồn chia tay, cảnh báo sẽ nhờ công an nếu bị bịa đặt đời tư
Văn hóa - Giải trí

Bạn gái kém 36 tuổi của Nghệ sĩ Nhân dân phản hồi tin đồn chia tay, cảnh báo sẽ nhờ công an nếu bị bịa đặt đời tư

Văn hóa - Giải trí

Bạn gái kém 36 tuổi của Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh bức xúc lên tiếng về tin đồn chia tay, khẳng định sẽ nhờ tới công an nếu bị xâm phạm đời tư.

Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI
Nhà nông

LIVE
Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI

Nhà nông

Sáng nay 14/10, tại Khách sạn La Thành (Hà Nội) Hội Nông dân Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập, Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI và đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đối với Hội Nông dân giải phóng miền Trung - Tây Nguyên.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tin tức

Sáng 14/10, tại Hội trường Học viện Cán bộ TP.HCM, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và chỉ đạo Đại hội.

'Sẽ có vụ bắt giữ và một vụ bê bối', một đồng minh đã gửi tin nhắn đe dọa tới ông Zelensky
Điểm nóng

"Sẽ có vụ bắt giữ và một vụ bê bối", một đồng minh đã gửi tin nhắn đe dọa tới ông Zelensky

Điểm nóng

Hơn một triệu người Ukraine đang gặp khó khăn. Một đối tác thân cận đang rút lại sự ủng hộ trước đây và đe dọa bỏ tù những người ủng hộ Bandera. Kiev chưa sẵn sàng cho điều này. RIA Novosti đưa tin về những gì đang gây lo ngại tại phố Bankova.

Cape Verde - Quốc gia chỉ có hơn 500.000 người, đoạt vé dự VCK World Cup 2026
Thể thao

Cape Verde - Quốc gia chỉ có hơn 500.000 người, đoạt vé dự VCK World Cup 2026

Thể thao

Rạng sáng ngày 13/10/2025, Cape Verde đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử bóng đá khi lần đầu tiên giành vé tham dự FIFA World Cup 2026 sau chiến thắng 3-0 trước Eswatini trong trận đấu cuối cùng của vòng loại châu Phi.

Ký ức Hà Nội: Chuyến xe thồ chở đầy hoài niệm phố cổ
Hà Nội hôm nay

Ký ức Hà Nội: Chuyến xe thồ chở đầy hoài niệm phố cổ

Hà Nội hôm nay

Cứ mỗi lần xe buýt vượt lên những chiếc xe thồ chở bầu, chở mướp, su hào... là tôi biết đó là những người nông dân làng tôi. Họ lấy Hà thành làm một chốn mưu sinh đầy nhân nghĩa và tử tế.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu không để dân “chạy lòng vòng”, phải giải quyết dứt điểm kiến nghị ngay tại cơ sở
Tin tức

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu không để dân “chạy lòng vòng”, phải giải quyết dứt điểm kiến nghị ngay tại cơ sở

Tin tức

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn chỉ đạo các địa phương tăng cường xuống cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng ngay tại chỗ, không để người dân phải “gõ cửa” nhiều nơi gây bức xúc kéo dài.

HLV Patrick Kluivert gửi tâm thư, chia tay ĐT Indonesia?
Thể thao

HLV Patrick Kluivert gửi tâm thư, chia tay ĐT Indonesia?

Thể thao

HLV Patrick Kluivert đã viết một bức thư ngỏ gửi đến người hâm mộ, trong đó ông nhận toàn bộ trách nhiệm sau khi ĐT Indonesia bị loại khỏi Vòng loại World Cup 2026.

Thành cổ hơn 200 năm giữa lòng thành phố Đà Nẵng đang được phục dụng, tôn tạo ra sao?
Ảnh

Thành cổ hơn 200 năm giữa lòng thành phố Đà Nẵng đang được phục dụng, tôn tạo ra sao?

Ảnh

Dự án đầu tư, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích thành Điện Hải giai đoạn 2 sẽ góp phần tái hiện không gian nguyên trạng của thành cổ, mang đến cho người dân và du khách cơ hội chiêm ngưỡng, cảm nhận trọn vẹn hơi thở lịch sử hơn 200 năm giữa lòng thành phố Đà Nẵng năng động hôm nay.

Anh nông dân nuôi loài chim ai thấy cũng mê, tưởng làm chơi ai ngờ ăn thật, bán đi khắp cả nước
Chuyển động Sài Gòn

Anh nông dân nuôi loài chim ai thấy cũng mê, tưởng làm chơi ai ngờ ăn thật, bán đi khắp cả nước

Chuyển động Sài Gòn

Anh Mai Đinh Hà, ngụ phường Tân Khánh, TP.HCM đang thành công với mô hình nuôi chim cảnh. Cứ tưởng làm chơi nhưng ai ngờ ăn thật, hiện những chú chim đủ màu sắc, tíu tít vui tai được anh bán đi khắp cả nước.

The Gió Riverside ra mắt 35 căn shop khối đế thương mại
Doanh nghiệp

The Gió Riverside ra mắt 35 căn shop khối đế thương mại

Doanh nghiệp

Các sản phẩm căn hộ thương mại tại khối đế dự án The Gió Riverside được nhà đầu tư quan tâm, phù hợp kinh doanh, cho thuê tạo dòng tiền hoặc đầu tư tích lũy trong trung - dài hạn. Theo chủ đầu tư, loại hình shop khối đế là hạng mục đầu tư “hot” trên thị trường nhờ thanh khoản tốt, tỉ suất cho thuê cao cùng số lượng giới hạn, chỉ chiếm 1-1,5% tổng sản phẩm dự án.

Lào Cai: Phát triển kinh tế du lịch, kinh tế ban đêm gắn với nông nghiệp bền vững
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai: Phát triển kinh tế du lịch, kinh tế ban đêm gắn với nông nghiệp bền vững

Lào Cai thi đua yêu nước

Chiều 13/10, tại Khu Du lịch Cát Cát, UBND xã Tả Van, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội thảo về phát triển kinh tế du lịch, kinh tế ban đêm gắn với nông nghiệp bền vững xã Tả Van giai đoạn đoạn 2026 – 2030.

Du khách tham quan Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc dịp Lễ hội mùa thu năm 2025 tăng mạnh
Xã hội

Du khách tham quan Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc dịp Lễ hội mùa thu năm 2025 tăng mạnh

Xã hội

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng cho biết, từ ngày 22/9 đến 13/10/2025 (tức từ mồng 1 đến 22/8 âm lịch), Khu Di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn- Kiếp Bạc đã đón khoảng 32,5 vạn lượt du khách đến tham quan, tăng 214% (gấp hơn 2 lần) so với cùng kỳ năm 2024.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 14/10: Sàn Binance bồi thường 'khủng' cho hàng triệu nhà đầu tư
Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 14/10: Sàn Binance bồi thường "khủng" cho hàng triệu nhà đầu tư

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 14/10: Nhiều đồng tiền số trên Binance rớt gần 100% giá trị, gây hoang mang cho hơn 1,6 triệu nhà đầu tư. Sàn tiền số lớn nhất thế giới cam kết sẽ bồi thường tổng cộng 283 triệu USD cho người dùng bị ảnh hưởng, chia thành hai đợt chi trả.

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp: “Trụ đỡ” vững chắc trong nền kinh tế Thủ đô (Bài 2)
Tin tức

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp: “Trụ đỡ” vững chắc trong nền kinh tế Thủ đô (Bài 2)

Tin tức

Giữa nhịp sống sôi động của đô thị hiện đại, Hà Nội vẫn giữ cho mình một “trụ đỡ” bền chắc cho nền kinh tế. Đó là nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 đã tạo bước chuyển căn bản trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp và kinh tế nông thôn, đưa sản xuất từ nhỏ lẻ, tự cung tự cấp sang nền kinh tế nông nghiệp hiện đại, công nghệ cao và hội nhập sâu với đô thị.

Kết quả U23 Qatar vs U23 Việt Nam: Thua 2-3 đáng tiếc
Thể thao

Kết quả U23 Qatar vs U23 Việt Nam: Thua 2-3 đáng tiếc

Thể thao

Đêm 13/10 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển U23 Việt Nam có trận giao hữu thứ hai gặp đội tuyển U23 Qatar trong khuôn khổ đợt tập huấn tại UAE.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tập huấn lấy mẫu phân bón cho công chức, viên chức cấp xã tại Lâm Đồng
Nhà nông

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tập huấn lấy mẫu phân bón cho công chức, viên chức cấp xã tại Lâm Đồng

Nhà nông

Hơn 150 học viên là công chức, viên chức tại các phường, xã, đặc khu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được tập huấn lấy mẫu phân bón nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu quả quản lý nhà nước về phân bón.

Người xưa dặn: 'Trồng mơ trong sân, du phía đông, đào phía tây, tre trước cửa - gia trạch không yên'
Gia đình

Người xưa dặn: "Trồng mơ trong sân, du phía đông, đào phía tây, tre trước cửa - gia trạch không yên"

Gia đình

Theo người xưa, 4 cây cảnh này nếu trồng sai chỗ sẽ mang lại những rắc rối, không may mắn, thất thoát tài lộc cho gia đình.

Tin đọc nhiều

1

Người xưa dặn: "Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến", đó là cây gì?

Người xưa dặn: 'Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến', đó là cây gì?

2

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

3

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

4

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài

5

Nhân vật Trần Hữu Lượng trong Kim Dung và trong lịch sử khác nhau như thế nào?

Nhân vật Trần Hữu Lượng trong Kim Dung và trong lịch sử khác nhau như thế nào?