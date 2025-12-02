Đánh thức những kho “vàng trắng” tỷ khối ở Việt Nam: Bộ NNMT lấy ý kiến về Đề án phát triển nuôi trồng Thủy sản hồ chứa

Đây là một bước quan trọng nhằm cụ thể hóa Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 – 2030 theo Quyết định số 985/QĐ-TTg.

Hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai) với 1,3 nghìn hòn đảo, diện tích mặt nước 23 nghìn héc-ta, chiều dài hồ lên tới 80km, có tiềm năng khổng lồ trong phát triển thuỷ sản. Ảnh: T.M.

Tháng 6/2025, trong quá trình điều tra thực hiện loạt bài, từ kết quả điều tra ban đầu, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt đăng tải các bài phản ánh “nóng” từ hiện trường. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, ông Phùng Đức Tiến có văn bản chỉ đạo UBND tỉnh Lào Cai đề nghị xử lý dứt điểm tình hình. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, ông Nguyễn Thế Phước cũng ký công văn khẩn, chỉ đạo “dẹp yên” nạn đánh bắt tận diệt, huỷ diệt, sự hành hoành của ngư lưới cụ cấm, gây nhiều khó khăn cho việc thả cá, tái tạo nguồn thuỷ sản phục vụ việc phát huy giá trị quý báu của các hồ chứa nhân tạo hàng tỷ mét khối nước ở Việt Nam.

Đặc biệt, từ khi chùm phóng sự dài kỳ: “Đánh thức những kho vàng trắng tỷ khối ở Việt Nam” (bắt đầu từ ngày 13/11/2025), cơ quan chức năng đã đồng loạt vào cuộc.

Theo thông báo từ BNNMT, việc xây dựng và hoàn thiện Đề án lần này nhằm mục tiêu đảm bảo chất lượng, tính sát thực tế, tính khả thi cao nhất trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc phát triển nuôi trồng thủy sản tại các hồ chứa được kỳ vọng sẽ khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, góp phần vào an ninh lương thực và phát triển kinh tế bền vững cho các địa phương.

Các đơn vị đã thả hàng chục triệu con cá giống xuống hồ Thác Bà (trị giá hàng chục tỷ đồng), bài toán đơn giản là cần chờ chúng lớn để tất cả cùng tham gia đánh bắt, chứ không bắt giết cá giống, huỷ hoại cả hệ sinh thái dưới nước. Ảnh: PT.

Để thu thập ý kiến một cách toàn diện, Bộ NNNMT đã gửi hồ sơ dự thảo tới phạm vi rộng lớn các đối tượng bao gồm: Ủy ban nhân dân của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; năm Bộ ngành liên quan như Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Dân tộc và tôn giáo, và Bộ Công An.

Đặc biệt, Bộ cũng lấy ý kiến từ các đơn vị chuyên môn, nghiên cứu và đào tạo thuộc Bộ như Cục Thủy sản và Kiểm ngư, các Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I, II, III, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cùng với 34 Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố.

Các tổ chức xã hội nghề nghiệp và doanh nghiệp lớn trong ngành cũng được mời tham gia góp ý để đảm bảo tính thực tiễn của Đề án. Danh sách này bao gồm Hội Thủy sản Việt Nam, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), cùng các tập đoàn, công ty hàng đầu như Tập đoàn CP, Tập đoàn De Heus, Tập đoàn STP Trường Phát, và Hội đồng Đậu tương Hoa Kỳ (USSEC), cùng nhiều nhà khoa học, chuyên gia thủy sản khác.

Bộ NNMT đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu kỹ lưỡng và gửi văn bản góp ý chính thức bằng văn bản về Cục Thủy sản và Kiểm ngư muộn nhất ngày 5/12/2025.

Phá vó bè lưới mắt nhỏ - hình thức đánh bắt thuỷ sản tận diệt, vi phạm Luật Thuỷ sản trên hồ Thác Bà. Ảnh: Đ.D.H

Trước đó, từ ngày 13 đến 15/11/2025, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã đăng tải Loạt bài: “Đánh thức những kho “vàng trắng” tỷ khối ở Việt Nam” phản ánh việc bảo vệ, nuôi và đánh bắt thuỷ sản ở những diện tích mặt nước tưởng chừng như vô tận này, nếu được tổ chức hiệu quả và bền vững, sẽ là “con gà đẻ trứng vàng” cho kinh tế nước nhà.

Tuy nhiên, thách thức vẫn còn không hề nhỏ, khi mà việc kiểm soát đánh bắt thuỷ sản hủy diệt, ngăn chặn sử dụng ngư lưới cụ cấm vẫn chưa thật sự hiệu quả. Dù tiềm năng phát triển thủy sản ở các hồ chứa là rất lớn, cơ chế đã có đủ, nguồn lực cũng có.

Đặc biệt là sự thịnh vượng của đông đảo cư dân thuộc nhiều tỉnh thành đang sống trên mặt nước hồ, ven hồ và mưu sinh nhờ “ngôi nhà sung túc” của nhiều loài thuỷ sản có giá trị. Hệ sinh thái dưới nước thuộc khu vực các “đại hồ” này, có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học, trong phát triển du lịch, thuỷ sản, đặc sản địa phương, bên cạnh việc vận hành các tua bin phát điện cho công trình thế kỷ, công trình trọng điểm quốc gia.

