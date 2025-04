Như báo Dân Việt đã phản ánh, theo xác minh của cơ quan chức năng sản phẩm sữa giả Rance Pharma đã được bán ra thị trường.

Các sản phẩm sữa bột của Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group chủ yếu rao bán tràn lan trên các sàn thương mại điện tử, đại lý, kênh phân phối qua mạng xã hội.

Nhằm đánh trúng tâm lý người tiêu dùng, đặc biệt là các nhóm khách hàng dễ bị tổn thương như trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hay người mắc bệnh mãn tính, nhóm đối tượng sản xuất đã phân chia sản phẩm thành nhiều thương hiệu, mỗi dòng sản phẩm sữa nhắm đến một phân khúc khách hàng cụ thể.

Đáng nói, để gia tăng độ tin cậy, các video quảng cáo sản phẩm được dàn dựng công phu, lan truyền trên mạng xã hội với sự tham gia của nhiều “gương mặt quen thuộc” như bác sĩ đã nghỉ hưu, diễn viên và người nổi tiếng, được sử dụng như “vỏ bọc đáng tin cậy” từ đó khiến người tiêu dùng dễ dàng tin tưởng và lựa chọn sản phẩm mà không biết rằng chúng có thể là hàng giả, kém chất lượng.

Trong một clip quảng cáo, Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma đã thông tin 6 dòng sản phẩm bán chạy nhất là: Nance Colostrum 24H, CilonMum, Bonlac Luxury, IQ Plus, Colos 24H, Kodo A+.

Theo khảo sát của PV Dân Việt, sáng 12/4 các website chính thức của "hệ sinh thái" Dược Quốc tế Group đã không truy cập được. Nhiều fanpage trên Facebook bán sản phẩm sữa của Rance Pharma cũng không vào được.

Trên sàn thương mại điện tử, sáng 12/4 một số sản phẩm đã được xóa khỏi gian hàng (như Shopee) nhưng cũng có sàn thương mại như Lazada vẫn còn rao bán sản phẩm của Rance Pharma.

Do đó, danh sách sữa giả Rance Pharma, cách thức nhận biết sữa giả của Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood Group đang được nhiều người quan tâm.

Mỗi dòng sản phẩm đều được gắn với hình ảnh “chuyên gia” phù hợp với nhóm khách hàng mục tiêu, như bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng hoặc người nổi tiếng, nhằm tạo niềm tin và thu hút người tiêu dùng

Danh sách một số nhãn hiệu sữa được sản xuất bởi hai doanh nghiệp sản xuất sữa giả

Các sản phẩm này được quảng cáo rầm rộ với thành phần “cao cấp” như sữa non, DHA, vitamin, khoáng chất, colostrum..., tuy nhiên hiện đang bị cáo buộc làm giả, kém chất lượng và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tiêu dùng.

1. Nhãn hiệu CILONMUM

Cilonmum Colos Baby 24h – Trẻ từ 0–12 tháng tuổi

Cilonmum Colos Pedia 24h – Trẻ từ 6–36 tháng tuổi

Cilonmum Colos Gain 24h – Trẻ từ 1 tuổi trở lên

Cilonmum Colos IQ Grow 24h – Trẻ từ 2–12 tuổi

Cilonmum For Mum Colostrum 24h – Phụ nữ mang thai và cho con bú

Cilonmum bGludiabet Colostrum 24h – Người tiểu đường

Cilonmum Kid Goat Colostrum 24h – Trẻ 0–12 tháng

Cilonmum Pedia Goat Colostrum 24h – Trẻ từ 6 tháng – 6 tuổi

Cilonmum Diasure Colostrum 24h – Người suy thận, tiểu đường, sau phẫu thuật

Hình ảnh các sản phẩm thuộc thương hiệu Cilonmun được giao bán trên các sàn thương mại điện tử

2. Nhãn hiệu TALACMUM

Talacmum For Mum – Phụ nữ mang thai và cho con bú

Talacmum Gain – Hỗ trợ tăng cân cho người gầy yếu

Talacmum Gludiabet – Người tiểu đường

Talacmum Goat Kids – Trẻ nhỏ

Talacmum Goat Pedia – Trẻ từ 6 tháng tuổi

Talacmum IQ Grow – Hỗ trợ phát triển trí não

Talacmum Kalosure Gold – Bổ sung canxi, vitamin D3

Talacmum Kid Baby – Trẻ sơ sinh

Talacmum Pedia Cool – Hỗ trợ tiêu hóa, tăng miễn dịch

3. Nhãn hiệu COLOS 24H PREMIUM

Colos 24h Premium Kid Baby – Trẻ sơ sinh

Colos 24h Premium Pedia BA – Trẻ biếng ăn, suy dinh dưỡng

Colos 24h Premium IQ Grow – Trẻ cần phát triển trí não, chiều cao

Colos 24h Premium Gain – Người gầy yếu, hấp thu kém

Colos 24h Premium Pedia Goat – Trẻ có hệ tiêu hóa kém

4. Các nhãn hiệu khác đang được phân phối bởi Công ty CP Dược Quốc tế Group

Nance

Baby Care

Darifa

IQ Plus+

Kenmil

Samice

Sure IQ

Colos IQ

Bold Milk

Kasumi

Với việc hai công ty sản xuất sữa giả đang bị điều tra về cáo buộc sản xuất sữa giả, người tiêu dùng cần cẩn trọng khi lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng được sản xuất từ những công ty này. Đặc biệt là khi mua qua các kênh không rõ nguồn gốc như mạng xã hội hoặc sàn thương mại điện tử.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan CSĐT Bộ Công an, từ tháng 8/2021, nhận thấy nhu cầu sử dụng các loại sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, đặc biệt là sữa bột đang tăng cao trên thị trường, nhóm đối tượng do Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà cầm đầu đã thành lập 2 công ty: Công ty Rance Pharma (đặt tại khu nhà ở Him Lam, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) và Công ty Hacofood Group (tại khu đô thị mới Phú Lương, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội). Dưới vỏ bọc doanh nghiệp hợp pháp, nhóm này tổ chức sản xuất và tiêu thụ sữa bột giả trên quy mô lớn.

Theo điều tra, đường dây này đã sản xuất đến 573 nhãn hiệu sữa bột khác nhau, hướng đến nhiều đối tượng tiêu dùng như người tiểu đường, bệnh thận, trẻ sinh non, phụ nữ mang thai...

Dù trên nhãn công bố có các thành phần cao cấp như tổ yến, đông trùng hạ thảo, macca, óc chó…, thực tế sản phẩm hoàn toàn không chứa các thành phần này. Các nguyên liệu được thay thế bằng chất phụ gia rẻ tiền, với chất lượng kém xa so với mức công bố, thậm chí có chỉ tiêu chất lượng thấp hơn 70%, đủ căn cứ để xác định là hàng giả.