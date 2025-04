Những ngày qua, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng phải nằm viện điều trị bệnh. Thỉnh thoảng anh có cập nhật hình ảnh mình nằm viện với dòng trạng thái lạc quan. Tuy nhiên, không ai biết anh mắc bệnh gì. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng nhắn hỏi trên trang cá nhân nhưng Nguyễn Quang Dũng không hé lộ.

Mới đây, nam đạo diễn “Đất rừng phương Nam” đã tiết lộ chuyện anh trở về cõi sống từ lằn ranh sinh tử. Nguyễn Quang Dũng cho biết, anh đã xuất viện trở về nhà, tình trạng sức khoẻ đã phục hồi và anh đang chuẩn bị trở lại với công việc nên mới có thời gian để kể.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lâm vào nguy kịch vì một cơn đau tim. Ảnh: FBNV

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: “Tôi được cấp cứu kịp thời, vượt qua cơn nguy kịch”

“Vào giữa tháng 3 vừa qua, như các ngày bình thường, tôi đi uống cà phê bàn công việc cho các dự án phim sắp tới. Tôi nhớ hôm đó, tôi có 3 cuộc nói chuyện với 3 cữ cà phê từ sáng tới trưa, đến cuộc cuối cùng thì cảm thấy bị tức ngực và nóng ran ở ngực.

Lúc đó, cuộc nói chuyện công việc cũng kết thúc, tôi đã lên nhà nghỉ ngơi. Tôi hơi chủ quan, nghĩ là mấy hôm ăn nhiều đồ nóng, uống cà phê hơi nhiều hoặc do lâu không ra sân chơi golf nên mấy hôm trước chơi lại bị đau cơ. Mỗi năm tôi đều đi khám tổng quát và chỉ số không có gì đáng báo động. Thường thì 6 tháng đi khám một lần, nhưng năm nay tôi hơi lu bu công việc và cũng hơi lười nên cả năm chưa khám lại.

Tôi về nhà nghỉ ngơi thấy bớt tức ngực, đến chiều tối lại tức ngực trở lại, định đi cấp cứu nhưng lúc đó cũng tối hơi trễ. Tôi có hẹn lịch ngày hôm sau đi khám tổng quát nên lại nằm nghỉ rồi thấy đỡ hơn. Tôi đi ngủ đến sáng hẹn lịch khám ở bệnh viện.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết, anh phải đặt stents tim. Ảnh: FBNV

Sáng hôm sau, tôi đến bệnh viện khám như mọi lần, làm tất cả các xét nghiệm, gần đến giờ nhận kết quả thì bác sĩ thông báo chỉ số men tim rất cao, có hội chứng vành cấp, nhồi máu cơ tim cấp. Kết quả chụp mạch vành ghi nhận một nhánh mạch máu chính nuôi tim bị tắc hoàn toàn, 2 nhánh còn lại cũng bị hẹp.

Rất may tôi được cấp cứu kịp thời và được Giáo sư Võ Thành Nhân là người trực tiếp can thiệp đặt stents để thông mạch máu. Ca can thiệp của tôi hơn 1 giờ đồng hồ. Tôi hoàn toàn tỉnh táo vì chỉ gây tê, tập thể các bác sĩ ở bệnh viện vừa trấn an tinh thần, vừa hoàn thành ca can thiệp giúp tôi vượt qua cơn nguy kịch”, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói.

Hiện tại, sức khỏe của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã bình phục và anh đã được xuất viện. Ảnh: FBNV

Theo đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, sau ca can thiệp, anh nằm viện 3 ngày để các bác sĩ theo dõi, Đây được xem là lần nằm viện kiêm “nghỉ dưỡng” lâu nhất và đặc biệt nhất của anh. Anh cảm thấy may mắn vì được phát hiện và cấp cứu kịp thời, lại được đội ngũ y tế của bệnh viện chăm sóc rất tận tâm nên đã mau chóng bình phục.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho rằng, anh rất bất ngờ khi bảo hiểm y tế của nhà nước chi trả khá nhiều cho chi phí đặt stents của anh với thủ tục nhanh chóng, thuận tiện.

“Sau sự “trải nghiệm” đặc biệt này này dù không mong muốn, nhưng chắc rồi cũng có người sẽ có lúc trải qua. Nên sắp tới, tôi sẽ làm 1 vlog dài và rõ hơn về lần trải nghiệm này, sức khoẻ không thể chủ quan được.

Lần đi qua lằn ranh sinh tử này cho tôi thấy biết ơn sự yêu thương của gia đình, người thân luôn bên cạnh tôi từng giây. Khi ở ranh giới sinh tử tôi cảm nhận được tất cả sự yêu thương trong cuộc sống này”, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói thêm.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (sinh năm 1978) là con trai của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Anh từng tốt nghiệp loại giỏi lớp Đạo diễn khóa 1 của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM vào năm 2000.

Nguyễn Quang Dũng là ghi dấu ấn với hàng loạt bộ phim trong vai trò đạo diễn như: “Nụ hôn thần chết”; “Mỹ nhân kế”; “Tháng năm rực rỡ”; “Tiệc trăng máu”; “Giấc mơ của mẹ”; “Đất rừng phương Nam”…