Dùng máy bay không người lái cứu người đàn ông mắc kẹt trên ốc đảo sông Sêrêpôk

Chiều tối ngày 21/11, ông Ngô Quốc Phong - Chủ tịch UBND xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, lực lượng chức năng địa phương đã giải cứu thành công người đàn ông mắc kẹt trên ốc đảo sông Sêrêpôk, thuộc địa phận thôn 7 Ea Tling, xã Cư Jút.

Lực lượng chức năng xã Cư Jút sử dụng máy bay không người lái giải cứu người đàn ông mắc kẹt trên ốc đảo sông Sêrêpôk. Ảnh: NCJ.

Theo ông Phong, trong vài ngày qua, trên địa bàn xã liên tục có mưa lớn, mực nước sông Sêrêpôk liên tục dâng cao. Chính vì vậy, trong ngày 20/11, chính quyền địa phương đã cử lực lượng tuần tra, kiểm tra dọc sông Sêrêpôk đoạn qua địa phận xã để tuyên truyền, yêu cầu người dân trở về nhà, không câu cá, làm vườn ở gần bờ sông bởi có thể gặp nguy hiểm do mưa, lũ.

Tuy nhiên, đến sáng ngày 21/11, lực lượng chức năng lại phát hiện ông Nguyễn Văn Hát (sinh năm 1976, tạm trú thôn 7 Ea Tling) xuất hiện trên một ốc đảo giữa sông Sêrêpôk.

Lực lượng chức năng có mặt bên bờ sông để triển khai "giải cứu" ông Hát bị mắc kẹt trên ốc đảo sông Sêrêpôk. Ảnh: NCJ.

"Khi phát hiện ông Hát trên ốc đảo ở giữa sông Sêrêpôk, chính quyền đã yêu cầu lực lượng Công an thường xuyên liên lạc. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, nước sông càng chảy xiết và nhận định mực nước sông sẽ lên nên lực lượng chức năng đã triển khai sử dụng máy bay không người lái để đưa ông Hát vào bờ an toàn", ông Ngô Quốc Phong thông tin.

Được biết, lực lượng chức năng xã Cư Jút sử dụng máy bay không người lái có buộc phao cứu sinh bay ra ốc đảo để ông Hát bám vào. Sau đó, máy bay không người lái được bay vào bờ. Dù gió mạnh làm máy bay không người lái và ông Hát có lúc chới với nhưng rất may đã được lực lượng Công an giải cứu, đưa vào bờ an toàn.