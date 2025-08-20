Dân lo dự án FPT Đà Nẵng “đổ cát lấn sông” Cổ Cò, chính quyền khẳng định chỉ nạo vét cải tạo

Ngày 19/8, UBND phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đã có phản hồi liên quan đến phản ánh của công dân về việc dự án khu đô thị FPT Đà Nẵng tiến hành đổ cát xuống sông Cổ Cò (đoạn từ cầu Bãi Dài đến cầu Cổ Cò).

Theo nội dung phản ánh, nhiều người dân bày tỏ lo ngại việc đổ đất, cát lấn vào lòng sông Cổ Cò sẽ đi ngược với chủ trương lớn của TP Đà Nẵng, đó là khơi thông, mở rộng dòng chảy sông Cổ Cò để phát triển du lịch – dịch vụ gắn với sông nước, đồng thời cải thiện khả năng thoát lũ cho khu vực. Người dân đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc san lấp, làm rõ dự án có được cấp phép hay không.

Trước phản ánh trên, UBND phường Ngũ Hành Sơn đã giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tiến hành kiểm tra. Kết quả cho thấy, quá trình thi công có hoạt động đổ đất nhưng đây chỉ là một phần trong hạng mục thi công của dự án nạo vét và cải tạo sông Cổ Cò, chứ không phải “dự án đổ đất kè sông” như người dân lo ngại.

Người dân lo ngại dự án FPT Đà Nẵng “đổ cát lấn sông” Cổ Cò.

Mục tiêu chính của dự án là nạo vét lòng sông, mở rộng luồng lạch, tăng khả năng tiêu thoát lũ và cải thiện giao thông thủy. Việc đổ đất chỉ nhằm san lấp, tạo mặt bằng ở một số vị trí cần thiết để phục vụ công tác thi công. UBND phường khẳng định toàn bộ quá trình triển khai đều nằm trong phạm vi được cấp thẩm quyền phê duyệt.

UBND phường Ngũ Hành Sơn cũng nhấn mạnh, dự án nạo vét, cải tạo sông Cổ Cò hiện được quản lý và giám sát chặt chẽ bởi nhiều cơ quan chức năng cấp thành phố. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục theo dõi thường xuyên, kịp thời báo cáo nếu phát sinh sai phạm, đồng thời tiếp thu ý kiến của người dân nhằm đảm bảo dự án thực hiện đúng quy định, không ảnh hưởng đến mục tiêu khơi thông, mở rộng dòng chảy và phát triển bền vững sông Cổ Cò.

Dự án nạo vét, cải tạo sông Cổ Cò được xem là một trong những công trình trọng điểm của TP Đà Nẵng trong việc khôi phục tuyến sông nối liền Đà Nẵng – Hội An, góp phần phát triển du lịch đường thủy, gắn kết cảnh quan sinh thái với phát triển dịch vụ và hạ tầng đô thị.