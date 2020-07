Đất Xanh Miền Trung chung tay cùng các bệnh viện tuyến đầu chống dịch Covid-19

Ngày 28/7, Đất Xanh Miền Trung đã ủng hộ 200 triệu đồng đến bệnh viện Đà Nẵng bằng hình thức tiền mặt. Để đảm an toàn và kịp thời trong bối cảnh dịch Covid-19, Đất Xanh Miền Trung ủng hộ bằng hình thức chuyển khoản.

Đất Xanh Miền Trung ủng hộ 200 triệu tiền mặt, 200 triệu mua khẩu trang tới các bệnh viện tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Đại diện Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: "Chúng tôi gửi lời cảm ơn đến Đất Xanh Miền Trung. Với sự chung tay của các bạn, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này".



Bên cạnh đó, Đất Xanh Miền Trung còn sử dụng 200 triệu đồng mua khẩu trang, gửi tới Bệnh Viện C TP.Đà Nẵng để ủng hộ đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhân đang ở tuyến đầu chống dịch. Đất Xanh Miền Trung mong rằng sẽ góp sức để đội ngũ y bác sĩ có thể an toàn vượt qua, chiến thắng dịch bệnh trong thời điểm cam go này, các bệnh nhân sớm phục hồi, khỏe mạnh trở lại.

Để đảm bảo an toàn và xúc tiến thời gian khẩu trang đến bệnh viện nhanh nhất có thể, công ty đặt mua trực tuyến và giao hàng đến bệnh viện, thực hiện đúng quy định giãn cách xã hội, tiết kiệm thời gian.

Công ty tiến hành các hoạt động phòng chống dịch mạnh mẽ tại trụ sở và các dự án, đảm bảo sức khoẻ cán bộ nhân viên, khách hàng, đối tác.

Số tiền ủng hộ của Đất Xanh Miền Trung không phải quá lớn, nhưng là tấm lòng của tập thể công ty gửi đến các y bác sĩ, các cán bộ nhân viên các ngành đang dũng cảm, chăm chỉ làm việc đối đầu với dịch cùng lời động viên "Đà Nẵng cố lên", giảm thiểu tối đa mọi thiệt hại.



Doanh nghiệp cũng từng ủng hộ 300 triệu đồng tới Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 hồi tháng 4.

Trước đó, trong lần Covid-19 lần đầu tiên bùng phát ở Việt Nam, Đất Xanh Miền Tung cũng ủng hộ Ban Phòng chống dịch Covid-19 với số tiền 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng tiến hành hàng loạt biện pháp chủ động phòng chống Covid-19 từ sớm như chủ động huỷ sự kiện khánh thành villa 7 sao One River ngày 25/7 dù chính quyền chưa ban bố lệnh giãn cách xã hội.

Công ty phát khẩu trang, nước rửa tay và kiểm tra thân nhiệt cán bộ nhân viên, khách hàng tới trụ sở công ty; phun khử trùng hai lần toàn bộ toà nhà trụ sở công ty và các dự án; yêu cầu nhân viên khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khoẻ ngay từ khi ca Covid-19 số 416 được xác nhận. Ban Ứng phó Covid-19 được công ty thành lập. Toàn công ty làm việc onlline từ 25/7, thực hiện nghiêm chỉnh quy định giãn cách xã hội. Các trường hợp F2, F2, F3 đều được yêu cầu thực hiện cách ly tập trung hoặc tại nhà theo quy định của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh.