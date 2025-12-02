Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Bạn đọc
Thứ ba, ngày 02/12/2025 08:11 GMT+7

Đánh thức những kho “vàng trắng” tỷ khối ở Việt Nam: Bộ NNMT lấy ý kiến về Đề án phát triển nuôi trồng Thủy sản hồ chứa

+ aA -
Văn Hoàng Thứ ba, ngày 02/12/2025 08:11 GMT+7
Bộ Nông nghiệp và Môi trường (BNNMT) vừa có văn bản chính thức gửi các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các tổ chức liên quan để lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Đề án phát triển nuôi trồng thuỷ sản hồ chứa giai đoạn 2026 – 2030”.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Đây là một bước quan trọng nhằm cụ thể hóa Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 – 2030 theo Quyết định số 985/QĐ-TTg.

Hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai) với 1,3 nghìn hòn đảo, diện tích mặt nước 23 nghìn héc-ta, chiều dài hồ lên tới 80km, có tiềm năng khổng lồ trong phát triển thuỷ sản. Ảnh: T.M.

Tháng 6/2025, trong quá trình điều tra thực hiện loạt bài, từ kết quả điều tra ban đầu, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt đăng tải các bài phản ánh “nóng” từ hiện trường. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, ông Phùng Đức Tiến có văn bản chỉ đạo UBND tỉnh Lào Cai đề nghị xử lý dứt điểm tình hình. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, ông Nguyễn Thế Phước cũng ký công văn khẩn, chỉ đạo “dẹp yên” nạn đánh bắt tận diệt, huỷ diệt, sự hành hoành của ngư lưới cụ cấm, gây nhiều khó khăn cho việc thả cá, tái tạo nguồn thuỷ sản phục vụ việc phát huy giá trị quý báu của các hồ chứa nhân tạo hàng tỷ mét khối nước ở Việt Nam.

Đặc biệt, từ khi chùm phóng sự dài kỳ: “Đánh thức những kho vàng trắng tỷ khối ở Việt Nam” (bắt đầu từ ngày 13/11/2025), cơ quan chức năng đã đồng loạt vào cuộc.

Theo thông báo từ BNNMT, việc xây dựng và hoàn thiện Đề án lần này nhằm mục tiêu đảm bảo chất lượng, tính sát thực tế, tính khả thi cao nhất trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc phát triển nuôi trồng thủy sản tại các hồ chứa được kỳ vọng sẽ khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, góp phần vào an ninh lương thực và phát triển kinh tế bền vững cho các địa phương.

Các đơn vị đã thả hàng chục triệu con cá giống xuống hồ Thác Bà (trị giá hàng chục tỷ đồng), bài toán đơn giản là cần chờ chúng lớn để tất cả cùng tham gia đánh bắt, chứ không bắt giết cá giống, huỷ hoại cả hệ sinh thái dưới nước. Ảnh: PT.

Để thu thập ý kiến một cách toàn diện, Bộ NNNMT đã gửi hồ sơ dự thảo tới phạm vi rộng lớn các đối tượng bao gồm: Ủy ban nhân dân của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; năm Bộ ngành liên quan như Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Dân tộc và tôn giáo, và Bộ Công An.

Đặc biệt, Bộ cũng lấy ý kiến từ các đơn vị chuyên môn, nghiên cứu và đào tạo thuộc Bộ như Cục Thủy sản và Kiểm ngư, các Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I, II, III, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cùng với 34 Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố.

Các tổ chức xã hội nghề nghiệp và doanh nghiệp lớn trong ngành cũng được mời tham gia góp ý để đảm bảo tính thực tiễn của Đề án. Danh sách này bao gồm Hội Thủy sản Việt Nam, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), cùng các tập đoàn, công ty hàng đầu như Tập đoàn CP, Tập đoàn De Heus, Tập đoàn STP Trường Phát, và Hội đồng Đậu tương Hoa Kỳ (USSEC), cùng nhiều nhà khoa học, chuyên gia thủy sản khác.

Bộ NNMT đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu kỹ lưỡng và gửi văn bản góp ý chính thức bằng văn bản về Cục Thủy sản và Kiểm ngư muộn nhất ngày 5/12/2025.

Phá vó bè lưới mắt nhỏ - hình thức đánh bắt thuỷ sản tận diệt, vi phạm Luật Thuỷ sản trên hồ Thác Bà. Ảnh: Đ.D.H

Trước đó, từ ngày 13 đến 15/11/2025, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã đăng tải Loạt bài: “Đánh thức những kho “vàng trắng” tỷ khối ở Việt Nam” phản ánh việc bảo vệ, nuôi và đánh bắt thuỷ sản ở những diện tích mặt nước tưởng chừng như vô tận này, nếu được tổ chức hiệu quả và bền vững, sẽ là “con gà đẻ trứng vàng” cho kinh tế nước nhà.

Tuy nhiên, thách thức vẫn còn không hề nhỏ, khi mà việc kiểm soát đánh bắt thuỷ sản hủy diệt, ngăn chặn sử dụng ngư lưới cụ cấm vẫn chưa thật sự hiệu quả. Dù tiềm năng phát triển thủy sản ở các hồ chứa là rất lớn, cơ chế đã có đủ, nguồn lực cũng có.

Đặc biệt là sự thịnh vượng của đông đảo cư dân thuộc nhiều tỉnh thành đang sống trên mặt nước hồ, ven hồ và mưu sinh nhờ “ngôi nhà sung túc” của nhiều loài thuỷ sản có giá trị. Hệ sinh thái dưới nước thuộc khu vực các “đại hồ” này, có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học, trong phát triển du lịch, thuỷ sản, đặc sản địa phương, bên cạnh việc vận hành các tua bin phát điện cho công trình thế kỷ, công trình trọng điểm quốc gia.

Các hồ chứa lớn ở nước ta đang là nơi cư dân thuộc nhiều tỉnh thành sống và mưu sinh nhờ “ngôi nhà sung túc” của nhiều loài thuỷ sản có giá trị. Tận dụng mặt nước để nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Ảnh: Văn Hoàng

Tham khảo thêm

Đánh thức những kho vàng trắng tỷ khối ở Việt Nam: Đàn cá khổng lồ ... sẽ “bơi” về đâu? (Bài 3)

Đánh thức những kho vàng trắng tỷ khối ở Việt Nam: Đàn cá khổng lồ ... sẽ “bơi” về đâu? (Bài 3)

Đánh thức những kho vàng trắng tỷ khối ở Việt Nam: Thả hàng triệu cá giống, chìa khoá mở “kho báu hồ chứa” (Bài 2)

Đánh thức những kho vàng trắng tỷ khối ở Việt Nam: Thả hàng triệu cá giống, chìa khoá mở “kho báu hồ chứa” (Bài 2)

Đánh thức những kho “vàng trắng” tỷ khối ở Việt Nam

Đánh thức những kho “vàng trắng” tỷ khối ở Việt Nam

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước: Ngân hàng MBV phân loại nợ không đúng, nhận tài sản đảm bảo không đủ điều kiện

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước vừa công bố kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV). Trong kết luận cơ quan thanh tra đã chỉ ra hàng loạt vi phạm tại nhà băng này.

Cán bộ Khoa Dược Bệnh viện Nội tiết Trung ương "phím" bác sĩ kê đơn thuốc để hưởng hoa hồng?

Bạn đọc
Cán bộ Khoa Dược Bệnh viện Nội tiết Trung ương 'phím' bác sĩ kê đơn thuốc để hưởng hoa hồng?

Vụ doanh nghiệp “ma” ở đặc khu Vân Đồn Quảng Ninh: Luật sư nêu trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế tại địa phương

Bạn đọc
Vụ doanh nghiệp “ma” ở đặc khu Vân Đồn Quảng Ninh: Luật sư nêu trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế tại địa phương

Thanh tra Ngân hàng: Sacombank Hậu Giang cho vay dựa vào tài liệu có độ tin cậy thấp

Bạn đọc
Thanh tra Ngân hàng: Sacombank Hậu Giang cho vay dựa vào tài liệu có độ tin cậy thấp

Ô tô né trạm BOT 545 tràn vào khu dân cư ở Đà Nẵng: Xe né trạm từng gây tai nạn chết người

Bạn đọc
Ô tô né trạm BOT 545 tràn vào khu dân cư ở Đà Nẵng: Xe né trạm từng gây tai nạn chết người

Đọc thêm

Đối thủ của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 “kêu cứu'
Thể thao

Đối thủ của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 “kêu cứu"

Thể thao

HLV trưởng U22 Malaysia, Nafuzi Zain, đang rất sốt ruột trước trận đấu đầu tiên tại SEA Games 33 khi hơn nửa quân số trong tay ông chưa thể hội quân.

Nuôi gà kiểu này ở Lào Cai, nông dân bán dễ, thu tiền gọn lẹ, người ta khen gà 'ngon đáo để'
Nhà nông

Nuôi gà kiểu này ở Lào Cai, nông dân bán dễ, thu tiền gọn lẹ, người ta khen gà "ngon đáo để"

Nhà nông

Nuôi gà kiểu này ở Lào Cai, nông dân bán dễ, thu tiền gọn lẹ, người ta khen gà "ngon đáo để". Lào Cai đang có những bước tiến vững chắc trong việc tự chủ nguồn giống gia cầm, giảm phụ thuộc vào nguồn nhập ngoại tỉnh thông qua mô hình gà sinh sản 18M1.

Nghệ An: Mô hình lợn đen bản địa tạo sinh kế bền vững cho đồng bào miền núi
Nhà nông

Nghệ An: Mô hình lợn đen bản địa tạo sinh kế bền vững cho đồng bào miền núi

Nhà nông

Thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An đã triển khai mô hình nuôi lợn đen bản địa với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và người dân. Đây là một trong những giải pháp thiết thực nhằm tạo sinh kế ổn định cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng núi.

Một số nước EU phản đối việc cho Ukraine vay nợ
Thế giới

Một số nước EU phản đối việc cho Ukraine vay nợ

Thế giới

Một số nước EU phản đối việc huy động vốn chung hoặc chia sẻ nợ cho Ukraine như một giải pháp thay thế cho việc sử dụng tài sản của Nga, Đại diện Cấp cao EU về Đối ngoại Kaja Kallas phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng EU tại Brussels.

Hải Phòng xây dựng thành công mô hình trồng ngô nếp lai HN92, bắp to bự, cứ 1ha nông dân 'ăn ra' hơn 18-22 triệu
Nhà nông

Hải Phòng xây dựng thành công mô hình trồng ngô nếp lai HN92, bắp to bự, cứ 1ha nông dân "ăn ra" hơn 18-22 triệu

Nhà nông

Trong 30 ha triển khai mô hình trồng ngô nếp HN92 có 15 ha vụ Thu đông năm 2024 và 15 ha vụ Xuân năm 2025. Năng suất ngô nếp lai HN92 trung bình ở vụ Thu đông 2024 là 15,2 tấn/ha, cao hơn giống đối chứng HN88 1,8 tấn/ha cho thu lãi cao hơn 22,577 triệu đồng/ha. Vụ Xuân 2025 năng suất trung bình đạt 15,4 tấn/ha, cao hơn giống đối chứng 1,9 tấn/ha cho thu lãi 18,740 triệu đồng/ha.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú chỉ ra cách cùng U22 Việt Nam vượt qua “đặc sản” Bangkok
Thể thao

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú chỉ ra cách cùng U22 Việt Nam vượt qua “đặc sản” Bangkok

Thể thao

Phó chủ tịch Trần Anh Tú cho biết vấn đề giao thông có chút khó khăn tại Bangkok cũng đã được lường trước từ sớm, từ đó chủ động trong kế hoạch di chuyển nhằm bảo đảm đội tuyển U22 Việt Nam không bị ảnh hưởng.

Đà Nẵng cấm cán bộ công chức từ chối tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính phi địa giới
Kinh tế

Đà Nẵng cấm cán bộ công chức từ chối tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính phi địa giới

Kinh tế

Đà Nẵng cấm cán bộ công chức từ chối tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính phi địa giới, thông tin vừa được UBND TP.Đà Nẵng cho biết.

Tin showbiz 24h: Tác giả ca khúc “Sông quê” qua đời, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn có quyết định bất ngờ
Văn hóa - Giải trí

Tin showbiz 24h: Tác giả ca khúc “Sông quê” qua đời, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn có quyết định bất ngờ

Văn hóa - Giải trí

Tác giả ca khúc “Sông quê” qua đời, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trích 6 tỷ đồng tiền mừng cưới con gái gửi miền Trung ... là những tin showbiz nổi bật trong 24h qua.

Cây cảnh số 1 bảo vệ gia đình, xua đuổi tà khí, xui xẻo, mang lại niềm vui cho ngôi nhà suốt 4 mùa
Gia đình

Cây cảnh số 1 bảo vệ gia đình, xua đuổi tà khí, xui xẻo, mang lại niềm vui cho ngôi nhà suốt 4 mùa

Gia đình

Cây cảnh tươi đẹp này có thể thanh lọc không khí, chữa lành tâm hồn, thậm chí còn có giá trị chữa bệnh, xua đuổi xui xẻo và bảo vệ gia đình.

Thủ tướng lên đường tới Lào để đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào
Thế giới

Thủ tướng lên đường tới Lào để đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào

Thế giới

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra trong bối cảnh quan hệ chính trị, lòng tin chiến lược Việt Nam-Lào tiếp tục được củng cố, thắt chặt.

Bộ Y tế xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản, từng bước tiến tới miễn viện phí toàn dân
Xã hội

Bộ Y tế xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản, từng bước tiến tới miễn viện phí toàn dân

Xã hội

Bộ Y tế đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế theo từng giai đoạn, lên 6% lương cơ sở vào năm 2032, góp phần giải quyết bài toán ngân sách khi tiến tới miễn viện phí toàn dân.

'Chúng tôi đã đạt được điều đó', 'bà trùm' châu Âu Von der Leyen tuyên bố bất ngờ về Ukraine
Thế giới

"Chúng tôi đã đạt được điều đó", 'bà trùm' châu Âu Von der Leyen tuyên bố bất ngờ về Ukraine

Thế giới

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố các nhà lãnh đạo Châu Âu đã đạt được tiến bộ trong việc giải quyết tình hình ở Ukraine sau chuyến thăm Paris của Tổng thống Zelensky.

Du lịch cộng đồng ở Ba Bể, Thái Nguyên: Hướng phát triển bền vững giúp người dân đổi đời
Nhà nông

Du lịch cộng đồng ở Ba Bể, Thái Nguyên: Hướng phát triển bền vững giúp người dân đổi đời

Nhà nông

Những năm gần đây, du lịch cộng đồng đang trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tại xã Ba Bể (tỉnh Thái Nguyên). Từ những mô hình homestay gắn với văn hóa bản địa đến sự ra đời của các hợp tác xã du lịch đã giúp tạo sinh kế ổn định và mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững cho nhiều hộ gia đình.

Giá xăng dầu hôm nay 2/12: Bật tăng mạnh
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 2/12: Bật tăng mạnh

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 2/12, trên thị trường giao ngay, giá dầu thô thế giới tháng mới bật tăng mạnh mẽ.

Ai là “phao cứu sinh” của Hương Tràm?
Văn hóa - Giải trí

Ai là “phao cứu sinh” của Hương Tràm?

Văn hóa - Giải trí

Sau 5 năm tái xuất, Hương Tràm đã chia sẻ về hành trình tìm lại bình yên, tìm lại lý do để đứng trên sân khấu. Tất cả chỉ có thể nhờ âm nhạc, tình yêu và cả sự đổ vỡ để tự bước ra khỏi bóng tối.

Tập đoàn Hàn Quốc đầu tư gần 2.600 tỷ đồng làm dự án tại Gia Lai
Nhà đất

Tập đoàn Hàn Quốc đầu tư gần 2.600 tỷ đồng làm dự án tại Gia Lai

Nhà đất

Dự án Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí kết hợp thương mại dịch vụ, du lịch 1 tại Gia Lai có tổng mức đầu tư hơn 2.599 tỷ đồng; trong đó chi phí thực hiện khoảng 2.466 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gần 153 tỷ đồng.

Hàng trăm dự án có tổng vốn hơn 1,1 triệu tỷ đồng chuẩn bị khởi công và khánh thành trên cả nước
Nhà đất

Hàng trăm dự án có tổng vốn hơn 1,1 triệu tỷ đồng chuẩn bị khởi công và khánh thành trên cả nước

Nhà đất

Cả nước sẽ đồng loạt khởi công và khánh thành 232 dự án, công trình với tổng vốn hơn 1,1 triệu tỷ đồng. Đây là loạt dự án được lựa chọn triển khai trong dịp chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dự kiến diễn ra tháng 1/2026.

Quà quê làng cổ Bắc Ninh, thứ bánh lạ hình nón quai thao, thấy nổi lên trong chảo mỡ là ngoài ngõ mùi thơm phưng phức
Nhà nông

Quà quê làng cổ Bắc Ninh, thứ bánh lạ hình nón quai thao, thấy nổi lên trong chảo mỡ là ngoài ngõ mùi thơm phưng phức

Nhà nông

Làng Đào Xá-một làng cổ Bắc Ninh ở phường Võ Cường (tỉnh Bắc Ninh) từ lâu được biết là một trong 49 làng quan họ gốc của vùng Kinh Bắc. Phụ nữ nơi đây nổi tiếng đảm đang, hát hay, lại có tài chế biến các món ăn vừa ngon vừa khéo...Trong số những đặc sản làm nên bản sắc ẩm thực Đào Xá, món bánh cắp độc đáo luôn được nhắc đến với niềm tự hào riêng có.

Đối tượng tông người đàn ông văng lên vỉa hè rồi hành hung dã man ở Hà Nội có thể bị xử lý thế nào?
Bạn đọc

Đối tượng tông người đàn ông văng lên vỉa hè rồi hành hung dã man ở Hà Nội có thể bị xử lý thế nào?

Bạn đọc

Làm việc với cơ quan công an, Khanh khai nhận do mâu thuẫn phát sinh khi xảy ra va chạm giao thông nên cùng Tuyến đã đuổi đánh anh H. khiến nạn nhân bị thương tích 13%. Chuyên gia pháp lý đã bình luận về vụ việc này.

Quốc gia Nam Á này đứng vị trí thứ 4 trong 5 nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới đã bán gạo thành công sang Trung Quốc
Nhà nông

Quốc gia Nam Á này đứng vị trí thứ 4 trong 5 nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới đã bán gạo thành công sang Trung Quốc

Nhà nông

Xuất khẩu gạo của Pakistan sang Trung Quốc đã tăng 63% trong quý 3/2025, cho thấy nhu cầu ngày càng tăng của Trung Quốc đối với các loại gạo của Pakistan-quốc gia Trung Á và là nước đứng thứ 4 trong số 5 nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, Việt Nam đứng thứ 2 sau Ấn Độ.

Ở một xã mới của Ninh Bình, dân trồng lúa nếp cái hoa vàng rộng 100ha, là cánh đồng tiền tỷ, lúa chín đẹp như phim
Nhà nông

Ở một xã mới của Ninh Bình, dân trồng lúa nếp cái hoa vàng rộng 100ha, là cánh đồng tiền tỷ, lúa chín đẹp như phim

Nhà nông

Lúa đặc sản-lúa nếp cái hoa vàng đang được duy trì sản xuất tại các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTX DVNN) của xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình (địa phận huyện Gia Viễn trước đây) với tổng diện tích gần 100ha; được phát triển theo hướng tập trung, tạo ra sản phẩm hàng hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo nóng liên quan sự cố mất điện diện rộng ở Phú Quốc
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo nóng liên quan sự cố mất điện diện rộng ở Phú Quốc

Tin tức

Tối 1/12, công tác khắc phục sự cố đứt cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc được triển khai khẩn trương theo chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng. Mặc dù Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã huy động máy phát điện và thực hiện cấp điện luân phiên, cuộc sống và kinh doanh của hàng chục ngàn người dân và doanh nghiệp trên đảo vẫn bị đảo lộn nghiêm trọng.

Chán nản vì ngày càng nghe kém, tai chảy dịch đau nhức, điều trị mãi không khỏi
Xã hội

Chán nản vì ngày càng nghe kém, tai chảy dịch đau nhức, điều trị mãi không khỏi

Xã hội

Bệnh nhân đã phải sống chung với tình trạng nghe kém trong nhiều năm nay, tai thường xuyên chảy dịch, đau đớn.

'U22 Việt Nam lần này không có cá nhân nào quá nổi trội'
Thể thao

"U22 Việt Nam lần này không có cá nhân nào quá nổi trội"

Thể thao

Đỗ Hùng Dũng khẳng định, sức mạnh của U22 Việt Nam không đến từ một cá nhân cụ thể, mà hình thành qua sự kết nối: “Đội tuyển U22 Việt Nam lần này không có cá nhân nào quá nổi trội. Sức mạnh đến từ tập thể và tôi nghĩ toàn đội sẽ quyết tâm 100% cho kỳ SEA Games 33 trên đất Thái Lan”.

Nông dân 9X Hưng Yên chia sẻ bí quyết đưa chiếu cói truyền thống thành sản phẩm OCOP 3 sao, doanh thu 10 tỷ/năm
Nhà nông

Nông dân 9X Hưng Yên chia sẻ bí quyết đưa chiếu cói truyền thống thành sản phẩm OCOP 3 sao, doanh thu 10 tỷ/năm

Nhà nông

Nghề dệt chiếu cói, một nghề thủ công truyền thống lâu đời, đang đứng trước thách thức lớn của thị trường hiện đại. Tuy nhiên, tại Công ty TNHH Chiếu cói Thân Vui ở xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình (cũ) nay là xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên, Giám đốc Nguyễn Văn Quý (SN 1993), một nông dân trẻ đầy nhiệt huyết, đã chứng minh rằng, với sự sáng tạo và đầu tư công nghệ, sản phẩm thủ công hoàn toàn có thể trở thành thương hiệu OCOP 3 sao, hướng tới xuất khẩu thị trường châu Âu.

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Thông đường Hoàng Cầu - Voi Phục trước 15/1/2026
Tin tức

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Thông đường Hoàng Cầu - Voi Phục trước 15/1/2026

Tin tức

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục) xong trước ngày 15/12/2025 và thông tuyến trước ngày 15/1/2026.

Tỉnh nào trong 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam có một nơi ví như 'đất biết nở, rừng biết đi'?
Nhà nông

Tỉnh nào trong 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam có một nơi ví như "đất biết nở, rừng biết đi"?

Nhà nông

Thuộc xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, Vườn quốc gia Mũi Cà Mau (tỉnh Cà Mau) có diện tích tự nhiên 41.862 ha, gồm: 12.203 ha phân khu bảo vệ nghiêm ngặt; 2.859 ha phân khu phục hồi sinh thái và phần diện tích còn lại thuộc phân khu hành chính.

Giải báo chí về nông nghiệp, nông dân, nông thôn: Nối dài những câu chuyện truyền cảm hứng của người đồng bằng
Nhà nông

Giải báo chí về nông nghiệp, nông dân, nông thôn: Nối dài những câu chuyện truyền cảm hứng của người đồng bằng

Nhà nông

Trong số những tác phẩm xuất sắc nhất của Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025, loạt ký sự truyền hình: Đồng bằng sông Cửu Long 50 năm vươn ra biển lớn" của nhóm tác giả Báo và Phát thanh, truyền hình Vĩnh Long gây dấu ấn đặc biệt nhờ những câu chuyện dựng xây đất chín rồng. Giải báo chí do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt và Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) được giao trực tiếp thực hiện.

Định giá đất: Mắt xích quyết định trong sửa Luật Đất đai 2024 (Bài 2)
Nhà đất

Định giá đất: Mắt xích quyết định trong sửa Luật Đất đai 2024 (Bài 2)

Nhà đất

Luật Đất đai 2024 đang được xem xét sửa đổi, trong đó, định giá đất nổi lên như một “điểm nghẽn” then chốt, tác động trực tiếp đến ngân sách Nhà nước, quyền lợi người dân, doanh nghiệp và sự vận hành của toàn bộ thị trường bất động sản.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện 2 người tử vong bất thường trong ngôi nhà; bé gái bị xích chân trong căn phòng bẩn thỉu
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện 2 người tử vong bất thường trong ngôi nhà; bé gái bị xích chân trong căn phòng bẩn thỉu

Pháp luật

Phát hiện 2 người tử vong bất thường trong ngôi nhà ở Hà Nội; công an vào cuộc vụ bé gái bị xích chân trong căn phòng bẩn thỉu; lời khai của đối tượng lao xe ô tô vào người thân khiến 1 phụ nữ tử vong ở Tây Ninh... là những tin nóng 24 giờ qua.

Tin đọc nhiều

1

BTV Thời sự là "mỹ nhân đời đầu VTV", từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

BTV Thời sự là 'mỹ nhân đời đầu VTV', từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

2

Phạm Tuyên, Trần Tiến, Chu Lai, Trần Đăng Khoa, Lưu Quang Vũ được tôn vinh

Phạm Tuyên, Trần Tiến, Chu Lai, Trần Đăng Khoa, Lưu Quang Vũ được tôn vinh

3

Bị loại khỏi U22 Việt Nam, Bùi Vĩ Hào phản ứng ra sao?

Bị loại khỏi U22 Việt Nam, Bùi Vĩ Hào phản ứng ra sao?

4

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

5

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại